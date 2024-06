Lecture Zen Résumer l'article

L’arrivée d’Apple Intelligence va donner un coup de vieux à certains appareils de l’entreprise américaine. Le géant de la tech a prévenu que seuls deux modèles d’iPhone pourront accueillir son intelligence artificielle : l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Tant pis pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, pourtant sortis au même moment.

C’était le cœur de la conférence WWDC 2024 organisée le 10 juin par Apple. L’entreprise américaine se lance pleinement dans l’intelligence artificielle (IA) générative. Trois annonces spécifiques ont marqué la keynote : l’inclusion de ChatGPT dans iOS, la mutation de l’assistant vocal Siri et l’arrivée d’Apple Intelligence.

À grand renfort de vidéos de démonstration, Apple a donc donné un aperçu du futur de l’iPhone et d’iOS, dont la nouvelle version iOS 18 est attendue pour septembre. Plusieurs générations d’iPhone seront éligibles à iOS 18, y compris des modèles lancés en 2018. De quoi espérer déployer rapidement Apple Intelligence sur un large parc d’appareils ?

Pas d’Apple Intelligence sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus

Il n’en sera rien. Outre un prérequis logiciel pour accéder à Apple Intelligence (iOS 18 pour l’iPhone, mais également iPadOS 18 et macOS Sequoia pour l’iPad et Mac), il y a un préalable matériel qui laissera beaucoup de monde sur le bord de la route. Apple Intelligence ne sera disponible que sur deux modèles d’iPhone.

Côté smartphone, les deux seuls produits compatibles avec l’IA d’Apple sont l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max — qui sont les deux produits les plus coûteux de la gamme. De fait, cela exclut l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Cela, alors que ces deux téléphones sont sortis à la même période que le 15 Pro et le 15 Pro Max.

De quoi exaspérer, sans doute, celles et ceux qui ont fait l’acquisition récente d’un nouvel iPhone en pensant mettre la main sur le nec-plus-ultra de ce que propose Apple. Il y a de quoi : l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont mis de côté, alors qu’ils sont tout récents (ils n’ont même pas un an) et qu’ils ne sont pas donnés (comptez entre 800 et 1 000 euros).

Un problème de puce

L’explication ? L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus embarquent la puce A16 Bionic, un composant lancé en 2022, mais qui apparaît déjà insuffisant pour faire tourner Apple Intelligence. L’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont droit quant à eux à la puce A17 Pro. C’est la première puce dont la finesse de gravure atteint les 3 nanomètres.

Le passage de la puce A16 Bionic au modèle A17 Pro a eu pour effet de rajouter 3 milliards de transistors en plus, pour un total de 19 milliards (un gain de place obtenu par le passage d’une finesse de gravure de 4 à 3 nm). Résultat, une vélocité améliorée de 10 % et des améliorations sur divers segments (processeur neuronal, traitement graphique).

La puce A17 Pro. // Source : Apple

La puissance accrue de la puce A17 Pro est d’autant plus nécessaire que la stratégie d’Apple en matière de traitement d’intelligence artificielle est de procéder aux calculs sur l’appareil. Cela, pour des raisons de confidentialité et de vie privée (même si, dans certains cas, Apple pourra faire appel à un cloud privé pour des opérations plus complexes).

Concernant les autres appareils, Apple Intelligence sera disponible sur :

l’iPad Air avec la puce M1 (ou supérieur) ;

l’iPad Pro M1 (ou supérieur) ;

le MacBook Air M1 (ou supérieur) ;

Le MacBook Pro M1 (ou supérieur) ;

l’iMac M1 (ou supérieur) ;

le Mac mini M1 (ou supérieur) ;

le Mac Studio M1 Max (ou supérieur) ;

le Mac Pro M2 (ou supérieur).

Il faudra basculer ces matériels sur iPadOS 18 ou macOS Sequoia.

L’accès à Apple Intelligence sera gratuit. Sa disponibilité en bêta est prévue pour cet été, avec un déploiement pour le grand public à l’automne 2024. À court terme, Apple Intelligence ne sera capable de gérer que des requêtes rédigées ou dictées en anglais. Le français comme d’autres langues seront incluses plus tard.

