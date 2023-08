Annoncée le 7 septembre 2022, l’Apple Watch Ultra s’apprête à être renouvelée par Apple, qui devrait annoncer une seconde génération de sa montre connectée à la rentrée. Après 11 mois à ses côtés, voici notre avis final sur ce produit pas comme les autres, ainsi que nos doléances pour la seconde génération.

Malgré une montée en puissance de ses concurrents (comme Google et Samsung), l’Apple Watch est aujourd’hui la meilleure des montres connectées. Certains lui préfèrent sans doute les produits de Garmin, qui proposent indéniablement des avantages pour les sportifs (autonomie, cartes intégrées, informations en temps réel…), mais l’Apple Watch a su trouver la bonne formule entre design, fonctionnalités, santé (un de ses vrais points forts), sport, lifestyle et, surtout, intégration à l’écosystème Apple. L’Apple Watch en 2023 est devenu un produit vraiment populaire, à des années lumière de ce qu’elle était à son annonce en 2014. Son seul vrai défaut est son incompatibilité avec les smartphones Android, puisqu’Apple a très bien compris que sa montre était un moyen de convaincre certaines personnes d’opter pour un iPhone.

En septembre 2022, Apple a annoncé l’Apple Watch Ultra, première du nom. Un produit plus axé sport, avec pour objectif d’aller chasser Garmin sur ses terres. Apple étant Apple, la Watch Ultra est rapidement devenu un objet de mode, dépassant sa mission originelle pour s’installer sur des milliers de poignées, parfois juste pour son look un peu plus « gros » et « horloger ». Plusieurs journalistes de Numerama se sont laissés tenter par le produit, en se passant successivement leur montre de test, afin de s’échanger leurs opinions.

Onze mois plus tard, après avoir porté une Apple Watch « Classic » pendant quasiment une décennie, voici notre avis long terme sur l’Apple Watch Ultra (que nous utilisons sous watchOS 10 bêta depuis le mois de juillet, ce qui va nous permettre d’évoquer les futures nouveautés logicielles annoncées par Apple). Dans la seconde partie de cet article, vous trouverez la liste des choses que l’on a envie de voir dans la future Apple Watch Ultra, attendue en septembre 2024.

Notre avis long terme sur l’Apple Watch Ultra

Un design qui a fini par convaincre

Le design de l’Apple Watch Ultra est sans le moindre doute son aspect le plus clivant. À vrai dire, lorsque nous l’avions aperçue pour la première fois à Cupertino, nous étions restés très dubitatifs. La montre ne ressemblait en rien à ce qu’avait proposé Apple précédemment, avec son boîtier épais, ses gros boutons bien visibles (dont un orange), ses bordures d’écran imposantes et ses bracelets très voyants. À première vue, l’Apple Watch Series 8 nous semblait bien plus à même de plaire à la majorité des utilisateurs.

Presque un an plus tard, notre position a évolué. Déjà parce que nous n’avons jamais utilisé les bracelets officiels de la Watch Ultra (le bracelet milanais, le bracelet sport et le bracelet nylon lui vont à ravir), ensuite parce que nous nous sommes tout simplement habitués. Les grandes montres sont à la mode, l’Apple Watch Ultra profite naturellement de cette tendance. Il n’est pas rare de recevoir des réactions étonnées de certaines personnes, pas fan de son look, mais la plupart de nos proches ont fini par la trouver jolie. L’Apple Watch Ultra est sans doute la montre connectée au design qui fait le moins l’unanimité, mais sa qualité de finition est une réussite. Il faut dire que le titane du boîtier, le saphir de son écran et le céramique au dos sont dignes d’une vraie montre.

Les matériaux de l’Apple Watch Ultra sont extrêmement qualitatifs. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Le bouton Action, la nouveauté qui ne va pas assez loin

Quid du sport, censé être rendu meilleur sur l’Apple Watch Ultra ? Soyons honnêtes, comme beaucoup des propriétaires de la montre la plus chère d’Apple, nous ne sommes pas dans la cible « Garmin ». L’auteur de cet article essaye tant que bien mal d’être sportif, mais la Watch Ultra ne propose rien de plus qu’une Watch Series 8 pour ses activités (de la course, du vélo, de la musculation en salle, des sports collectifs comme du football…) La Watch Ultra s’adresse plus :

aux randonneurs, grâce à un GPS double bande, une boussole améliorée, une meilleure autonomie et à une sirène en cas d’égarement,

aux plongeurs, grâce à un système pour mesurer la profondeur.

Le reste de sa partition sportive est sensiblement identique, avec toujours la possibilité de suivre des dizaines d’activité, une auto-détection des exercices, un système de trophées parmi les mieux conçus du marché, une intégration parfaite à Apple Fitness+ et la collecte de données médicales, pour suivre l’évolution de ses habitudes corporelles sur plusieurs semaines.

Avec watchOS 10, les données de l’Apple Watch apparaissent en temps réel sur le smartphone. De quoi la rendre encore plus indispensable pour les activités extérieures, sur vélo ici. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Du coup, pourquoi opter pour une Apple Watch Ultra ? Avec du recul, au delà de la question du design et de l’envie d’avoir une grande montre, le seul vrai avantage de l’Apple Watch Ultra pour quelqu’un qui fait du sport est son bouton Action. Situé sur le côté de la montre (c’est le fameux bouton orange), il permet de préconfigurer une action, pour la lancer en un appui, y compris lorsque l’on porte des gants. Une fonction que tous les coureurs ou cyclistes ont longtemps rêvé d’avoir, quand ils se sont rendus compte 15 minutes trop tard qu’ils avaient oublié de déclencher le suivi d’activité, ce qui est très frustrant quand on a déjà bien avancé.

Dans notre cas, nous avons configuré le bouton Action pour lancer le suivi du vélo en extérieur. Tous les matins, au lieu de dire à Siri « je fais du vélo dehors », nous avons pris l’habitude d’actionner le fameux bouton, ce qui est bien plus simple. watchOS 10 permet d’ailleurs de voir les mesures de l’Apple Watch en direct sur l’écran d’un iPhone, ce qui rend la fonction encore plus pratique.

En un appui, le bouton « Action » permet de déclencher une fonction. On peut la configurer depuis les réglages. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Si le bouton Action est une des nouveautés les plus cool de l’Apple Watch Ultra, nous nous sommes rendus compte au fil des mois qu’Apple n’était pas allé assez loin. Par exemple :

Quand l’Apple Watch avertit qu’une activité sportive a été détectée et propose de la lancer, un appui sur le bouton orange ne fait rien. Nous aurions aimé que le bouton Action fasse office de validateur, en sélectionnant « Démarrer » à notre place, sans que nous ayons besoin de coller l’écran à notre nez pour le toucher.

Le bouton Action ne peut servir qu’à une seule action, ce qui est finalement assez bête. Pourquoi ne pas lui permettre d’arrêter une course en le maintenant enfoncé par exemple ? Autre idée, quand il lance l’application Exercices, nous aurions adoré qu’un second appui lance l’activité au centre de l’écran. Une fois encore, le tactile est obligatoire.

Souvent, très souvent même, nous avons déclenché le bouton Action par erreur. Notre montre a enregistré des fausses sessions de vélo, sans se rendre compte de rien. Pourquoi ne pas permettre d’annuler un appui ?

Bref, sportivement, l’Apple Watch Ultra est la meilleure montre jamais conçue par Apple. Elle approche sans doute de près la qualité des montres Garmin, qui n’ont que leur autonomie de compétition pour vraiment faire mieux. Mais la réalité est que la différence avec la Watch Series 8 est souvent minime, puisque leurs capteurs sont souvent identiques (c’est aussi le cas pour la santé ou les fonctions logicielles, ce qui nous encourage à ne pas répéter le test de la Series 8).

L’Apple Watch Ultra avec différents bracelets. Celui mis en avant par Apple, en orange, n’est pas très beau. On préfère nos autres bracelets issus des autres Watch. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

L’autonomie de l’Apple Watch Ultra est sa plus grande force

En revanche, s’il y a bien un point sur lequel l’Apple Watch Ultra se distingue, c’est l’autonomie. Apple étant Apple, la marque est une des rares, pour ne pas dire la seule, à refuser de communiquer publiquement sur les capacités des batteries qu’elle utilise. Heureusement, grâce à des spécialistes du démontage, on estime aujourd’hui la capacité de la batterie de la Series 8 à 308 mAh, contre 542 mAh pour la Watch Ultra. C’est presque le double, grâce à son épaisseur plus grande.

A-t-on une autonomie deux fois meilleure sur l’Apple Watch Ultra ? Honnêtement, pas loin. Si son écran plus grand et plus lumineux consomme logiquement un peu plus (c’est d’autant plus vrai avec watchOS 10, qui fait passer toutes les applications en plein écran), l’Apple Watch Ultra tient généralement 48-72 heures sans recharge, là où l’Apple Watch Series 8 nous avait plutôt habitué aux 24-36 heures. Il est quasiment impossible d’utiliser la montre normale d’Apple pendant deux jours sans recharge, alors que ça ne pose aucun problème avec la Watch Ultra. Une différence notable, qui a changé nos habitudes de recharge. On ne la recharge qu’une petite demi-heure quand elle arrive aux 20 %, au lieu de tous les jours à la même heure (généralement sous la douche).

Après une nuit de suivi du sommeil et une matinée avec une activité sportive, l’Apple Watch Ultra est à 80 % de batterie. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Les fonctions qu’il manque encore aux Apple Watch

Nous voilà dans la seconde partie de cet article bilan, dédiée aux fonctions que l’on espère voir débarquer sur les futures montres d’Apple.

Vous l’avez compris, nous sommes globalement convaincus par le fait que l’Apple Watch n’a pas d’équivalent à sa hauteur aujourd’hui, ce qui en fait un produit en position de force. Toujours est-il qu’Apple peut encore s’améliorer sur plusieurs aspects, comme :

Le bouton Action de l’Apple Watch Ultra mérite de vraies améliorations. Possibilité de valider un contenu affiché à l’écran, double appui, maintien pendant plusieurs secondes… Nous espérons que l’Apple Watch Ultra 2 mettra son bouton Action bien plus en avant. (Au passage, pourquoi pas un bouton Action d’une autre couleur ?)

L’écran de l’Apple Watch Ultra a trop de bordures, ce qui se sent particulièrement depuis watchOS 10, qui étend beaucoup d’applications en plein écran. L’Apple Watch Series 8 est beaucoup plus esthétique, grâce à ses bordures incurvées. Nous ne demandons pas la même chose sur la Watch Ultra 2, puisque l’écran plat correspond au design de la montre, mais Apple peut sans doute gratter 2 ou 3 millimètres.

Les cadrans de watchOS 10, comme les applications, exploitent tout l’écran. Quand on vient d’une Series 8, les bordures de l’Ultra sont un peu trop visibles. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Depuis l’Apple Watch Series 6 (2020), la puce de la Watch n’a pas évolué. Les rumeurs parlent enfin d’une nouvelle puce en 2023, qui devrait s’accompagner d’une nouvelle gravure. Notre souhait est le suivant : Apple doit tout miser sur l’autonomie. Si les Apple Watch gagnent toutes entre 10 et 15 heures, alors leurs autonomies deviendront vraiment intéressantes.

L’autre gros défaut des Apple Watch est la recharge, qui nécessite un socle magnétique spécial. Nous rêvons d’une Apple Watch qui supporterait le standard Qi/MagSafe, pour permettre la recharge sur n’importe quel chargeur sans fil, en cas d’oubli du chargeur d’Apple.

Enfin, le coloris gris de l’Apple Watch Ultra mérite un peu plus de diversité. Nous espérons que la Watch Ultra 2 introduira de la couleur, avec pourquoi pas un modèle plus sombre.

Faut-il craquer pour une Apple Watch Ultra première du nom en août 2023 ? En cas de belle promotion, n’hésitez pas. En revanche, mieux vaut peut-être patienter pour l’Apple Watch Ultra 2, attendue en septembre, pour plus de fonctions… ou des prix cassés pour déstocker le premier modèle.

