Microsoft est vraiment en train de réussir son virage vers un statut d’éditeur tiers. Les derniers chiffres du marché américain montrent que les propriétaires d’une PS5 adorent les jeux Xbox.

Qu’achètent les propriétaires d’une PS5 quand Sony ne leur propose pas de jeux ? Des jeux… Xbox. C’est en tout cas ce que révèle le classement des meilleures ventes aux États-Unis, pour le deuxième trimestre de cette année (du 6 avril au 5 juillet 2025). Il a été dévoilé sur Bluesky le 30 juillet par Mat Piscatella, directeur du cabinet d’analyses Circana (ex-NDP). Si ce classement est dominé par Elden Ring Nightreign, édité par Namco Bandai, on y trouve pas moins de six productions estampillées Microsoft dans le top 10. Soit 60 %.

Des titres comme Forza Horizon 5, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Call of Duty: Black Ops 6, Doom: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle ou encore Minecraft trouvent leur place. Dans le lot, on ne retrouve qu’un seul jeu édité par Sony, à savoir Death Stranding 2: On the Beach. L’absence de nouveautés PlayStation durant le premier semestre de l’année 2025 est criante, quand la stratégie multiplateforme de Microsoft paie vraiment ses fruits.

Rang Titre Éditeur 1 Elden Ring : Nightreign Bandai Namco Entertainment 2 Forza Horizon 5 Microsoft 3 The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered Microsoft 4 MLB: The Show 25 Sony 5 Call of Duty : Black Ops 6 Microsoft 6 Doom : The Dark Ages Microsoft 7 Death Stranding 2 : On the Beach Sony 8 Indiana Jones et le Cercle Ancien Microsoft 9 Minecraft Microsoft 10 Assassin’s Creed : Shadows Ubisoft Classement des ventes de jeux PlayStation aux États-Unis (Q2 2025). Source : Circana

Voilà pourquoi Microsoft a raison de vendre ses jeux ailleurs

Ce classement, forcément très positif pour Microsoft, est à mettre en parallèle du dernier bilan financier de la multinationale. Où l’on découvre que la division gaming se porte bien (augmentation de 10 % du chiffre d’affaires). Le CEO Satya Nadella s’en réjouit : « On est l’éditeur numéro 1 sur Xbox comme sur PlayStation pour ce trimestre. » La marque Xbox compte ainsi plus de 500 millions d’utilisatrices et d’utilisateurs chaque mois, et il y en a donc quelques millions qui jouent sur PlayStation 5.

Et les choses ne vont pas se calmer, puisque d’autres gros titres Xbox arrivent sur la console de Sony ces prochaines semaines, notamment Senua’s Saga: Hellblade II et la remasterisation du premier opus de la saga Gears of War. Paradoxalement, il y a moins de jeux Microsoft dans le classement de la plateforme Xbox (quatre titres sur dix).

Rang Titre Éditeur 1 Elden Ring : Nightreign Bandai Namco Entertainment 2 The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered Microsoft 3 The Elder Scrolls Online Microsoft 4 Minecraft Microsoft 5 NBA 2K25 Take-Two Interactive 6 WWE 2K25 Take-Two Interactive 7 Assassin’s Creed : Shadows Ubisoft 8 PGA Tour 2K25 Take-Two Interactive 9 Call of Duty : Black Ops 6 Microsoft 10 Split Fiction Electronic Arts Classement des ventes de jeux Xbox aux États-Unis (Q2 2025). Source : Circana

Il faut quand même rappeler que Microsoft se doit de vendre un maximum de jeux, au regard des investissements massifs que la firme de Redmond a entrepris ces dernières années. Le rachat — historique — d’Activision Blizzard en tête (et qui sera difficile à rentabiliser à court terme). Ce changement se fait néanmoins au détriment de la marque en elle-même. En témoigne le segment des consoles, qui accusent encore une baisse de 22 % au trimestre écoulé. En face, les revenus liés au contenu et aux services (le Xbox Game Pass) sont en hausse de 13 %.

Pour aller plus loin Microsoft est en train de détruire Xbox à la sulfateuse

