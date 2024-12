Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le modèle Pro de la console de Sony est disponible, depuis début novembre. Si vous n’avez pas craqué pendant le Black Friday, la PS5 Pro est encore en promotion durant ce Cyber Monday, avec un petit cadeau de 40 €.

C’est quoi, cette promotion sur la Ps5 Pro ?

La PlayStation 5 Pro est commercialisée 799 €. Elle est disponible dans la boutique de Darty sur le site de Rakuten au prix de 789 €, grâce au code promo CLUBR10 à rentrer dans le panier. Et si vous êtes membre ClubR, aujourd’hui seulement, 40 € sont crédités sur votre cagnotte (à dépenser sur vos prochains achats). Vous pouvez adhérer au Club gratuitement et sans engagement.

C’est quoi, ce modèle Pro de la console de Sony ?

Cette PS5 Pro possède un design différent de la première PS5, avec trois bandes noires de chaque côté. Cette coquetterie rend la console un peu moins imposante, en mettant en valeur la courbure de sa façade. Le principal intérêt de cette nouvelle itération de la console de Sony réside dans son gain de puissance par rapport aux précédents modèles, ainsi que sa capacité de stockage qui augmente avec maintenant un SSD de 2 To.

PS5 Pro // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

La PS5 Pro est la console la plus puissante du marché. Elle s’adresse donc avant tout aux joueuses et aux joueurs à la recherche de performances et de prouesses graphiques. Elle embarque un GPU plus large, capable d’optimiser le rendu graphique des jeux. Ces performances se verront surtout sur des titres AAA, où le ray-tracing permet une meilleure gestion de la lumière et des reflets. De plus, certains jeux ont été spécialement mis à jour pour être particulièrement optimisé pour la dernière console.

À ce prix, la PS5 Pro est-elle une bonne affaire ?

Si vous n’avez pas encore de PS5, et que vous avez le budget nécessaire, alors c’est une bonne affaire, notamment avec le bon d’achat de 40 €. Ce dernier vous permettra d’investir dans une seconde manette DualSense, ou un ou plusieurs jeux.

Notez que même si le gain de puissance se voit à l’écran, et que la partie graphique s’accompagne d’un framerate confortable à 60 fps en 4K, l’écart entre ce modèle Pro et les modèles classiques et Slim n’est pas si évident au premier abord. Reste que la PS5 Pro devrait être un modèle parfaitement exploité dans les années qui arrivent et devrait dévoiler ses pleines capacités avec de futurs titres.

