La Nintendo Switch 2, qui s’appuie sur le même concept hybride que la première Switch, est associée à une paire de Joy-Con. Les petites manettes reçoivent néanmoins quelques évolutions notables.

Sans surprise, Nintendo a officialisé la Switch 2 le 16 janvier 2025, sa nouvelle console qui est la continuité directe de la Switch lancée en 2017. On retrouve dès lors un concept similaire, articulé autour d’une tablette sur laquelle viennent se greffer deux petites manettes baptisées les Joy-Con.

Bien évidemment, Nintendo a revu sa copie concernant ce concept hybride, qui permet de jouer en totale mobilité ou chez soi, en reliant la Switch 2 au téléviseur (via un dock fourni). Les Joy-Con profitent ainsi de plusieurs évolutions, eux qui avaient été tant décriés sur la Switch en raison de leur fiabilité douteuse (le phénomène du drift, lié à une usure trop rapide). Faisons donc le point sur les nouvelles petites manettes de Nintendo.

Nintendo Switch 2, les Joy-Con. // Source : Nintendo

Toutes les nouveautés des Joy-Con de la Switch 2

Le design des Joy-Con de la Switch 2

Cette deuxième génération de Joy-Con ressemble beaucoup à la première génération, en beaucoup moins colorée (au lancement, seulement ?). On parle toujours de deux petites manettes qui s’attachent de chaque côté d’une tablette. Gros changement cependant concernant le système d’attache : il est désormais magnétique, et ne fonctionne plus avec des rails tout droit sortis d’un prototype. Pour la qualité perçue et la durabilité, c’est un vrai plus.

Comme la Switch 2 est plus imposante que la Switch, les Joy-Con sont également plus gros.

Joy-Con de la Switch 2 Joy-Con de la Switch

L’ergonomie des Joy-Con de la Switch 2

La disposition des touches est la même, avec des sticks asymétriques :

Joy-Con gauche : un bouton -, une gâchette, un bouton de tranche, un stick, une croix directionnelle (divisées en quatre boutons) et un bouton de capture ;

Joy-Con droit : un bouton +, une gâchette, un bouton de tranche, un stick, quatre boutons d’action (ABXY) et un bouton home. Notons quand même l’apparition d’un bouton inédit.

Quand les Joy-Con sont détachés, elles deviennent de petites manettes pour jouer à plusieurs, avec des boutons de tranche masqués quand les Joy-Con sont attachés.

Il reste à voir quel impact auront les mensurations à la hausse sur l’ergonomie, notamment pour les petites mains et/ou les plus jeunes.

Le Joy-Con gauche de la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

La fiabilité des Joy-Con de la Switch 2

La fiabilité des Switch 2 ne pourra se mesurer qu’à un horizon plus lointain. Néanmoins, il y a quand même un point potentiellement intéressant à relever : les sticks pourraient s’appuyer sur la technologie à effet hall, avec une conception magnétique sans friction (moins d’usure). On attend quand même la confirmation de la part de Nintendo.

Les nouveaux Joy-Con sont plus gros que les anciens. // Source : Nintendo

Les technologies des Joy-Con de la Switch 2

Outre les technologies déjà présentes dans les premiers Joy-Con et qu’on devrait retrouver ici (gyroscope pour la reconnaissance de mouvement, vibrations HD pour l’immersion, capteur infrarouge), la deuxième génération ajoute :

Un capteur optique pour, semble-t-il, faire d’un Joy-Con une souris, une fonctionnalité déjà vue sur le Legion Go de Lenovo ;

Un bouton à la fonction encore inconnue, prenant place sur le Joy-Con droit.

Le Joy-Con droit de la Nintendo Switch 2 a un nouveau bouton. // Source : Nintendo

Le prix des Joy-Con de la Switch 2

Le prix des Joy-Con de la Switch 2 n’est pas encore connu, mais la première version coûtait 90 € (pour une paire). Il faut donc s’attendre à un tarif au minimum similaire.

