J’utilise un iPhone 15 Plus depuis plusieurs mois, après avoir passé plusieurs années sur un modèle Pro. L’autonomie massive est un confort suffisant pour me faire oublier tout ce que je perds par rapport aux modèles les plus chers.

Je n’ai jamais été aussi peu concerné par les problématiques d’autonomie que depuis que je suis passé sur un iPhone 15 Plus. J’ai toujours voulu un iPhone plus grand, mais dépenser quasiment 1 500 € pour un Pro Max n’a jamais été une option. En grand passionné, pour ne pas dire en grande victime, de la tech, je me suis longtemps exclusivement tourné vers les Pro — souvent en raison d’une fonctionnalité phare qui me séduisait sans réelle raison (exemple : la Dynamic Island).

Ces derniers mois, le titane de l’iPhone 15 Pro aurait pu être un argument suffisant pour me faire craquer. Sauf que j’ai décidé d’être raisonnable en prenant un iPhone 15 Plus, plus accessible financièrement et pourvu de la fameuse Dynamic Island que je n’aurais jamais abandonnée (introduite sur l’iPhone 14 Pro). Je ne regrette pas ce choix : après plus de six mois d’utilisation, la batterie affiche toujours une santé solide (98 % !) tandis que son point fort — l’autonomie — est un vrai point fort (contrairement à la Dynamic Island, dont je pourrais me passer).

iPhone 15 et iPhone 15 Plus // Source : Thomas Ancelle / Numerama

L’autonomie d’un téléphone ne devrait plus être un problème

Si j’avais opté pour un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max, je serais sans doute en train de maudire Apple. Depuis plusieurs semaines, je navigue entre les plaintes de mes collègues, partagés sur notre conversation privée (où on parle aussi de sujets cruciaux, comme la Ligue 1) et celles sur les réseaux sociaux. Les personnes équipées d’un 15 Pro semble souffrir d’une autonomie dérisoire — malgré les promesses d’Apple sur sa puce plus efficiente. Il y a matière à en vouloir à la firme de Cupertino. Quand il fait très chaud, l’iPhone 15 Pro ne tiendrait pas plus d’une demi-journée. Les iPhone 14 Pro pouvaient avoir des comportements similaires.

Je savais que l’autonomie de l’iPhone 15 Plus serait phénoménale grâce à l’iPhone 14 Plus. En 2022, Apple a décidé d’abandonner le format « mini » et de le remplacer par une déclinaison Plus (qui était en fait un retour). C’est bien sûr une question de design : qui dit grand téléphone, dit place pour intégrer une plus grosse batterie. Et comme l’iPhone 15 Plus est moins évolué que l’iPhone 15 Pro Max, il consomme moins. C’est notamment vrai pour l’écran, qui se limite à un rafraîchissement à 60 Hz.

Entre le confort des yeux et le confort tout court, je préfère la deuxième option

Le retour aux 60 Hz a d’ailleurs été ma plus grosse crainte, puisque la fluidité ne s’apprécie vraiment que quand on la quitte. Si vous restez toute votre vie sur une dalle 60 Hz, alors vous ne verrez pas le problème. Mais il suffit de goûter une seule fois aux 120 Hz pour ne plus avoir envie de revenir en arrière. Finalement, mes yeux s’y sont vite accommodés et, très franchement, je préfère une navigation moins fluide qui dure des heures et des heures, qu’une navigation ultra-fluide qui se goinfre de l’énergie contenue de ma batterie. Entre le confort des yeux et le confort tout court, je préfère la seconde option.

iPhone 15 Pro Max // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Sur la question de la photographie, l’autre partie tronquée de l’iPhone 15 Plus par rapport à un iPhone 15 Pro, je dois avouer que je ne suis pas un bon candidat. Je ne suis pas du genre à immortaliser mes journées en prenant plusieurs dizaines de photos. Ce qui veut dire que l’équipement de base me suffit amplement. Aujourd’hui, les avancées logicielles sont telles que même l’iPhone le moins cher sait prendre de beaux clichés (ce qui vaut aussi pour les autres marques). Un constat qui me ramène d’ailleurs à mon statut de victime de la tech : en choisissant un modèle Pro, je paie trop cher par rapport à ce dont j’ai vraiment besoin.

L’écart de puissance, lui, n’est là que pour animer les débats avec des benchmarks qui ne traduisent pas grand-chose dans une utilisation journalière. Mon iPhone 15 Plus ne rame jamais, lance des vidéos sans sourciller et me permet de faire ce que je veux, quand je veux. Et, très franchement, je préfère jouer au remake de Resident Evil 4 sur PlayStation 5 plutôt que sur un iPhone.

Paraît-il que l’iPhone 15 Plus est le modèle le plus boudé de la gamme (source : TechRadar) et que, par conséquent, la déclinaison finirait par disparaître au profit d’une version Slim (à compter de l’iPhone 17). Voilà une rumeur qui m’attriste. La disparition de l’iPhone mini a laissé un trou béant aux yeux de celles et ceux qui préfèrent un petit smartphone. Celle de l’iPhone Plus aura la même conséquence pour les amatrices et amateurs d’un grand téléphone qui ne coûte pas un bras. La bonne nouvelle est qu’il devrait bien y avoir un iPhone 16 Plus.

