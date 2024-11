Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Mac Mini M2 Pro d’Apple est ni plus ni moins qu’un ordinateur fixe aux dimensions compactes. Le pré Black Friday est l’occasion de mettre la main dessus à moins de 1 000 €.

C’est quoi, cette promotion sur le Mac Mini M2 Pro ?

Le Mac Mini M2 Pro de 2023 16+512 Go est normalement vendu 1 399 €. Il est en promotion pour le Black Friday sur le site de Boulanger, au prix de 999 €.

C’est quoi, cet ordinateur fixe miniature ?

En dehors des MacBook Pro et MacBook Pro, Apple possède aussi une gamme Mac Mini. Ces petits ordinateurs fixes et compacts peuvent se caser partout et bien sûr, se transporter si besoin, grâce à ses dimensions de 197 × 197 × 35,8 mm pour 1,2 kg. Les finitions sont impeccables et le Mac Mini est un bel appareil. Vous pouvez le brancher sur n’importe quel moniteur externe doté d’un port HDMI pour accéder à l’ordinateur.

Le Mac Mini M2 Pro embarque la puce Apple M2 Pro avec un GPU 10 cœurs, 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage. Vous n’aurez aucun problème à travailler avec le mini ordinateur d’Apple et lancer des tâches gourmandes en ressources. Tout tourne parfaitement bien, sans un bruit, et avec une ventilation active qui dissipe parfaitement la chaleur.

À ce prix, ce Mac Mini est-il une bonne affaire ?

Moins de 1 000 € c’est un excellent prix, pour un mini ordinateur toujours performant, malgré la sortie récente du nouveau modèle Mac Mini M4. Les joueuses et les joueurs pourront lancer des jeux dans d’excellentes conditions, ce qui fait un ordinateur polyvalent. Le Mac Mini M2 Pro ne dispose que d’un haut-parleur qui délivre un son correct, sans plus. La sortie casque vous permet de brancher un casque pour profiter d’un meilleur audio.

