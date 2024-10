Lecture Zen Résumer l'article

La mise à jour iOS 18.1 apporte Apple Intelligence aux iPhone, même si le service n’est pas encore utilisable en français. En plus des nouveautés liées à l’intelligence artificielle, iOS 18.1 déploie plusieurs fonctions inédites sur iPhone.

Depuis le 16 septembre, iOS 18 est disponible sur iPhone. Cette mise à jour majeure du système d’exploitation mobile d’Apple introduit plusieurs nouveautés importantes comme la personnalisation de l’écran d’accueil, un centre de contrôle sur plusieurs pages, le support des RCS ou de nouvelles applications Messages, Photos et Mots de passe. Tous les iPhone à partir du XR et du XS sont compatibles.

Comment installer iOS 18.1 ? Pour installer la mise à jour sur votre iPhone, rendez-vous dans Réglages, rubrique Général puis Mise à jour logicielle. iOS 18.1 devrait vous être proposée.

Lundi 28 octobre, Apple lance iOS 18.1, qui est compatible avec tous les iPhone éligibles à iOS 18. Il s’agit de la première grande mise à jour depuis la version 18.0, avec plusieurs nouveautés et le support d’Apple Intelligence en dehors de l’Union européenne (en anglais).

iOS 18.1 : les nouveautés disponibles partout

Apple est dans un bras de fer avec la Commission européenne, à cause de règlementations comme le Digital Markets Act. Pour cette raison, la marque a décidé de renoncer au lancement d’Apple Intelligence dans l’Union européenne, dans l’espoir de contraindre l’Europe à assouplir certaines mesures. En conséquence, toutes les nouveautés IA d’iOS 18.1 sont bloquées en France, à moins de renoncer à son compte App Store français.

Que reste-t-il à iOS 18.1 en France ? Voici la liste des nouveautés repérées par Numerama :

Un petit badge pour indiquer le nombre de notifications

Vous avez 7 messages et 6 notifications Snapchat en attente ? iOS 18.1 l’affiche clairement. Il y a désormais un petit badge dans le coin de l’icône de chaque application.

La première nouveauté que vous constaterez dans iOS 18.1 est l’apparition d’un badge sur les notifications. // Source : Numerama

Un enregistreur de téléphone : Apple va changer la vie des journalistes

Avez-vous déjà eu besoin d’enregistrer un appel téléphonique, pour conserver des preuves ou réécouter des moments importants ?

Avec iOS 18.1, c’est enfin possible. Un bouton « Enregistrer » fait son apparition en haut à gauche lors des appels téléphoniques. Une voix off indique à votre interlocuteur que vous l’enregistrez et la transcription de l’appel atterrit dans les Notes. C’est aussi simple que ça.

L’enregistrement d’un appel dans iOS 18.1. // Source : Numerama

Le centre de contrôle s’améliore

Avec iOS 18, Apple a lancé un centre de contrôle entièrement personnalisable. Avec iOS 18.1, la marque l’améliore.

Au programme de la mise à jour : la possibilité de réinitialiser son centre de contrôle depuis les réglages, pour revenir à la vue par défaut. On note aussi l’apparition de nouveaux raccourcis, comme Wi-Fi, Bluetooth, Satellite, Mesure ou Niveau.

Les nouveautés du centre de contrôle dans iOS 18.1. // Source : Numerama

Les émojis sont plus gros (et ont du cœur)

Apple prépare le terrain pour les Genmoji, ses émojis générés par IA.

En attendant l’arrivée de cette fonction, le clavier pour les émojis change de look. Ils sont désormais plus gros, avev un nouveau sous-menu dédiés aux cœurs.

Le clavier à émojis d’iOS 18.1. // Source : Numerama

Des selfies dans le bouton de l’iPhone 16

C’est une nouveauté qui ne concerne que les iPhone 16, mais elle rend le bouton Camera Control un peu plus pratique.

En plus de proposer un basculement entre l’ultra grand-angle, la vue principale et le zoom, le bouton tactile de l’iPhone propose désormais un raccourci vers la vue selfie.

Le raccourci pour les selfies dans iOS 18.1. // Source : Numerama

De leur côté, les iPhone 15 Pro gagnent une nouvelle section « Spatial » dans l’appareil photo pour prendre des photos et des vidéos en 3D.

D’autres nouveautés et correctifs

En plus de ces nouveautés, iOS 18.1 ajoute quelques petites fonctions comme le partage d’un morceau Apple Music sur TikTok ou le mode aide auditif des AirPods Pro. La mise à jour corrige aussi plusieurs bugs d’iOS 18.0 et iOS 18.0.1.

Apple Intelligence : les nouveautés d’iOS 18.1 pour l’instant indisponibles en France

En dehors de l’Union européenne, et particulièrement dans les pays anglophones, iOS 18.1 est surtout la première mise à jour avec Apple Intelligence, la suite de fonctions IA proposées par Apple. Les Américains ont le droit aux nouveautés suivantes, en attendant leur déploiement en France :

Des notifications résumées : iOS 18.1 lit vos notifications et les résume. Six messages de votre petite amie pourraient devenir un seul message « 6 messages pour proposer d’aller au cinéma et de manger au restaurant ce soir ».

: iOS 18.1 lit vos notifications et les résume. Six messages de votre petite amie pourraient devenir un seul message « 6 messages pour proposer d’aller au cinéma et de manger au restaurant ce soir ». Un outil d’écriture : en anglais, iOS 18.1 peut désormais corriger un texte et le réécrire avec un ton différent.

en anglais, iOS 18.1 peut désormais corriger un texte et le réécrire avec un ton différent. Des résumés du texte : dans Mail, Messages ou Safari, iOS 18.1 dispose d’un système de résumé du texte. Il lit l’intégralité du contenu et propose une version synthétisée.

dans Mail, Messages ou Safari, iOS 18.1 dispose d’un système de résumé du texte. Il lit l’intégralité du contenu et propose une version synthétisée. Siri dispose d’une nouvelle animation et peut répondre à des questions sur les produits Apple, en attendant une amélioration du modèle de langage.

et peut répondre à des questions sur les produits Apple, en attendant une amélioration du modèle de langage. Supprimer une personne d’une photo devient possible avec l’outil Clean Up, qui répond à la gomme magique de Google.

devient possible avec l’outil Clean Up, qui répond à la gomme magique de Google. Dans Photos, on peut créer un souvenir à partir d’une phrase et effectuer des recherches plus compliquées.

Les premières fonctions Apple Intelligence font leur apparition avec iOS 18.1 et iPadOS 18.1. // Source : Captures Numerama

Activer Apple Intelligence en France est possible, mais il faut passer son téléphone en anglais, changer la langue de Siri et basculer sur un compte App Store en dehors de l’UE (au risque de perdre ses abonnements Apple Music, Apple TV+ ou Apple Arcade). Il vaut mieux attendre de futures mises à jour, comme iOS 18.2 et iOS 18.3, qui activeront plus de nouveautés importantes et qui, espérons-le, débloqueront Apple Intelligence dans l’Union européenne.

