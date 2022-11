Une des nouveautés de l’iPhone 14 Pro est l’introduction d’un écran toujours allumé pour consulter l’heure, les widgets et les notifications même quand le smartphone est en veille. Une fonction qui divise, à cause d’une implémentation un peu trop osée. iOS 16.2 devrait corriger tout ça.

On dit souvent qu’Apple est une marque qui n’en fait qu’à sa tête, mais ce n’est pas tellement vrai. La preuve, comme elle avait déjà pu le faire dans le passé (Safari dans iOS 15, retour des ports sur les MacBook…), l’entreprise californienne semble avoir admis que son implémentation de l’écran toujours allumé, une fonction que les propriétaires d’un mobile Android connaissent bien, ne faisait pas l’unanimité. Il faut dire que, sur les iPhone 14 Pro, l’écran toujours allumé était beaucoup trop lumineux. Puisqu’il n’éteignait pas le fond d’écran, il créait une source de distraction permanente, ce qui ne pouvait qu’inciter à désactiver la fonction.

La troisième version bêta d’iOS 16.2, qui devrait sortir au mois de décembre, va corriger tout ça. Elle permet aux propriétaires d’un iPhone 14 Pro d’activer le mode « always on display » de manière moins agressive, en désactivant plusieurs paramètres d’affichage.

Pourquoi l’écran toujours allumé ne plaisait pas

Avant toute chose, il est important d’expliquer pourquoi la première implémentation de l’écran toujours allumé à la sauce Apple n’avait pas fait l’unanimité.

Comme Numerama le regrettait dans son test, « cet écran toujours allumé dérange son utilisateur et les autres ». Pourquoi ? Parce qu’Apple, sans doute pour ne pas être accusé d’avoir fait comme ses concurrents, avait tenté de réinventer le concept. Au lieu d’afficher l’heure sur fond noir, ce qui est la norme chez les autres marques, Apple s’était contenté de légèrement assombrir l’écran.

En conséquence, le fond d’écran restait affiché en permanence, les notifications aussi et, sur une table, cet écran attirait constamment le regard des gens (d’autant plus que le tout était très lumineux). Durant notre test, plusieurs proches nous avaient demandé d’éteindre notre smartphone, puisqu’il les gênait. Nous en avions nous-mêmes eu marre, ce qui nous avait contraint à le désactiver.

L’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro Max à gauche, celui du Nothing Phone, un smartphone Android, à droite. // Source : Anthony Wonner pour Numerama

Dans son test paru en septembre 2022, Numerama reprochait aussi à Apple de ne pas laisser d’options de personnalisation : « Aujourd’hui, il faut choisir entre « oui » et « non », alors que cette fonction mérite plus de nuance ». Figurez-vous que la bêta 3 d’iOS 16.2 apporte justement cette nuance, en ajoutant deux options.

L’écran toujours allumé enfin moins lumineux

Dans les réglages d’iOS 16.2, l’écran toujours allumé ouvre désormais un sous-menu. À l’intérieur, on peut choisir d’activer ou de désactiver deux choses :

L’affichage du fond d’écran, pour le remplacer par un fond noir.

L’affichage des notifications, pour se contenter de l’heure, de la date et des petits widgets.

Les réglages de l’always-on-display dans iOS 16.2, avec une petite faute d’orthographe qui prouve que la fonction a été développée récemment. // Source : Capture Numerama

En désactivant l’option fond d’écran, on obtient un écran toujours allumé dans la lignée de ceux que l’on retrouve chez les concurrents. Bien plus discret, il donne envie d’utiliser la fonction au quotidien. Seuls reproches encore possibles : Apple ne permet pas de changer la couleur de la police sur l’écran toujours allumé (à titre personnel, je préfèrerais du blanc, mais iOS garde le bleu de mon fond d’écran) et il est impossible de baisser la luminosité. Mais l’affichage sur fond noir rend la fonction beaucoup plus cool, ce qui donne envie de lui laisser une nouvelle chance.

Comme quoi, quand quelque chose ne va pas chez Apple, râler peut suffire. Numerama mettra à jour son test de l’iPhone 14 Pro, qui avait pour point négatif son écran toujours allumé, une fois la mise à jour déployée.