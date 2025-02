Lecture Zen Résumer l'article

Après des années d’investissement, une acquisition à 1 milliard de dollars et plusieurs reports, Apple a lancé son premier modem développé en interne, sans l’aide de Qualcomm, avec l’iPhone 16e. La puce C1, qui gère toute la partie connectivité, est la première pièce d’un puzzle qui pourrait transformer les produits Apple.

Apple le répète souvent : sa plus grande force est qu’il conçoit le matériel et le logiciel, ce qui lui permet de créer des produits parfaitement conformes à ses idées. Les puces Apple Silicon, qui équipent les iPhone, iPad et Mac, offrent à Apple une capacité d’optimisation sans équivalent dans l’industrie. Elles sont surpuissantes, économes en énergie et adaptées aux demandes de la marque, comme Apple Intelligence ou la photo.

Depuis 2010 et l’iPhone 4, on trouve des puces Apple Silicon dans les iPhone (A18 et A18 Pro sont les dernières, M4 sur Mac et iPad). Apple a progressivement étendu son domaine de compétence en développant son propre GPU, puis en étant le premier avec un Neural Engine (NPU) dédié à l’intelligence artificielle. Il n’y a qu’un secteur sur lequel les puces Apple ont toujours peiné : la connectivité.

Depuis 2018, Apple tente de concevoir son propre modem. Son objectif est de contrôler la 4G, la 5G, la gestion du satellite, le Wi-Fi et le Bluetooth des iPhone, iPad et Mac sans dépendre d’un partenaire. La marque a même acheté la division modem d’Intel en 2019 pour 1 milliard de dollars pour boucler ce projet, qui n’a cessé d’être décalé selon la presse spécialisée. Six ans plus tard, avec l’iPhone 16e, elle a enfin réussi à lancer son premier modem : l’Apple C1.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Apple C1 : un modem milieu de gamme pensé pour l’autonomie, mais une réussite historique

Avec le modem Apple C1, Apple joue gros. La marque, qui ne parle quasiment pas de son nouveau modem sur son site, a réussi un exploit technologique majeur : devenir un des rares constructeurs au monde capables de designer un modem. Le modem est le composant essentiel en charge de la gestion des réseaux mobiles : il est indispensable dans tous les appareils électroniques.

Pour son premier essai, Apple mise sur un modem milieu de gamme qui n’est pas intégré à la puce (certains processeurs Qualcomm embarquent directement le modem, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie, mais prend aussi plus de place). L’Apple C1 est compatible 4G, 5G et Wi-Fi 6, mais ne supporte pas la 5G millimétrique ou le Wi-Fi 7. Apple ne rivalise pas encore avec les meilleurs modems de Qualcomm, comme le Snapdragon X75 que l’on retrouve dans les iPhone 16 ou le nouveau Snapdragon X80, qui sera sans doute dans les iPhone 17 Pro.

Dans sa mini-keynote, Apple parle du modem C1 comme le mieux optimisé de l’histoire de l’iPhone. // Source : Apple

Même si l’Apple C1 n’est pas un modem haut de gamme, il marque incontestablement un tournant pour Apple. La marque, qui a été obligée de se rabibocher avec Qualcomm pour pouvoir proposer de la 5G sur iPhone, se prépare enfin à se séparer de ce partenaire avec qui il a toujours entretenu des liens difficiles. Son contrat actuel expire en 2027 et, d’ici là, Apple espère sans doute que ses modems Apple C seront supérieurs à ceux de son rival.

Pour le modem C1, Apple a faix le choix de miser sur l’autonomie. La marque promet une autonomie record pour un « petit » iPhone, avec jusqu’à 26 heures d’autonomie en vidéo, contre 22 heures sur l’iPhone 16. L’écart est permis par l’optimisation du modem Apple C1, qui est conçu pour ne pas surchauffer, y compris en cas de forte température. En concevant lui-même son propre modem, Apple affirme qu’il est sur le point de régler un des problèmes les plus énervants de l’iPhone.

Pour aller plus loin À quoi ressemble un iPhone 16 de l’intérieur ? Apple nous dévoile ses secrets de fabrication

5G sur Mac, meilleure fiabilité, autonomie… Les promesses des futurs modems Apple

L’Apple C1 sera-t-il performant ? Les tests de l’iPhone 16e seront très importants pour Apple, qui espère sans doute que les utilisateurs ne constateront aucune différence avec les autres iPhone (ou, s’ils en voient, une différence en faveur du 16e). Le risque avec un mauvais modem est de voir le réseau décrocher, de ne pas réussir à capter en permanence ou d’obtenir de mauvais débits.

Dans l’hypothèse où tout se passe bien, Apple pourra attaquer son plan de remplacement de Qualcomm. Les rumeurs évoquent un nouveau modem Apple dans le futur iPhone 17 Air (qui s’en sortirait donc en autonomie), puis une apparition progressive dans le reste de la gamme avec les iPhone 18. Il est probable que les futurs Apple C récupèrent le Wi-Fi 7 et la 5G mmWave, tout en passant à des débits haut de gamme. Les modems Apple pourraient aussi améliorer la gestion de la veille (une plaie sur iPhone, où la batterie tombe quand on ne fait rien) et la chauffe l’été, tout en optimisant ses fonctions satellitaires.

Tout le monde pourrait sortir gagnant de cette histoire, un peu comme lors de l’arrivée de la puce M1 sur Mac.

Le logo 5G sur l’iPhone SE de 2022, qui utilisait un modem Qualcomm. // Source : Louise Audry pour Numerama

Quand les iPhone et iPad seront libérés de Qualcomm, on peut aussi imaginer que les modems Apple C arriveront sur Mac. Ici : l’intérêt est énorme. Apple pourrait lancer les premiers MacBook compatibles 5G, en utilisant les mêmes modems que sur iPhone. Il est fort probable que l’absence d’un tel produit en 2025 s’explique par le fait qu’Apple ne veut pas signer de nouveau contrat avec Qualcomm. Sur Apple Watch, un modem Apple pourrait aussi permettre le passage de la 4G à la 5G, avec de meilleures autonomies. Enfin, dans un Vision Pro ou dans des lunettes, un modem Apple ouvre la porte à une autonomie nettement supérieure, avec des sacrifices pensés pour les spécificités du produit.

Quand le plan d’Apple aura bien avancé, il est probable que les modems Apple C fusionnent avec les puces Apple Silicon. Un système tout-en-un avec CPU, GPU, NPU et modem, en plus d’être inédit pour Apple, permettrait à la marque de faire un gigantesque bond en avant et de se distinguer des autres constructeurs.

Reste une question : pourquoi Apple ne mentionne pas plus son modem sur son site, en donnant plus de détails techniques ? La raison la plus évidente est qu’Apple n’est probablement pas fier de tous ses choix, puisque le C1 est une puce milieu de gamme. Il y a certainement une autre raison contractuelle : Apple ne peut pas écrire noir sur blanc que son C1 est incroyable, au risque de fâcher Qualcomm, qui n’est jamais mentionné sur son site (Apple ne mentionne jamais ses fournisseurs). Quand tous les iPhone auront des modems Apple, il est probable que le modem devienne un élément important des fiches techniques.

Apple iPhone 16e Il n’y a pas d’offres pour le moment

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+