Ce mercredi 22 janvier, Samsung organise sa conférence Galaxy Unpacked. Si l’entreprise sud-coréenne n’a rien précisé sur le thème de l’évènement, il devrait s’agir de la présentation des smartphones Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra.

Avec l’iPhone, la gamme des smartphones Galaxy S est la plus attendue de l’année. Et cette attente touche justement à son terme : en effet, Samsung tient une conférence ce 22 janvier 2025 et tout porte à croire que le constructeur sud-coréen présentera les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. À côté de cela, les rumeurs indiquent qu’il pourrait y avoir un Galaxy S25 Slim ainsi que des lunettes connectées.

Où et quand suivre la Galaxy Unpacked 2025 ?

Samsung a donné rendez-vous ce mercredi 22 janvier à 19 heures (heure de Paris). L’événement sera retransmis en direct sur le site de Samsung de même que sur sa chaîne YouTube.

Numerama sera sur le pont pour couvrir les différentes annonces de Samsung.

Quelles annonces Samsung ? Galaxy S25, S25+ S25 Ultra et de l’IA partout

Ce dont tout le monde est sûr, c’est que Samsung devrait se focaliser sur les Galaxy S25/S25 Ultra. Mais d’autres surprises devraient se greffer durant cette conférence Galaxy Unpacked.

Les Galaxy S25 et S25+

En toute logique, Samsung devrait dévoiler les Galaxy S25 et S25+. Ce sont ses smartphones haut de gamme, avec un S25 plutôt compact et une version « + » dotée d’un écran et d’une batterie plus grands. Selon les rumeurs, ils devraient être équipés du Snapdragon 8 Elite, la puce la plus récente de Qualcomm et la plus puissante sur les modèles Android.

Visuel en fuite du Samsung Galaxy S25. // Source : evleaks sur X

Côté stockage, les capacités iraient de 128 à 512 Go (à partir de 256 Go pour la version Plus), avec 12 Go de mémoire vive (RAM). Les batteries atteindraient respectivement 4 000 et 4 900 mAh, pour des puissances de charge de 25 et 45 W.

Côté photo, les deux modèles auraient la même configuration. Ainsi, on profiterait d’un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif x3 de 10 Mpx ainsi qu’une caméra selfie de 12 Mpx.

Le Galaxy S25 Ultra : ce pourrait être le meilleur smartphone Android de 2025

C’est le smartphone Android le plus attendu de l’année : la version Ultra du Galaxy S. Ce Galaxy S25 Ultra aurait aussi droit au Snapdragon 8 Elite. Sa capacité de stockage pourrait cependant monter à 1 To. Quant à la batterie, elle serait de 5 000 mAh et avec une charge de 45 W.

Le modèle précédent : le Samsung Galaxy S24 Ultra. // Source : Nino Barbey / Numerama

C’est pour son volet photo qu’on attend ce S25 Ultra, toutefois. Selon les bruits de couloir, il serait équipé d’un impressionnant capteur principal de 200 Mpx, d’un ultra-grand-angle de 50 Mpx, d’un téléobjectif x3 de 10 Mpx, d’un téléobjectif x5 de 50 Mpx ainsi que d’une caméra selfie de 12 Mpx. Le tout dans un smartphone grand format de 6,9 pouces, avec un stylet intégré dans le corps du téléphone.

L’arrivée de One UI 7

Ces trois smartphones arriveraient sous Android 15 avec la surcouche One UI 7 de Samsung. Ils devraient profiter de sept ans de mises à jour pour le système d’exploitation ainsi que des correctifs de sécurité. Avec cette nouvelle version de l’interface, on peut penser que Samsung présenterait de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy AI.

Les nouveautés Galaxy AI dans One UI 7 // Source : Samsung

En réalité, le déploiement de One UI 7 a déjà démarré en fin d’année 2024, en apportant un nouveau design et d’autres widgets.

Une Galaxy Ring 2 ? Ça ne semble pas prévu

Lors de sa Galaxy Unpacked de janvier 2024, Samsung avait officialisé la Galaxy Ring, sa première bague connectée. Un produit qui n’était sorti qu’à l’été. Un petit bijou très cher et non sans quelques défauts.

La Samsung Galaxy Ring. // Source : Numerama

Il semblerait que le fabricant table sur une suite à cette bague. Mais, en raison du peu d’informations qui circulent, il serait surprenant que Samsung en parle lors de sa conférence.

Où en sont les lunettes Moohan ?

Il y a un mois, Samsung et Google dévoilaient leur concurrent du Vision Pro, le projet Moohan. Il s’agit d’un casque de réalité mixte fonctionnant sous Android XR, version d’Android dédiée aux casques de VR. Toutefois, il ne s’agissait que d’un prototype.

Le projet Moohan est le nom du code du casque de Samsung et Google. // Source : Google/Samsung

Samsung pourrait nous en dire davantage sur le projet Moohan lors de la Galaxy Unpacked. Le produit ne paraît néanmoins pas assez abouti pour une commercialisation dans les mois à venir. Ce que Samsung pourrait décider, c’est d’en parler ce mercredi, puis le lancer lors de la prochaine Galaxy Unpacked.

Celle-ci devrait avoir lieu en juillet 2024, en parallèle de l’annonce des potentiels Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Autre hypothèse : des lunettes connectées Samsung. Ces « Galaxy Glasses » pourraient être présentées par Samsung ce mercredi.

