Nintendo a indiqué que la plage d’utilisation de la Switch 2 se situait entre 5 et 35 degrés Celsius. En cas de canicule, il faut donc être très prudent.

S’il fait trop chaud ou, à l’inverse, trop froid, il est déconseillé de jouer à la Switch 2. C’est en tout cas ce qu’a indiqué Nintendo dans un tweet publié sur son compte japonais, le 1er août 2025. La firme nippone y partage la plage d’utilisation recommandée pour la console, que les températures soient froides ou chaudes.

« Utiliser la Switch ou la Switch 2 dans des endroits où la température est très élevée peut augmenter la température de la console. Cela peut entraîner des dysfonctionnements, donc merci d’utiliser la console dans des environnements où les températures sont comprises entre 5 et 35 degrés », explique Nintendo. L’entreprise a fait ce message en raison des fortes températures constatées au Japon ces derniers jours, mais ses recommandations peuvent s’appliquer partout, y compris en été en France.

La Switch 2 n’aime ni le chaud, ni le froid

Les clarifications de Nintendo tombent à point nommé : en cette période estivale, il peut faire particulièrement chaud et peut-être étiez-vous tenté d’emmener votre Switch 2 sur une île paradisiaque pour enchaîner les courses dans Mario Kart World — ou ramasser plein de bananes dans Donkey Kong Bananza. Si tel est le cas, évitez d’allumer votre console en pleine canicule ou dans un endroit où il fait particulièrement chaud (à la plage, privilégiez un livre ou la sieste). La surchauffe peut effectivement entraîner des dégâts irréversibles aux composants électroniques, qui chauffent déjà bien assez naturellement.

À noter que Nintendo déconseille aussi d’utiliser sa Switch 2 quand il fait trop froid, sans rien préciser à ce sujet. C’est certainement lié à la batterie, un composant qui n’aime pas le froid et voit ses performances baisser drastiquement quand les températures sont basses. Cela peut se traduire par une perte d’autonomie et des recharges plus lentes. On serait alors forcé de la recharger plus, réduisant la longévité de la batterie et, par ricochet, celle de la Switch 2.

Nintendo partage régulièrement des conseils pour bien utiliser la Switch et la Switch 2, et ainsi éviter de les abîmer. En novembre 2024, le constructeur rappelait par exemple d’empêcher ses animaux de compagnie de baver ou d’uriner sur la console.

