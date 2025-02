Lecture Zen Résumer l'article

Selon Bloomberg, le nouvel « iPhone SE », que certains suspectent d’être un « iPhone 16E », arrivera la semaine du 10 février 2025. C’est plus tôt que ce que les précédentes rumeurs suggéraient : le téléphone n’était pas attendu avant mars-avril.

Dans l’Union européenne, l’iPhone le moins cher est l’iPhone 15. La loi sur l’USB-C a contraint Apple à retirer de son catalogue l’iPhone SE et l’iPhone 14, puisqu’ils se rechargeaient encore en Lightning. Apple ne dispose plus de produit « milieu de gamme » pour concurrencer des mastodontes comme Samsung et Xiaomi, ce qui risque forcément de lui poser un problème sur le long terme.

Selon les rumeurs, Apple prévoit un grand renouvellement de son iPhone SE en 2025. Oubliez les bordures, l’écran LCD, le bouton home et Touch ID, le SE se moderniserait avec un design calqué sur celui de l’iPhone 14 (OLED, encoche, Face ID…). L’annonce du smartphone était attendue pour mars-avril, mais Mark Gurman de Bloomberg pense finalement qu’elle arrivera bien plus tôt. Dans un tweet publié le 7 février 2025, il dévoile que l’annonce est prévue « la semaine prochaine », soit la semaine du 10 février.

Une annonce par communiqué de presse : Apple va aller vite avec l’iPhone SE

Selon Bloomberg, l’annonce de l’iPhone SE devrait exclusivement être numérique, sans doute avec un communiqué de presse et une mise à jour d’apple.com. La marque commercialisera ensuite son iPhone SE à la fin du mois de février, ce qui est conforme au délai habituel entre l’annonce et la sortie d’un nouvel iPhone.

Au menu des nouveautés, l’iPhone SE de 2025 devrait bien passer à un design moderne, post-iPhone X. Il reprendrait les formes de l’iPhone 14, son encoche et son écran OLED. Le téléphone disposerait d’une puce plus puissante (A17 Pro ou A18 ?) pour supporter Apple Intelligence. Il remplacerait aussi Touch ID par Face ID, et le Lightning par l’USB-C (ouf). En revanche, au dos, il n’y aurait qu’un seul appareil photo.

Le produit devrait être bien plus intéressant que son prédécesseur lancé en 2022. Reste la question du prix : il est probable qu’Apple l’augmente considérablement. Les nouvelles caractéristiques du SE sont hybrides entre l’iPhone 14, l’iPhone 15 et l’iPhone 16. Un positionnement trop bas ferait perdre en valeur aux autres téléphones. Autre nouveauté : ce nouvel iPhone serait le premier avec un modem Apple, plutôt que Qualcomm. Une véritable révolution pour Apple, sans impact (on l’espère) sur les consommateurs.

L’iPhone SE, ou iPhone 16E comme certains le suspectent (un nom qui justifierait la montée des prix ?), deviendra-t-il le meilleur rapport qualité-prix de la gamme ? C’est fort possible, alors que les rumeurs semblent s’accorder sur un produit pas si différent de l’iPhone 16. Sa sortie n’était pas attendue aussi rapidement, mais Apple a tout intérêt à concurrencer ses nombreux concurrents asiatiques avec un produit meilleur marché. La même semaine, Samsung commercialisera ses Galaxy S25.

