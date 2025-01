Lecture Zen Résumer l'article

Samsung vient de lever le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones S25 qui compte 3 modèles : le Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Voici où vous pouvez les trouver au meilleur prix en précommande.

Comme à l’accoutumée, le début d’année est synonyme de renouvellement de gamme chez Samsung. Après avoir marqué 2024 avec un S24 Ultra très réussi et une gamme convaincante, le constructeur sud-coréen passe à la génération suivante. Lors du Samsung Unpacked ce mercredi 22 janvier, la marque asiatique a présenté ses trois nouveaux modèles :

Si vous hésitez, vous pouvez consulter dès à présent notre comparatif des caractéristiques entre les trois Galaxy S25 et leurs anciennes générations. Pour le reste, voici où, quand et à quel prix vous pourrez acheter les Samsung Galaxy S25.

Quelle date de sortie pour les Samsung Galaxy S25 ?

Les Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ et Samsung Galaxy S25 Ultra sortiront le 4 février 2025, mais les précommandes débutent dès ce mercredi 22 janvier 2025 à 19h.

Une fois de plus, Samsung joue la carte de la générosité en lançant l’opération « 2 fois plus de stockage pour le même prix ». Déjà bien accueillie l’année dernière avec les S24, elle revient pour ce lancement des S25 avec également un bonus de reprise de 100 € garanti pour toute la gamme.

Où précommander le Samsung Galaxy S25 ?

La grille tarifaire du Galaxy S25 débute à 902 € pour la version 128 Go. Pour la version 256 Go, il faudra compter 962 €. Cette année, petite nouveauté : même le modèle d’entrée de gamme propose une déclinaison en 512 Go à 1 082 € (prix catalogue), rejoignant ainsi ses grands frères sur la capacité de stockage.

Avec l’opération « deux fois plus de stockage » et les bonus de reprise, les modèles sont toutefois accessibles moins chers. On retrouve la version 256 Go et 512 Go à 902 € et 962 € sur Samsung. Cependant, c’est chez Amazon que les promotions semblent les plus intéressantes, avec le S25 à 859 € en version 512 Go avec des écouteurs sans-fil Buds 3 offerts, pour les abonnés Prime.

Où précommander le Samsung Galaxy S25+ ?

Concernant le Galaxy S25+, le grand format du S25, il démarre avec un espace de stockage de 256 Go pour un prix de 1 169 €. Une version 512 Go est également proposée, affichée à 1 289 €. L’offre la plus intéressante se trouve aussi chez Amazon avec le S25+ en 512 Go stockage à 1 069 €, avec une remise de 100 € et des Galaxy Buds 3 offerts pour les abonnés Amazon Prime.

Où précommander le Samsung Galaxy S25 Ultra ?

Pour ce qui est du plus gros modèle, le S25 Ultra, on le trouve à partir de 1 472 € dans sa version 256 Go, soit le prix du S24 Ultra à sa sortie. La version 512 Go est à 1 592 €, et la version la plus dopée à 1 To est à 1 832 €. Pour le lancement, on trouve le S25 Ultra à 1 472 € chez Samsung dans sa version 512 Go e. Mais l’offre la plus intéressante se situe chez RED avec le S25 Ultra en 256 Go de stockage à 1 289 € avec un abonnement le forfait sans engagement à 9,99 € par mois et une remise de 80 e après l’achat.

S25, S25+ ou S25 Ultra : lequel choisir ?

Cette nouvelle génération de Galaxy S25 n’est pas vraiment destinée aux propriétaires de smartphones récents. C’est un peu comme avec l’iPhone : si vous avez un iPhone 15, l’iPhone 16 n’a pas autant à offrir que si vous venez d’un iPhone 14, 13 ou 12. Les marques renouvellent constamment leurs gammes, c’est la règle du marché, mais ça ne veut pas dire qu’il y a des avancées majeures entre deux générations se succédant.

Mais si vous cherchez un Android puissant et que vous utilisez un Xiaomi ou un Galaxy daté, les S25 sont de bonnes options. Cela dit, on vous conseille d’attendre nos tests pour être sûr que ça vaut le coup.

À qui s’adresse le Galaxy S25 ?

C’est un très bon choix côté Android pour celles et ceux qui cherchent un smartphone de dernière génération sans pour autant dépasser la somme symbolique des quatre chiffres. Il est plus fin et plus léger que le S24. Il intègre aussi en plus la même configuration que ces grands frères cette année, avec un SoC Snapdragon 8 Elite de Qualcomm couplé à 12 Go de RAM (contre une puce Exynos 2400 pour l’ancien modèle).

Un changement judicieux, car les processeurs de la gamme ont bonne réputation et devraient faire gagner quelques places sur les benchmarks. Ces derniers pourront d’ailleurs faire tourner convenablement Gemini Live, directement intégré au nouveau système d’exploitation One UI 7.

À qui s’adresse le Galaxy S25+ ?

Le S25+ reprend les mêmes améliorations sur la finesse et le poids, avec une fiche technique similaire. Cependant, il se distingue par un écran plus grand et doté d’une meilleure définition, idéal pour celles et ceux qui aiment regarder beaucoup de contenus ou jouer. En plus, il inclut une batterie plus performante, accompagnée d’une recharge rapide à 45 W, une faculté absente sur le Galaxy S25.

À qui s’adresse le Galaxy S25 Ultra ?

Pour ceux qui ont un bon budget et cherchent un téléphone presque parfait. En plus d’un écran plus grand et de meilleure qualité, et d’une batterie qui tient encore plus longtemps, son gros point fort réside dans l’appareil photo. Avec ses capteurs de 200 Mpix, 50 Mpix (ultra-grand-angle), 50 Mpix (zoom x3) et 50 Mpix (zoom x5), il fait de ses capacités photographiques son principal argument sur le papier.

