[Deal du jour] Si vous cherchez des accessoires informatiques compacts et faciles à emporter lors de vos déplacements, le clavier MX Keys Mini de Logitech est une excellente option, surtout en promotion.

Les claviers portables sont des compagnons indispensables si vous travaillez en nomade et êtes régulièrement en déplacement. Compacts, légers et conçus pour se glisser facilement dans un sac, ils offrent un confort de frappe souvent supérieur à celui des claviers intégrés aux ordinateurs portables ou aux tablettes. Que ce soit pour travailler dans un café, dans un train ou en voyage, un clavier portable est une bonne idée d’achat, notamment quand des modèles sont en promotion.

Le clavier Mx Keys Mini optimisé pour Mac de Logitech est normalement vendu 119 € sur le site officiel de Logitech. Il est en ce moment au prix de 79,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce clavier compact de Logitech ?

Le clavier Bluetooth MX Keys Mini est la version compacte du célèbre Logitech MX Keys, reconnu pour sa qualité de fabrication et ses excellentes performances. Conçu pour la mobilité, ce modèle nomade mesure 131,95 × 295,99 × 20,97 mm et pèse 506 g, ce qui permet de le glisser facilement dans un sac aux côtés d’un ordinateur portable. Pour gagner en compacité, il fait évidemment l’impasse sur le pavé numérique.

Le confort d’utilisation n’égale pas celui des claviers haut de gamme conçus pour les postes fixes, mais l’ergonomie reste très satisfaisante. Le clavier de Logitech offre tout de même un certain confort, grâce à son inclinaison fixe et à une épaisseur de 2 cm sur la partie arrière surélevée. Le clavier reste de plus bien stable grâce à six patins antidérapants. La frappe est quant à elle fluide et précise, avec des interrupteurs à ciseaux silencieux. Enfin, Le MX Keys Mini s’offre le luxe de disposer de touches rétroéclairées qui s’activent automatiquement à l’approche des mains et adaptent leur luminosité en fonction de l’éclairage ambiant.

Est-ce que ce clavier de Logitech est une bonne affaire ?

Moins de 80 €, c’est une très bonne affaire pour un clavier nomade de qualité. Ce Mx Keyx Mini est optimisé pour Mac, iPadOS et iOS et est compatible avec les modèles MacBook Pro, MacBook Air, iMac et iPad. Il dispose d’une disposition Mac ainsi que d’une sérigraphie des touches adaptée. Le logiciel Logitech Option vous permet d’ajouter de nombreux raccourcis aux touches. Vous pourrez coupler le clavier avec plusieurs machines via Bluetooth Low Energy, afin de passer de l’un à l’autre.

Niveau autonomie, comptez 10 jours d’utilisation avec le rétroéclairage activé, et presque cinq mois sans. Le clavier se recharge via un câble USB-C.

Les points à retenir sur le Mx Keys Mini pour Mac :

Compact et solide

Touches Smart Keys confortables et précises

Jusqu’à 5 mois d’autonomie

