Samsung continue de renforcer sa présence sur le marché des montres connectées avec sa nouvelle gamme de montres. Les nouvelles Galaxy Watch 8, 8 Classic et Galaxy Watch Ultra ont été dévoilées lors de la dernière conférence Galaxy Unpacked du 09 juillet 2025. Le constructeur coréen a dévoilé un nouveau design ainsi que de nombreuses améliorations, en plus des fonctions habituelles.

Elle est disponible en précommande sur Amazon au prix de 308,95 €, grâce au code promo GWATCH825 à rentrer dans le panier qui fait baisser son prix de 70 €. Un chargeur rapide 25W est offert pour la précommande.

La Galaxy Watch 8 (tout comme la Watch 8 Classic) adopte un design affiné inspiré de la Watch Ultra. Le confort est amélioré sur ces nouveaux modèles, notamment grâce à un nouveau système d’attache. L’écran devient 50 % plus lumineux pour monter jusqu’à 3 000 nits. Elles gagnent aussi en autonomie et embarquent maintenant un GPS double fréquence. Côté santé, le suivi avancé via Samsung Health est toujours de la partie, et vient avec quelques nouvelles fonctions.

Ces nouveaux modèles seront disponibles à partir du 25 juillet 2025. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. La Samsung Galaxy Watch 8 40 mm est normalement commercialisée 378,95 €.

C’est quoi, cette nouvelle montre Watch 8 ?

Les Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic et Watch 8 Ultra inaugurent un nouveau chapitre pour les montres connectées de Samsung. Leur design entièrement repensé s’accompagne d’une cure de minceur, avec 11 % d’épaisseur en moins par rapport à la génération précédente et une structure interne allégée de 30 %. Son écran Super AMOLED de 1,34″ gagne 50 % de luminosité supplémentaire, pour un pic de 3 000 nits, idéal en plein soleil.

Dans la montre, le processeur Exynos W1000 et 2 Go de RAM s’assurent que tout se passe sans encombre et avec fluidité. La Watch 8 tourne sous Wear OS 6, associé à One UI Watch 8, une interface ergonomique et élégante. Ces nouvelles Galaxy Watch 8 sont par ailleurs les premières à intégrer Gemini, l’assistant intelligent de Google.

Galaxy Watch 8 // Source : Samsung

Le bien-être est encore une fois plus que jamais central grâce à Samsung Health. Un ensemble complet de fonctionnalités avancées permet de recueillir des données de santé détaillées. Le suivi du sommeil peut maintenant optimiser la qualité du repos et détecter les signes d’apnée du sommeil. La fonction s’accompagne d’un Coach Sommeil qui vous aidera à trouver les meilleurs moments pour vous coucher.

D’autres relevés comme la charge vasculaire, qui évalue le stress, ou des mesures fournissant des indications sur l’alimentation et le mode de vie à suivre sont de la partie. Niveau sport, la montre s’avère complète, avec un coach running qui vous aide à adapter un plan d’entraînement complet en fonction de vos objectifs. Avec les Galaxy Watch 8, Samsung délivre de nouvelles montres résolument tournées vers la santé et le bien-être.

La Galaxy Watch 8 et la Watch 8 Classic // Source : Samsung

