[Deal du jour] Les scooters électriques Rider 5000W et 3000W sont parmi les meilleurs scooters électriques pour rouler au quotidien. Leur design élégant et leurs bonnes performances en font des deux-roues adaptés à la ville. Ils sont en ce moment plus abordables grâce à une réduction.

C’est quoi, la promotion sur ces scooters électrique équivalent 125 et 50 ?

Le site français Go2roues propose 300 € de réduction sur le scooter Rider 5000W, équivalent 125 cm³, qui voit son prix passer de 4 999 € à 4 690 €. Notez que les prochains arrivages sont prévus pour septembre 2024.

Le modèle Rider 3000W, équivalent 50 cm³, normalement vendu 3 390 €, est proposé au prix de 3 190 €. Le prochain arrivage est prévu pour le mois d’août 2024.

Les scooters électriques sont éligibles aux bonus et primes écologiques. Vous pouvez faire une simulation de votre bonus écologique directement sur la page dédiée du site Go2roues.

C’est quoi, ce scooter électrique Rider 5000W 125 cm³ ?

Le Rider 5000 possède un design élégant, proche de la Vespa de Piaggio. Sa conception est robuste et le deux-roues offre une bonne tenue de route et un bon sentiment de sécurité. Sa large selle et les repose-pieds amovibles permettent d’accueillir un passager à l’arrière, sans gêner la conduite. Le confort est au rendez-vous et des amortisseurs hydrauliques encaissent la plupart des chocs. Après quelques accélérations franches qui peuvent surprendre, la vitesse de 50 km/h est rapidement atteinte et la conduite souple est idéale pour rouler en ville. Notez qu’il dispose d’un freinage à disque efficace.

Le Rider 5000W est équipé d’un moteur 5.2 kW, équivalant à un 125 cm³. C’est dont un modèle accessible avec un permis B plus une formation pratique de sept heures, ou avec le permis A. Le scooter offre une bonne puissance et vous atteindrez des vitesses jusqu’à 95 km/h hors agglomération. Sa batterie d’une capacité de 3.75 kWh, ou 72 V / 52 Ah, assure 50 km d’autonomie à pleine vitesse. En ville, avec des vitesses plus modérées, l’autonomie peut monter à 80 km. La batterie amovible se recharge en un peu plus de 5 h, sur une prise 220 V classique.

C’est quoi, le Rider 3000W 50 cm³ ?

Le Rider 3000 calque en partie son esthétique sur son grand frère de 125 cm³. La grande différence réside dans son moteur d’une puissance de 3000W, moins puissant que le Rider 5000, qui peut monter jusqu’à la vitesse maximale de 45 km/h. C’est donc un modèle à réserver pour vos déplacements en ville uniquement. Son gabarit est idéal pour circuler, et s’accompagne d’une selle longue et confortable qui peut aussi accueillir un passager. Le scooter est globalement bien proportionné et offre une bonne tenue de route et un bon sentiment de sécurité.

Les disques de freins présents à l’avant et à l’arrière offrent un bon freinage, qui peut sembler un peu sec les premières fois. Une fois l’habitude prise, la conduite rassurante en fait un excellent modèle si vous n’êtes pas habitué à conduire un scooter électrique. En matière d’autonomie, sa batterie de 72V / 50Ah permet d’atteindre presque 120 km d’utilisation en une charge. C’est donc une excellente autonomie pour un usage quotidien.

