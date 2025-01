Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous vous lassez de vos Joy-Con bleu et rouge, cette paire aux coloris violet et orange en promotion se fera une belle place dans votre espace gaming.

C’est quoi, cette promotion sur ces Joy-Con ?

Les manettes Joy-Con de la Nintendo Switch sont vendus en temps normal 79,99 €. La paire de Joy-Con orange et violet est en ce moment proposée au prix de 61,43 € sur le site de Leclerc.

C’est quoi, cette manette pour la Switch ?

Les Joy-Con sont les manettes officielles de la Switch et se distinguent de manettes plus classiques par leurs fonctions hybrides. Vous pouvez en prendre une chaque main pour gesticuler devant votre téléviseur, ou les réunir en un seul pad. Elles peuvent aussi s’attacher à la console de Nintendo, pour utiliser cette dernière en mode portable.

La recette a tellement fait ses preuves que Nintendo compte bien réutiliser ses Joy-Con pour la Switch 2, fraîchement annoncée. À première vue, les nouveaux modèles sont plus grands et magnétiques, ce qui laisse peu d’espoir quant à la compatibilité des anciens avec la Switch 2. Toujours est-il que, si vous ne faites pas la transition vers la nouvelle console, cette paire en promotion s’offre la coquetterie d’afficher de nouveaux coloris violet néon et orange néon plutôt jolis pour les modèles Standard et OLED. Vous retrouverez, bien sûr, le gyroscope ainsi que la fonction permettant de lire les Amiibos.

Les Joy-Con orange et violet viennent se rajouter aux coloris déjà existants // Source : YouTube/Kevin Kenson

À ce prix, les Joy-Con sont-ils une bonne affaire ?

Si vos manettes souffrent du fameux défaut de fabrication appelé Joy-Con Drift, c’est une bonne occasion d’investir dans une nouvelle paire de Joy-Con. Pour celles et ceux qui ont trouvé une Switch sous le sapin à Noël, une paire supplémentaire n’est pas de trop pour des parties de Mario Kart 8 Deluxe endiablées. Chaque Joy-Con peut en effet servir de manette indépendante, à condition de ne pas avoir de trop grosses mains.

Côté autonomie, la manette de Nintendo peut être utilisée pendant 20 heures avant de devoir passer par la case recharge. Ils peuvent se recharger connectés à la console.

