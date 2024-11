Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La nouvelle itération de la console de Sony est enfin disponible, depuis ce jeudi 07 novembre. Si vous n’êtes toujours pas passé à la génération actuelle de consoles, ou que vous ne jurez que par la puissance, cette offre sur la PS5 Pro pourrait vous intéresser.

C’est quoi, cette promotion sur la Ps5 Pro ?

La PlayStation 5 Pro est sortie ce jeudi 07 novembre 2024, au prix de 799 €. Elle est disponible dans la boutique de Carrefour sur le site de Rakuten au prix de 789 €, grâce au code promo CLUBR10 à rentrer dans le panier.

Si vous ne savez pas si le passage d’une PlayStation 5 Slim au modèle Pro est justifié, consultez notre comparatif des deux consoles.

C’est quoi, ce modèle Pro de la console de Sony ?

Cette PS5 Pro possède un design légèrement différent de la première PS5, et ce n’est pas pour déplaire. Les trois bandes noires de chaque côté de la façade soulignent ses courbes élégantes et font de la console un bel appareil, que vous aurez moins envie de dissimuler derrière votre téléviseur. Mais l’intérêt de la PS5 Pro réside surtout dans son gain de puissance par rapport aux autres modèles de la gamme PS, et sa capacité de stockage qui passe à un SSD de 2 To.

La nouvelle console de Sony est indéniablement la console la plus puissante du marché, et s’adresse avant tout aux joueuses et aux joueurs à la recherche de performances. Avec un GPU plus large, la PS5 Pro est capable d’optimiser le rendu graphique des jeux, notamment les titres AAA. Appuyés par un ray-tracing encore plus convaincant, les graphismes offrent une gestion de la lumière et des reflets plus réaliste, tout en proposant enfin framerate à 60 fps en 4K.

PS5 Pro // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

À ce prix, la PS5 Pro est-elle une bonne affaire ?

Si vous n’avez pas encore de PS5, et que vous avez le téléviseur (et le budget) nécessaires, alors c’est une bonne affaire, même si ce ne sont pas forcément les 10 € d’économies qui vont vous convaincre à l’achat. Ne vous y trompez pas, les premières impressions de cette PS5 Pro résident entre déception et émerveillement. Même si le gain de puissance se voit à l’écran, l’écart entre ce modèle Pro et les modèles classiques et Slim n’est pas si évident sur bien des titres. Nul doute que le futur GTA 6 saura exploiter pleinement ce modèle Pro.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !