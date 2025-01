Lecture Zen Résumer l'article

Les soldes d’hiver ont commencé et de nombreux e-commercants proposent des milliers de produits en promotion. La Fnac et Darty ont des tonnes d’offres intéressantes sur les smartphones, TV, PC portables et d’autres produits, mais il est difficile d’y voir clair dans le nombre de promotions. Voici la sélection Numerama des offres qui méritent toute votre attention pendant l’événement.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’hiver 2025

Notre sélection pour les soldes d’hiver 2025 sur La Fnac et Darty

1ʳᵉ démarque : les meilleures promos Fnac/Darty des soldes d’hiver 2025

Télévisions, smartphones, tablettes, casques audio, vélos électriques et bien plus encore : vous trouverez tout ici depuis votre canapé ou votre bureau — loin de la cohue des magasins. Cette liste est régulièrement mise à jour, mais il est probable que certains produits soient victimes de leur succès.

Pack Google Pixel 8 Pro + Pixel Buds Pro

Pack Google Pixel 8 Pro + Pixel Buds Pro // Source : Montage Numerama

Le pack avec le smartphone Pixel 8 Pro + et les écouteurs Pixel Buds Pro est au prix de 599 € au lieu de 1 349 €. Le smartphone de Google est un beau smartphone aux dimensions de 162,6 × 76,5 × 8,8 mm pour un poids de 213 g. Malgré sa grande taille, la préhension est excellente. Il accueille une dalle OLED lumineuse de 6,7 pouces à la définition QHD+ et à la résolution de 1344 × 2992 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’interface Pixel Experience est fluide et agréable à parcourir et le smartphone est à l’aise avec le multitâche et les jeux vidéo. Niveau photo, les clichés sont de grande qualité, et les corrections via l’IA sont efficaces. Son autonomie d’une journée et demie est un vrai plus.

Les Pixels Buds Pro sont des modèles d’écouteurs robustes qui s’accompagnent de plusieurs embouts de différentes tailles. Bien qu’il s’agisse de la première génération, ils délivrent un son correct avec des basses amples et des médiums équilibrés. Le confort et le maintien sont excellents, y compris si vous faites du sport. La réduction de bruit active n’est pas au niveau des concurrents, mais fait le travail demandé.

Apple MacBook Pro 14″ avec puce M4

Apple MacBook Pro 14″ avec puce M4 // Source : Montage Numerama

L’Apple MacBook Pro 14″ Puce M4 est proposé pour les soldes au prix de 1 749 € au lieu de 1 899 €. Le MacBook Pro 14 M4 est un laptop solide aux finitions impeccables aux dimensions de 313 × 212.4 × 15.5 mm pour 1,55 kg. Sa dalle Liquid Retina XDR de 14,2 pouces offre une bonne luminosité et un contraste quasi-infini. Son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz apporte aussi une très grande fluidité. Avec sa puce M4 et un processeur à 10 cœurs, vous pourrez travailler sur des tâches demandeuses en ressources sans souci, montage vidéo compris. Côté stockage, il embarque un SSD de 512 Go.

Niveau connectique, vous retrouverez un port HDMI 2.1, trois ports USB-C compatibles Thunderbolt 4, une prise jack et un connecteur MagSafe 3. Le MacBook Pro M4 possède une autonomie de 15 h environ.

Ampoules connectées Philips Hue, Pont de connexion et Variateur

Ampoules connectées Philips Hue // Source : Montage Numerama

Le pack Hue avec trois ampoules connectées Philips Hue, un pont de connexion et un variateur est proposé au prix de 99,99 € au lieu de 179,99 €. La gamme Hue de Philips est rapide à prendre en main et simple à installer. Ce kits de démarrage contient plusieurs ampoules E27 et l’indispensable pont de connexion. Vous n’aurez qu’à brancher ce dernier à une prise murale et le connecter au Wi-Fi et visser les ampoules dans vos luminaires. Vous les retrouverez alors dans l’application Philips Hue dédiée, qui permet de configurer votre éclairage, de choisir l’intensité ou la couleur de la lumière, afin de créer l’ambiance lumineuse de votre choix.

L’éclairage peut se contrôler à la voix grâce aux assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri. Enfin, l’interrupteur inclus est aimanté et peut se poser sur l’encadrement d’une porte, ou s’utiliser comme une télécommande.

Téléviseur Neo QLED Samsung 55″

Téléviseur Neo QLED Samsung 55 // Source : Montage Numerama

Le téléviseur Neo QLED Samsung 55″ est proposé pour les soldes d’hiver au prix de 999 € au lieu de 1 399 € habituellement. Le TQ55QN90D possède une dalle 4K de 55 pouces, soit 140 cm, d’une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. La technologie Neo QLED combine un rétroéclairage avec des mini LED et un filtre à boîte quantique QLED, pour des contrastes profonds et une luminosité optimisée. L’image est effectivement nette et détaillée, et la norme HDR10+ garantit une image encore plus belle. Les joueuses et les joueurs pourront brancher leur console sur l’un des ports HDMI 2.1 et profiter du taux de rafraîchissement de 100 Hz pour jouer en 4K à 120 Hz.

L’OS maison Tizen de Samsung intègre l’assistant vocal Alexa pour naviguer dans les menus. Ces derniers sont propres et fluides.

Barre de son Bose Smart Ultra Soundbar Dolby Atmos

Barre de son Bose Smart Ultra Soundbar Dolby Atmos // Source : Montage Numerama

La barre de son Bose Smart Ultra Soundbar Dolby Atmos est au prix de 699,99 € au lieu de 99,99 € normalement. La Smart Ultra Soundbar est une barre de son aux dimensions de 104,5 × 5,08 × 10,7 cm, facile à placer devant un téléviseur. Elle prend en charge la norme Dolby Atmos pour une bonne spatialisation. Le son est clair et bien équilibré et l’audio est puissant, même sans caisson de basses.

L’application dédiée Bose Music vous permet de régler les basses, les aigus, ainsi que les effets Surround. Les protocoles AirPlay 2, Alexa Cast, ou encore Spotify Connect permettent de diffuser votre musique et de profiter d’un audio ample. Enfin, les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant sont disponibles.

Liseuse Kobo by Fnac Libra Colour

Liseuse Kobo by Fnac Libra Colour // Source : Montage Numerama

La liseuse Kobo Libra Colour 7 » est disponible pendant les soldes d’hiver au prix de 209,99 € au lieu de 229,99 €. La Kobo Libra Colour est une liseuse de taille compacte avec des dimensions de 144,6 × 161 × 8,3 mm pour un poids de 200 g. Son écran de 7″ peut afficher des couleurs et convient donc parfaitement pour la lecture de BD, manga et Comics. La lecture est plaisante et l’écran est agréable à consulter. L’interface est aussi plaisante et s’avère fluide, avec de nombreuses personnalisations possibles. La liseuse autorise même la prise de notes avec le stylet Kobo.

La Libra Colour est une liseuse qui prend en charge les livres audio, malgré l’absence de haut-parleur. Vous pourrez appairer un casque sans fil ou une enceinte Bluetooth pour écouter vos livres. En ce qui concerne son autonomie, comptez près de six semaines d’utilisation.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.