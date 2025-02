Lecture Zen Résumer l'article

Apple commercialisera le 28 février 2025 un nouveau smartphone appelé iPhone 16e, qui succède à l’iPhone SE dans la gamme avec de très nombreuses nouveautés. Ce nouveau smartphone dit adieu au design de l’iPhone 6 et adopte plusieurs caractéristiques des iPhone 14, 15 et 16 comme des bordures plus fines, un écran OLED, Face ID dans une encoche, un port USB-C et Apple Intelligence.

Comme promis par Tim Cook quelques jours plus tôt, Apple annonce un nouvel iPhone en dehors de son calendrier habituel. La marque a dévoilé l’iPhone 16e le 19 février 2025, qui est une sorte de version allégée de l’iPhone 16. Ce produit était attendu depuis de longs mois, même si les rumeurs ont longtemps évoqué l’idée d’un iPhone SE.

L’iPhone 16e, comme son prédécesseur indirect, est une sorte de croisement entre différents smartphones Apple. Le 16e adopte un design hybride entre l’iPhone 14 (2022) et l’iPhone 16 (2024), avec des caractéristiques haut de gamme. On retrouve notamment Apple Intelligence et un port USB-C, désormais obligatoire pour une commercialisation en Europe.

Sans surprise, le prix est en hausse. Alors que les précédents iPhone SE s’échangeaient à 489 et 529 euros, le nouvel iPhone 16e coûte 719 euros. Ce positionnement le place bien en dessous de l’iPhone 15 (869 euros), malgré des caractéristiques très souvent meilleures. L’iPhone 16 (969 euros) reste le modèle haut de gamme, avec ses déclinaisons Plus, Pro et Pro Max.

L’iPhone 16e : le nouveau smartphone de référence chez Apple ?

Après un iPhone SE décevant en 2022 (il disposait d’un design très ancien, similaire à celui de l’iPhone 6 de 2014), Apple propose enfin un smartphone « abordable » et moderne en 2025.

Le nouvel iPhone 16e dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces bord à bord avec encoche (pas de Dynamic Island), de la technologie Face ID pour la reconnaissance faciale, d’un port USB-C pour la recharge, de recharge sans-fil sans MagSafe, du bouton Action pour paramétrer un raccourci accessible à tout moment et de la puce A18, aperçue pour la première fois avec l’iPhone 16. Elle le rend compatible avec la suite de fonctions d’intelligence artificielle d’Apple, alors que l’iPhone 15 en est privé.

Les deux couleurs de l’iPhone 16e. // Source : Apple

Comment Apple justifie-t-il le plus petit prix de l’iPhone 16e par rapport à celui de l’iPhone 15 ? Le produit n’a qu’un seul appareil photo (capteur de 48 Mpix, comme sur l’iPhone 16), pas de bouton Camera Control (mais la fonction Visual Intelligence est possible depuis le bouton Action), pas de Dynamic Island ou de recharge MagSafe (mais le standard Qi est supporté jusqu’à 7,5W), avec des caractéristiques parfois un peu moins bonnes (pas de macro, de Wi-Fi 7, d’UWB ou une luminosité un peu plus faible). Il se contente aussi d’une seule taille, alors que l’iPhone 15 existe en version 6,7 pouces (iPhone 15 Plus). Le stockage minimal est heureusement identique à celui de l’iPhone 16, avec 128 Go.

Les specs de l’iPhone 16e. // Source : Apple

Par rapport à l’ancien iPhone SE et à son design vieillissant, le nouvel iPhone 16e semble parfaitement taillé pour l’époque. Il pourrait faire beaucoup de mal à des produits concurrents comme ceux de Samsung, Honor ou Xiaomi, notamment dans des pays comme l’Inde ou la Chine, où Apple souffre de la concurrence. En France, il pourrait booster les ventes d’iPhone grâce à son prix plus abordable. Son rapport qualité-prix est potentiellement un des meilleurs de l’histoire d’Apple.

Apple C1 : les modems Qualcomm remplacés par une puce Apple pour la première fois

Dans son communiqué de presse, Apple confirme les rumeurs sur le modem Apple C1, son premier développé en interne. Des années après avoir lancé ce projet, la marque lance son premier iPhone avec une connectivité maison. La puce C1 est évidemment compatible 5G… mais se limite au Wi-Fi 6. Nos tests diront si elle est aussi bonne, ou meilleure, que les puces Qualcomm. Apple promet une meilleure autonomie grâce à cette puce, avec 26 heures contre 22 heures sur l’iPhone 16 selon ses tests.

La puce Apple C1 promet une autonomie en hausse, selon Apple. // Source : Apple

Le nouvel iPhone 16e sera commercialisé le 28 février, en noir ou en blanc (les couleurs restent réservées à l’iPhone 16).

