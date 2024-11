Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Backbone One est une manette qui se branche sur votre smartphone. Cet accessoire permet de jouer à vos jeux comme sur une vraie console, afin de profiter d’une expérience gaming plus confortable.

C’est quoi, cette promotion sur la manette Backbone One 2nd Gen ?

La manette pour smartphone Backbone One 2nd Gen est habituellement vendue 119,99 €. Pour la Black Friday Week, elle est proposée au prix de 83,99 € sur Amazon.

La version Lightning pour iPhone avant l’iPhone 15 est aussi au prix de 83,99 €.

C’est quoi, cette manette pour smartphone ?

Cette manette de Backbone pour smartphone reprend le design classique d’une manette pour console. Contrairement à ce qu’une manette pour smartphone pourrait laisser penser, ses finitions soignées procurent une bonne sensation de solidité et ne font pas cheap. Sa taille est adaptée à la plupart des mains et son poids de 138 g n’alourdit pas trop l’ensemble. Pour l’utiliser, il suffit de glisser le smartphone dans la manette extensible, et de la brancher dans le port USB-C.

Niveau ergonomie, vous retrouverez les mêmes sensations qu’avec un pad Xbox Series ou PlayStation 5. Les boutons et les gâchettes sont réactifs, et la sensation de tenir une console portable est bien présente. Cette seconde génération possède un D-pad de qualité supérieure, et des boutons plus réactifs et fiables. L’application de Backbone vous permet de retrouver vos bibliothèques de jeux avec, par exemple, un accès au service Steam Link, ou encore les services de cloud gaming Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now.

Backbone One 2nd gen pour Android et iPhone // Source : Backbone

Est-ce que la manette Backbone pour smartphones vaut le coup à ce prix ?

C’est un très bon prix pour jouer sur votre smartphone à vos jeux en Remote Play depuis votre PS5, Xbox ou PC. La manette Backbone s’accompagne d’un port jack 3.5 mm pour y brancher un casque. Connectée à votre smartphone, elle est alimentée par la batterie de ce dernier.

Notez qu’un essai à l’abonnement Backbone+ est inclus. Cet abonnement offre des fonctions exclusives, qui ne sont toutefois pas nécessaires pour utiliser la manette. Vous pourrez configurer les boutons, vous connecter avec vos amis, ou enregistrer l’écran.

