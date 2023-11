À côté de nos guides thématiques, nous vous proposons une sélection efficace des meilleures offres du jour. Comme ça, vous ne manquerez rien des meilleures offres tech ! Et puisque le Black Friday dure une dizaine de jours, ça fera de nombreux produits en promotion, certifiés par la rédaction.

Le Black Friday est lancé par la traditionnelle Black Friday Week et Numerama, comme tous les ans, explore des milliers d’offres pour vous dénicher la crème de la crème. On vous récap tout ça ici !

Les meilleures offres de la Black Friday Week ce lundi 20 novembre

Pourquoi nous faire confiance, alors que des dizaines de sites web font des sélections de promotions en ce moment ? Parce que nous respectons vos exigences et votre porte-monnaie, notre approche est sélective et axée sur la qualité : nous ne présentons dans nos guides que des produits qui se distinguent par leur excellence, leur longévité et leur capacité à répondre efficacement à leurs objectifs. Nous employons également des systèmes de suivi des prix pour vérifier l’authenticité des réductions. Les offres que vous voyez ici sont garanties comme étant véritablement les plus avantageuses.

Les meilleurs bons plans du Black Friday 2023

Le MacBook Air M2 – 150 € de réduction

Le MacBook Air M2, déjà en promotion ? Oui ! C’est un super plan pour un ordinateur portable non moins super. On le recommande à fond. Tous les détails sont à retrouver ici.

Le OnePlus 11 – 300 € de réduction

Le OnePlus 11 à 500 € au lieu de 800 ? C’est LE bon plan smartphone Android du Black Friday, avec un peu d’avance. Tous les détails de l’offre sont dans notre article dédié.

Le Xiaomi Robot Vacum E12 – 100 € de réduction

Un excellent aspirobot pour moins de 100 €, c’est ce que propose Xiaomi pour la Black Friday Week. Vous pourrez réduire votre temps de ménage sans casser votre budget : pile ce qu’on cherche. L’offre détaillée est à lire ici.

Les offres star de la Black Friday en détail

L’iPhone 15 à 200 € de moins

C’est LE smartphone Apple de l’année et il coûte déjà 200 € de moins grâce à une grosse promo sur Rakuten pour la Black Friday Week. Certes, vous n’aurez pas le rose à ce prix-là, star de l’année, mais on vous connaît, vous allez mettre une coque quoi qu’il arrive. Donc si vous voulez le premier iPhone USB-C à très bon prix, c’est le moment.

Le Samsung Galaxy Book 3 15 pouces à moins de 600 euros

Le Samsung Galaxy Book 3 est un PC Portable de 15 pouces qui possède une configuration efficace pour la très grande majorité des usages bureautique et web. Il est équipé d’un Core i5 de 13e génération, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Samsung Galaxy Book 3 propose une belle solution d’entrée de gamme // Source : montage Numerama

À moins de 600 euros, le Samsung Galaxy Book 3 est une offre intéressante pour ceux qui seraient à la recherche d’un ordinateur portable simple au design réussi et aux performances et à l’autonomie convenable.

Le nouveau MacBook Air 16 Go perd plus de 200 euros

Le nouveau MacBook Air est une vraie réussite. Il a réussi à transformer cette gamme qui a historiquement proposé des produits avec des configurations trop légères pour vaincre de manière efficace l’épreuve du temps. Aujourd’hui, équipé de sa puce M2, le MacBook Air réussit son pari initial : proposer une machine efficace dans un design très fin.

Le MacBook Air (M2) est enfin intéressant en version 16 Go // Source : montage Numerama

Si vous trouvez qu’il est compliqué de justifier les 8 Go de sa configuration initiale, Boulanger propose aujourd’hui une belle remise qui permet de profiter de sa version 16 Go à 1 229 euros au lieu de 1 529 euros.

L’un des meilleurs casques PS5, PS4 et PC à moins de 100 euros

Dans le monde des casques orienté Gaming pour PC, une marque revient souvent dans le top des recommandations : Steelseries. La marque a réussi à proposer de nombreuses innovations sur une catégorie de produit pas forcément réputée pour en proposer.

Le Steelseries Arctis 7P+ en est un bon exemple. Il s’agit tout simplement de l’un des premiers casques équipés d’un port USB C à son lancement, compatible avec la recharge rapide. Il se connecte également via un port USB C (avec un adaptateur USB A si besoin) afin de pouvoir l’utiliser de manière identique sur son PC, sa PS5 ou même sa Nintendo Switch, sans latence grâce à sa connectivité en 2.4 Ghz.

Le casque Steelseries Arctis 7P+ est à moins de 100 euros pour le Black Friday chez Boulanger // Source : montage Numerama

On apprécie également son port Jack qui permet de l’utiliser en filaire, son microphone rétractable et des molettes de contrôle du volume et du retour de son micro.

Il est disponible à moins de 100 euros chez Boulanger pour le Black Friday, au lieu de 159 euros habituellement.

L’enceinte portable JBL Charge 4 est presque à moitié prix chez Boulanger

Vendue pas loin de 200 € à sa sortie, la JBL Charge 4 se trouve souvent au prix de 169 €. Pour le Black Friday, Boulanger la propose avec 47 % de remise, soit à seulement 89,99 €.

JBL reste fidèle à sa réputation et son enceinte portable sortie en 2018 est toujours aussi performante et agréable à écouter. Facile à transporter dans un sac, elle délivre un bon son et sa certification IPx7 lui permet de résister à une immersion d’un mètre de profondeur pendant une demi-heure.

L’enceinte JBL Charge 4 est à -47 % pour le Black Friday chez Boulanger // Source : montage Numerama

En dehors des aiguës et medium qui ont tendance à saturer à fort volume, la JBL Charge 4 délivre un son puissant, riche en basse. Il est possible de connecter plusieurs enceintes entre elles pour un effet stéréo appréciable lors d’évènements en extérieur par exemple. La présence d’un port USB permet également de recharger un smartphone au détriment de la batterie de l’enceinte qui prévoit une autonomie de vingt heures.

L’aspirateur balais Rowenta X-Force Flex 15.60 perd 25 % de son prix

Le X-Force Flex 15.60, habituellement vendu 649 €. À l’occasion du Black-Friday, Boulanger le propose avec 25 % de remise à seulement 479,99 €

Marque incontournable de l’équipement électroménager, Rowenta propose une gamme d’aspirateur balais ingénieusement conçu pour ne plus avoir à se casser le dos pour aspirer en dessous vos meubles et vos canapés.

L’aspirateur balais Rowenta X Force Flex est à moins de 480 € pendant le Black Friday

Bien qu’un peu lourd, l’aspirateur X-Force Flex 15.60 remplis toutes ses promesses. Maniable, il passe facilement sous les lits et les canapés, et laisse vos sols et moquettes propres. Relativement silencieux pour un aspirateur, il dispose d’une autonomie confortable d’une heure et vingt minutes. Certes, il n’est pas le moins onéreux, mais il offre un excellent rapport qualité prix, surtout en réduction.

La trottinette Ninebot F2 E avec 100 € de réduction

Pour le Black Friday, Boulanger propose la trottinette électrique F2 E de Segway Ninebot, avec une belle remise de 100 €, la faisant passer de 549 € à 449 €.

Connue initialement pour ses gyropodes, le marque Segway collabore avec Ninebot et élargit sa gamme avec des trottinettes électriques à l’excellent rapport qualité prix.

La trottinette électrique Segway Ninebot F2 E coûte cent euros moins cher pendant le Black Friday

Idéal pour les trajets en ville, sa maniabilité et son confort en font un modèle parfait pour s’essayer à la mobilité verte. Elle se plie facilement et s’adapte aux transports en communs sans trop de difficulté, si ce n’est son poids de 17 kilos qui peut finir par peser. Capable de vous accompagner dans des pentes jusqu’à 18 %, sa vitesse max atteint les 25 km/h règlementaires. Le plateau laisse suffisamment d’espace et peut transporter jusqu’à 120 kilos. L’autonomie affichée est de 40 km, mais est susceptible de varier en fonctions des conditions durant le transport. Comptez 6 heures et demi pour la recharge complète de la batterie.

Casque gamer Steelseries Arctis 7 7P à 99 € au lieu de 199 €

Le casque gamer Steelseries Arctis 7 profite du Black Friday pour baisser son prix de 50 % chez Boulanger. Au lieu des 199 € affichés habituellement, le casque ne coute plus que 99 €.

L’équipement gaming coute cher, et les périodes de grosses réductions comme le Black Friday sont une véritable aubaine pour toutes les joueuses et les joueurs. La marque Steelseries s’illustre dans le gaming avec une gamme de produits fiables au prix abordable.

Le casque gaming Steelseries Arctis 7 est à moins 50 % pendant le Black Friday chez Boulanger

Design simple et efficace, le casque Steelseries Arctis 7 sans fil est conçu pour le jeu vidéo aussi bien sur console que sur PC. Confortable avec ses coussinets qui entourent bien l’oreille, il vous accompagne durant vos longues sessions gaming grâce à ses 30 heures d’autonomie. Il dispose d’un microphone rétractable et un dongle USB est fourni pour le connecter facilement à votre PS5 ou votre ordinateur. Hormis quelques soucis de charge mentionnés, qui se règle très facilement en réinitialisant l’appareil, la qualité sonore est au rendez-vous pour une excellente immersion en jeu au regard de son prix. À moins de 100 €, il vaut vraiment le coup.

TV LG QNED de 65″ à 899 € au lieu de 1 199 €

Boulanger baisse le prix du téléviseur LG 65QNED82. D’ordinaire affiché à presque 1 200 €, vous retrouvez la télévision LG à seulement 899 € pendant le Black Friday.

LG s’est imposé comme une référence au fil des années dans le rayon des téléviseurs. Le LG 65QNED82 est un modèle récent de 2023 assez complet qui n’a rien à envier aux dalles OLED.

Boulanger propose le téléviseur 65QNED82 de LG à moins de 900 € à l’occasion du Black Friday

Avec sa large diagonale de 65 pouces et ses bordures fines, ce téléviseur se fond dans le décor tout en proposant une qualité d’image appréciable. Polyvalent, le TV de LG dispose de prise HDMI 2.1 pour profiter du meilleur des consoles next gen. Sa large dalle s’appuie sur la technologie QNED pour offrir un contraste et une luminosité proche de celles des écrans OLED. La résolution de 3840 x 2160 pixels offre une image précise et agréable à regarder. Seul le son est en retrait, comme souvent avec les télévisions. À moins de 900 €, c’est un excellent téléviseur.

Les offres Black Friday Week classées par thématiques

Le Black Friday est l’occasion de s’équiper en tech à moindre frais

Comment se déroule le Black Friday en France ?

Le Black Friday est parvenu jusque dans l’hexagone en 2014 et suscite toujours plus d’intérêt peu de temps avant les fêtes. Comme les Américains, les Français peuvent compter sur ces journées pour renouveler leur matériel et préparer les cadeaux pour la fin de l’année.

Mais à la différence de nos voisins outre-Atlantique que l’on voit se ruer dans des magasins physiques, on se retrouve en France avec un événement très web. En effet, le Black Friday, comme le Cyber Monday qui le suit, n’est pas un jour officiel de soldes, pratique encadrée en France. Ce sont donc les marques qui vont ronger leurs marges, en partenariat avec les e-commerçants, afin que les ventes ne soient pas à perte. De nombreux e-commerçants participent donc à la grande braderie. On peut en lister quelques-uns :

Quand a lieu le Black Friday en France ?

Cette année, le Black Friday se tiendra le 24 novembre 2023. Dès le 17 novembre, les e-commerçants dégainent leurs offres promotionnelles lors de la Black Friday Week (parfois orthographiée Black Week). Il faut savoir que contrairement à ce qui avait lieu il y a plusieurs années, les offres de la Black Friday Week sont bonnes. Le Black Friday n’est plus aussi sacré en France qu’avant et le dernier jour n’a que pour lui de nouvelles offres. En d’autres termes, les produits en promo à partir du 17 novembre sont déjà de bonnes promotions.

