ChatGPT Tasks (ou ChatGPT Tâches) est un tout nouveau mode de fonctionnement pour l’agent conversationnel d’OpenAI. Désormais, il peut prendre en compte des tâches et des rappels que vous lui donnez et les ressortir au bon moment. Cela, avec des possibilités bien plus poussées qu’un simple agenda.

Penser à arroser les plantes au fil de la semaine. Faire quinze minutes d’exercice tous les jours pour se maintenir en forme. Se caler un petit moment pour avancer dans son dernier roman… pas simple de penser à tout ce qu’on a à faire dans une journée. Aussi, peut-être utilisez-vous des rappels dans l’agenda de votre téléphone.

Dorénavant, vous pouvez passer au stade supérieur en mobilisant ChatGPT. L’agent conversationnel fabriqué par l’entreprise américaine OpenAI vient de se doter d’un nouveau mode de fonctionnement, présenté le 14 janvier 2025, que l’on pourrait appeler « ChatGPT Tasks ». Avec lui, vous pouvez planifier des tâches et des rappels, ponctuellement ou non.

Cette nouveauté s’adresse aujourd’hui aux internautes qui ont un abonnement à ChatGPT Plus, ChatGPT Pro ou ChatGPT Teams. Encore en version bêta, elle est accessible aussi bien sur mobile que sur la version web et s’appuie sur le modèle de langage GPT-4o, dans une version justement appelée « GPT-4o avec tâches planifiées ».

ChatGPT Tasks peut planifier des tâches et des rappels pour vous les signaler en temps voulu

Dans une démonstration vidéo, OpenAI montre une commande demandant au chatbot de lui créer un rappel chaque matin à 9h30 pour faire du sport, et accompagné d’un discours de motivation pour se forcer à sortir de sa léthargie. Et c’est là la force de l’agent conversationnel : créer des tâches et des rappels plus complexes qu’une simple note dans l’agenda.

Quelques exemples sont donnés par Karina Nguyen, employée d’OpenAI : vous pouvez demander de vérifier la météo locale tous les matins à 9 heures, de résumer les derniers articles sur l’IA en passant par le web ou encore d’écrire des histoires de science-fiction, ou bien de créer de petits challenges de code informatique.

Une fois que vous avez passé votre rappel ou tâche, ChatGPT montrera un encart spécial indiquant avoir bien pris en compte la demande. Dans notre cas, il a répondu en anglais, ce qui montre que la fonctionnalité est encore en cours de réglage. Quelques paramètres sont disponibles pour changer ou mettre en pause l’instruction. Ou la supprimer, si besoin.

Vous pouvez notamment changer sa planification (sans répétition, chaque jour/semaine/mois/année, ou bien définir un timing personnalisé). Selon ce que vous choisissez, vous pourrez ensuite définir l’horaire, le jour, la semaine, le mois ou l’année. Et si vous voulez affiner ou changer votre règle, libre à vous de compléter ou de retirer du texte.

Sur mobile, un encart est visible à l’écran, via le centre des notifications. Sur PC, l’agent conversationnel fait apparaître une petite fenêtre pour demander la possibilité d’activer les notifications sur le bureau. De cette façon, vous recevrez vos rappels et vos tâches en temps et en heure, sans avoir besoin de visiter le chatbot.

Pour afficher l’ensemble des tâches et des rappels en cours, vous pouvez visiter l’adresse suivante (chatgpt.com/tasks) ou bien utiliser les points de suspension verticaux qui apparaissent à côté de chaque instruction. Vous avez là encore des raccourcis pour accéder aux différents paramètres, et un résumé des conditions de déclenchement.

Il est prévu qu’OpenAI élargisse l’accès à ChatGPT Tasks à l’ensemble des internautes, y compris les personnes qui n’ont aucun abonnement. Mais à ce stade, l’entreprise n’a pas donné de calendrier particulier. Si jamais vous ne savez pas quoi planifier comme tâche ou rappel, vous pouvez toujours demander à ChatGPT de vous donner des idées originales.

