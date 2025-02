Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Apple a dévoilé son nouvel iPhone, un remplaçant du SE au design retravaillé et avec de meilleures performances. À peine sortie, il est déjà trouvable en précommande à un meilleur prix en souscrivant à un forfait sans engagement.

Ce 19 février 2025, Apple a présenté l’iPhone 16e, un nouveau modèle qui adopte plusieurs caractéristiques des iPhone 14, 15 et 16, à commencer par l’écran OLED, la présence de Face ID, un port USB-C et Apple Intelligence, le tout à un prix plus abordable que les derniers modèles de la marque.

L’iPhone 16e 128 Go sera disponible le 28 février 2025, au tarif de 719 €. Il est disponible au prix de 619 € dans la boutique de RED by SFR, si vous souscrivez au forfait sans engagement 150 Go à 9,99 €. Vous devrez débourser le montant de 699 € au moment de l’achat, puis 80 € vous seront remboursés après achat.

Les modèles 256 Go et 512 Go de l’iPhone 16e profitent aussi d’une réduction de 100 €.

Ce forfait sans engagement comprend 150 Go de données mobiles, ainsi qu’une enveloppe de 36 Go de données pour l’Europe et les DOM/COM.

Que vaut ce nouvel iPhone 16e ?

L’iPhone 16e vient renouveler la gamme SE un peu vieillissante, le dernier iPhone SE reprenant le design de l’iPhone 6, qui datait tout de même de 2014. Avec ce look remis au goût du jour, qui s’inspire de l’iPhone 16, le style de l’iPhone 16e fait bien plus premium, et reprend le port USB-C, ou encore le bouton Action paramétrable, des modèles récents. Ses dimensions sont de 71,5 mm x 146,7 x 7,8 mm pour un poids de 167 g, soit un peu plus petit que l’iPhone 16.

Il embarque un écran OLED de 6,1 pouces au taux de rafraîchissement de 60 Hz et une puce A18, la même que pour les iPhone 16. L’écran est de grande qualité et les performances n’ont pas à rougir face à ses aînés. Ce nouveau modèle profite d’Apple Intelligence, enfin disponible en France depuis la mise à jour iOS 18.1.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À ce prix, l’iPhone 16e est-il une bonne affaire ?

100 € de moins c’est même une bonne affaire pour un iPhone récemment sorti et qui s’inscrit déjà comme un bon modèle du fabricant. Niveau photo, l’iPhone 16e est obligé de faire quelques concessions pour proposer un prix aussi attractif. Vous retrouverez un seul capteur principal de 48 Mpix, différent de celui présent sur l’iPhone 16. Les clichés restent néanmoins de qualité.

L’iPhone 16e possède une autonomie de 26 selon Apple. Il se recharge via un port USB-C, mais laisse de côté la recharge MagSafe.

Les points à retenir sur l’iPhone 16e :

Un prix imbattable pour un iPhone de qualité

Un chouette design enfin retravaillé

Apple Intelligence

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !