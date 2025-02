Lecture Zen Résumer l'article

Tout juste annoncé par Apple, l’iPhone 16e a le potentiel de devenir le smartphone le plus populaire du marché grâce à son très bon rapport qualité-prix. Face aux iPhone 16, iPhone 15 et iPhone SE de précédente génération, qu’apporte-t-il exactement ? Et quelles sont ses faiblesses ?

À 719 euros, l’iPhone 16e, qu’Apple a annoncé le 19 février 2025, a tout d’un futur carton planétaire. Ce produit, au design hybride entre l’iPhone 14 et l’iPhone 16, dispose de caractéristiques semblables à celle du meilleur smartphone d’Apple, avec notamment le support d’Apple Intelligence. Il coûte pourtant moins cher que l’iPhone 15 (869 euros), qui en est privé.

Quelles sont les grandes différences entre l’iPhone 16e et les autres iPhone ? En attendant notre test complet du smartphone, voici un comparatif rapide basé sur les caractéristiques techniques :

DESIGN : un iPhone 16e qui a presque tout de l’iPhone 16

Jusqu’à aujourd’hui, la gamme SE recourait à des designs anciens. Le premier iPhone SE, sorti en 2016, utilisait par exemple le châssis d’un iPhone 5 (2012), tandis que son successeur en 2020 avait adopté le look de l’iPhone 6 (2014). Les smartphones abordables d’Apple ont toujours brillé par leurs caractéristiques, mais pas par leur design.

L’iPhone 16e, qui succède à l’iPhone SE, fait un gigantesque bond en avant. Adieu le vieux design avec de grosses bordures et un bouton d’accueil, place à un iPhone plus moderne, qui s’inspire en partie de de l’iPhone 14, mais surtout de l’iPhone 16.

L’iPhone 16E récupère l’encoche du modèle sorti en 2022, mais dispose pour le reste du style de l’iPhone 16 (USB-C, bouton Action paramétrable à gauche…). Son design est sensiblement identique à celui de l’iPhone 16, avec un écran OLED de 6,1 pouces au taux de rafraîchissement de 60 Hz, le support de Face ID pour le déverrouillage et du même verre brossé au dos que sur l’iPhone 15. Il ne lui manque que le bouton Camera Control pour prendre des photos, qui reste exclusif à l’iPhone 16.

iPhone 16e iPhone 16 iPhone 16 Pro iPhone 15 iPhone 14 iPhone SE Écran 6,1 pouces 6,1 pouces 6,3 pouces 6,1 pouces 6,1 pouces 4,7 pouces Technologie d’écran OLED 60 Hz OLED 60 Hz OLED 1-120 Hz OLED 60 Hz OLED 60 Hz LCD IPS 60 Hz Poids 1 67g 170g 199g 171g 172g 144g Encoche Encoche Dynamic Island Dynamic Island Dynamic Island Encoche Bordures + bouton Déverrouillage Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Touch ID Port de recharge USB-C USB-C USB-C USB-C Lightning Lightning Bouton gauche Bouton Action Bouton Action Bouton Action Bouton Action Interrupteur silencieux Interrupteur silencieux Bouton droit ❌ Camera Control Camera Control ❌ ❌ ❌

Esthétiquement, l’iPhone 16e est l’iPhone « SE » le plus intéressant de l’histoire d’Apple. Il ne lui manque presque rien par rapport au modèle haut de gamme, malgré sa différence de 250 euros.

Seules remarques : l’iPhone 16e n’existe qu’en une seule taille, alors que les iPhone 15 et iPhone 16 existent en version « Plus » (6,7 pouces). Il n’y a aussi que deux coloris classiques : noir et blanc. Les fans de grands téléphones de couleurs devront passer leur tour.

Les iPhone 15, 16 et 16e. // Source : Apple

CARACTÉRISTIQUES : l’iPhone 16e a plusieurs défauts

Sur l’aspect technique, l’iPhone 16e, à l’image des anciens iPhone SE, est un appareil haut de gamme. Il dispose des mêmes composants que l’iPhone 16, comme la puce A18 compatible Apple Intelligence (l’iPhone 15, lui, dispose d’une puce deux ans plus vieille). Il est en revanche un peu différent au niveau de la connectivité, puisqu’il n’utilise pas un modem Qualcomm, comme les autres iPhone, mais une puce développée par Apple, l’Apple C1. Il s’agit d’une puce plus économe en énergie, mais sans Wi-Fi 7. Il faut se contenter de Wi-Fi 6.

En photo, l’iPhone 16e fait moins bien, avec un seul capteur dédié à l’appareil photo principal (48 Mpix, qui n’est pas le même que le capteur de l’iPhone 16). On peut oublier l’ultra grand-angle sur le 16e : il n’en a pas. C’est d’ailleurs un des rares avantages de l’iPhone 15, qui peut expliquer son positionnement supérieur.

iPhone 16e iPhone 16 iPhone 16 Pro iPhone 15 iPhone 14 iPhone SE Puce A18 A18 A18 Pro A16 Bionic A15 Bionic A15 Bionic Apple Intelligence Oui Oui Oui ❌ ❌ ❌ Visual Intelligence Avec bouton Action Avec bouton Camera Control Avec bouton Camera Control ❌ ❌ ❌ Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Appareil photo 48 MP 48 + 12 MP 48 + 48 + 12 (zoom) 48 + 12 MP 12 + 12 MP 12 MP Recharge sans-fil Qi 7,5W MagSafe 25W MagSafe 25W MagSafe 15W MagSafe 15W Qi 7,5W UWB ❌ Oui Oui Oui Oui ❌ Stockage 128/256/512 Go 128/256/512 Go 128/256/512Go/1To 128/256/512 Go 128/256/512 Go 64/128/256 Go

Autres oublis : la recharge MagSafe (il faut se contenter de Qi 7,5W) et l’UWB (ultra wide bande). Il ne sera pas possible de localiser précisément un AirTag avec un iPhone 16e, ou de brancher un chargeur magnétique.

PRIX : l’iPhone 16e semble difficile à battre

Si nos tests ne révèlent rien d’anormal au niveau de la connectivité et de l’autonomie, il sera difficile de faire mieux que l’iPhone 16e. À 719 euros, le produit est extrêmement compétitif, même si passer la barre symbolique des 699 euros est sans doute une erreur.

Apple iPhone 16e Il n’y a pas d’offres pour le moment

En février 2025, la gamme des smartphones Apple recommandables se compose donc de l’iPhone 16e (le probable meilleur rapport-prix), de l’iPhone 15 Plus (le grand téléphone le moins cher) et des iPhone 16. Le petit iPhone 16 n’est même pas forcément une bonne affaire, au vu de la qualité de l’offre 16e. Il lui reste néanmoins le 16 Plus, le 16 Pro et le 16 Pro Max, qui sont des produits plus haut de gamme, à des prix parfois deux fois supérieurs.

iPhone 15 iPhone 16 iPhone 16 Pro iPhone 16e 128 Go 869 € 969 € 1 229 € 719 € 256 Go 999 € 1 099 € 1 359 € 849 € 512 Go 1 249 € 1 349 € 1 609 € 1 099 € 1 To 1 859 €

