Apple a intenté une action en justice contre le YouTubeur et leaker Jon Prosser, l’accusant d’avoir orchestré un complot pour voler des informations confidentielles sur iOS 26 et d’en avoir tiré profit. Une affaire encore sans précédent, qui rappelle néanmoins l’affaire Gizmodo vs Apple.

Résumé des faits, si vous n’avez rien suivi : dans un document de justice, Apple affirme que le leaker et Youtubeur Jon Prosser a collaboré avec Michael Ramacciotti, contact de Prosser dans l’affaire, pour accéder illégalement à un iPhone de développement appartenant à l’employé d’Apple Ethan Lipnik, un ami de Ramacciotti. Selon la plainte déposée le 17 juillet 2025 devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, Prosser aurait proposé le stratagème et promis une compensation financière à Ramacciotti en échange de l’accès aux secrets commerciaux d’Apple.

Loin d’une banale affaire de vol, l’enquête d’Apple révèle au contraire une opération sophistiquée. Ramacciotti, ami de l’ingénieur logiciel Lipnik, aurait utilisé le suivi de localisation pour déterminer quand ce dernier serait absent de son appartement de Santa Clara. Il aurait ensuite obtenu le code d’accès de l’iPhone de développement et initié des appels FaceTime avec Prosser pour lui montrer les fonctionnalités encore secrètes d’iOS 26.

Prosser aurait enregistré ces appels à l’aide d’outils de capture d’écran, utilisant ensuite ces images pour créer des vidéos sur sa chaîne YouTube Front Page Tech, générant des revenus publicitaires. Entre janvier et avril 2025, il a publié une série de fuites révélant la refonte Liquid Glass d’iOS 26, notamment la nouvelle interface de l’application Caméra, le redesign de Messages et les éléments translucides qui ont finalement été dévoilés lors de la WWDC en juin.

Quand le leak devient délit

Dans le document dévoilé le 17 juillet 2025, on comprend qu’Apple ne souhaite pas laisser cette affaire impunie et souhaite créer un précédent autour des leaks. L’entreprise de Cupertino poursuit Prosser et Ramacciotti pour détournement de secrets commerciaux, mettant en avant la loi fédérale Defend Trade Secrets Act et violation du Computer Fraud and Abuse Act. La société demande une injonction permanente, des dommages-intérêts punitifs et la destruction de toutes les informations confidentielles en possession des accusés.

On ne connaît évidemment pas la réponse du tribunal, mais il pourrait imposer des sanctions importantes, Apple affirmant que l’iPhone de développement contenait « une quantité importante d’informations commerciales secrètes supplémentaires qui n’ont pas encore été divulguées publiquement ». En d’autres termes, Apple ne joue pas qu’un événement passé (la WWDC), mais aussi le futur proche d’iOS 26.

De son côté, Prosser a fermement nié les accusations d’Apple sur X : « Pour être clair : ce n’est pas ainsi que la situation s’est déroulée de mon côté. J’ai heureusement des preuves pour cela. Je n’ai pas ‘comploté’ pour accéder au téléphone de qui que ce soit. Je n’avais aucun mot de passe. », affirme-t-il, avant de conclure qu’il ne savait pas comment les informations avaient été obtenues.

Cette défense contraste avec les preuves présentées par Apple, notamment un message audio où Ramacciotti aurait confessé le stratagème à Lipnik. L’enquête d’Apple a commencé après avoir reçu un email anonyme le 4 avril 2025, et s’est accélérée quand des témoins ont reconnu l’appartement de Lipnik dans les vidéos de Prosser.

Ethan Lipnik a été licencié pour manquement aux politiques de sécurité d’Apple, rappelant les risques encourus par les employés dans cette guerre de l’information.

Les nouveaux boutons d’Apple Music ont été testés avec des maquettes, pour reproduire le vrai verre et ses reflets. // Source : Numerama

Les enjeux pour l’avenir du leak

La conclusion de l’affaire sera intéressante à suivre et ses répercussions également. Les méthodes employées, si elles sont confirmées par l’enquête, sont extrêmes. Et dans la course au leak, si elles restent impunies, elles pousseront immanquablement les leakers vers des combines encore plus élaborées pour obtenir des secrets industriels.

Côté marketing, c’est aussi un grand sujet pour Apple — et toute l’industrie de l’innovation grand public. Les leaks ont aujourd’hui tendance à minimiser les effets d’annonce — voire, dans le pire des cas, à gâcher toute surprise. C’est aussi, pour le journalisme technologique, une matière dangereuse et difficile à manier : il n’est pas rare que nous soyons témoins de leaks pour des produits sur lesquels nous nous sommes engagés à écrire en respectant un embargo. La décision de traiter ou non le leak devient complexe : nous devons respecter nos engagements, au risque de voir d’autres médias traiter le même sujet que nous… en avance. Dans la grande majorité des cas, cette question se résout en faveur de la qualité de l’information : peut-on avoir plus intéressant pour nos lecteurs qu’un leak, en attendant un peu ?

De l’autre côté, le leak peut être considéré comme du marketing viral gratuit pour les marques, qui peuvent s’en servir pour tester des idées, des réactions ou des concepts. Ce n’est pas rare qu’une fuite permette de recueillir des avis d’experts et du grand public sans avoir à dépenser un centime. Elle sert également à maintenir la marque dans l’espace public, entre deux annonces.

Aujourd’hui, on peut être certains d’une chose : il y aura un avant et un après cette affaire Apple vs Prosser.

