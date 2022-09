Conçue pour les sportifs et les casse-cou, la nouvelle Apple Watch Ultra se destine officiellement à toutes les personnes à la recherche d’une montre connectée haut de gamme. Après plusieurs minutes sur notre poignet, il nous semble évident qu’elle n’est pas faite pour tous les publics.

La nouvelle Apple Watch Ultra est-elle trop grosse ? Pendant sa présentation lors de la keynote de l’iPhone 14, c’est clairement la question qui nous est le plus revenue en tête. Dans toutes les vidéos promotionnelles diffusées par la marque, la montre connectée à 999 euros nous semblait énorme et incompatible avec la plupart des poignets. Nous avons eu l’opportunité de l’essayer quelques minutes à Cupertino. Voici notre premier opinion sur l’Apple Watch Ultra, en attendant notre test dans les prochains jours.

La vraie Apple Watch Sport

Souvenez-vous, lorsqu’Apple a commercialisé sa première montre connectée en 2015, la marque avait lancé une gamme « Sport » avec un cadran en aluminium. Assez rapidement, l’Apple Watch Sport a disparu et est devenue l’Apple Watch tout court, en aluminium ou en acier selon les préférences (et le budget) de ses propriétaires. Apple, qui avait un temps pensé à décliner sa montre en plusieurs itérations, était arrivée à la conclusion qu’il valait mieux proposer une gamme simple.

Sept ans plus tard, la donne a changé. Désormais numéro 1 du marché des montres connectées, Apple peut se permettre de s’attaquer à des segments spécifiques. L’Apple Watch Ultra est la première vraie déclinaison de l’Apple Watch depuis sa création, avec pour cible les sportifs les plus extrêmes.

Voici l’Apple Watch Ultra et son nouveau design. // Source : Numerama

Pour leur convenir et faire du mal aux entreprises spécialisées dans le domaine, comme Garmin, Apple mise sur un design rembourré avec des bords plus résistants en titane, un écran non incurvé en saphir et un nouveau bouton physique dédié aux activités. Pourquoi un bouton ? Parce que sous l’eau ou lorsque l’on porte des gants, il n’est pas possible d’interagir avec l’écran tactile. Apple nous a expliqué qu’il s’agissait d’une demande récurrente de ses clients, qu’elle a décidé d’écouter. Ce bouton est assez gros, s’enfonce bien et peut en effet s’avérer pratique pour lancer une session sportive ou mettre fin à un chronomètre.

L’Apple Watch Ultra a un bouton « Action » sur son côté gauche. // Source : Numerama

Pour que tous ces changements soient possibles, l’Apple Watch Ultra arbore un design vraiment particulier, conçu pour être solide tout en embarquant un maximum de fonctions. L’Apple Watch Ultra a aussi le droit à une batterie de plus grande capacité et à un cadran plus grand (49 millimètres), pour que son écran affiche plus d’informations simultanément. Là-aussi pour que les sportifs voient tout au premier coup d’œil.

L’Apple Watch Ultra est-elle vraiment aussi bonne qu’une Garmin ? Pour l’instant, nous n’avons pu essayer que très peu de fonctions, comme la possibilité de faire marche arrière sur une route grâce à un mode exploitant son GPS double fréquence. Ça marche bien, mais il nous faudra plusieurs jours de tests pour vraiment savoir à quel point l’Apple Watch Ultra est efficace par rapport à une Series 7 ou Series 8. Sur le papier en tout cas, la montre semble bien équipée. Tout dépendra aussi du travail de développeurs tiers pour ajouter des fonctions non proposées nativement par Apple, comme des randonnées préétablies ou autre. Apple semble avoir conçu beaucoup d’expériences seulement pour la montre, sans penser que l’on pourrait avoir envie d’un plus grand écran pour préparer des activités.

Un produit conçu pour une catégorie spécifique

Contrairement à ce que nous avions pu imaginer au premier abord, l’Apple Watch Ultra n’est pas si grande. Malgré son cadran unique de 49 mm (Apple explique ne pas avoir pu faire plus petit au vu des technologies embarquées), la montre ne nous semble pas énorme par rapport à une Apple Watch 45 mm, comme celle que nous portons quotidiennement depuis plusieurs mois. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas dire la même chose. Sur les petits poignets, l’Apple Watch Ultra risque d’être souvent peu adaptée. Il y a de nouveaux bracelets conçus pour bien la maintenir en place, mais est-ce qu’un produit qui dépasse du poignet est supportable par tout le monde ? C’est déjà le premier problème de cette Apple Watch Ultra, qui ne se décline plus en plusieurs tailles comme les autres modèles, et exclut donc involontairement certaines personnes.

À côté d’une Watch 45 mm, la Watch Ultra 49 mm semble plutôt normale. Mais elle est beaucoup plus épaisse. // Source : Numerama

Ensuite, si la taille de la montre ne nous a pas surpris, nous ne pouvons pas dire la même chose avec son épaisseur. Esthétiquement, il n’est pas facile de s’y faire. À côté de la sublime Series 8, incurvée et fine, l’Apple Watch Ultra semble vraiment en surpoids. Certains le verront comme une qualité pour sa robustesse et son autonomie plus longue, d’autres y verront forcément une raison de ne pas opter pour ce produit. Même si Apple imagine que sa cible sera largement supérieure à celle des montres juste sportives (et a probablement raison au vu de son aura), le design de l’Apple Watch Ultra divisera forcément. Il est rare de voir Apple s’attaquer à une catégorie si spécifique, alors que la marque a pour habitude de viser le plus largement possible.

Comment expliquer certains choix de design, comme « la garde de la couronne » en protubérance dans laquelle se trouvent la couronne rotative et le bouton latéral ? Il s’agit avant tout d’améliorer l’expérience utilisateur lorsque l’on est en activité. Grâce à ce léger dépassement, la couronne digitale est facile à manipuler, y compris avec les doigts mouillés. Toute la conception de l’Apple Watch Ultra a été réalisée avec l’idée de la rendre plus pratique que jolie.

La couronne rotative est dans un endroit spécial, qui rend sa manipulation plus simple. // Source : Numerama

L’Apple Watch Ultra n’est pas pour tout le monde et risque de diviser beaucoup plus que la plupart des autres produits Apple. On a hâte de la tester pour voir si ses fonctions ultra-sportives nous permettent d’oublier son design plus clivant et si, malgré nos premières impressions, elle peut se destiner à une personne qui ne part pas en randonnée tous les week-end.