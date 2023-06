En visite à Paris, la Dr. Sumbul Desai a accordé un entretien à Numerama pour revenir sur son parcours, les récentes innovations d’Apple en matière de santé et sa vision sur l’avenir de la médecine. Arrivée chez Apple en 2017 après plusieurs années à Stanford, Sumbul Desai dirige aujourd’hui une équipe de scientifiques en charge de réimaginer notre rapport à la santé.

Quand on est médecin, pourquoi avoir envie de rejoindre un géant de la tech ? Depuis plusieurs années, des entreprises comme Apple s’aventurent progressivement sur le terrain de la santé, qu’elles n’hésitent plus à qualifier de prioritaire. La rencontre entre la technologie et la santé est souvent caractérisée par les montres connectées, mais couvre en réalité beaucoup plus de secteurs. Apple propose, par exemple : une application Santé, des kits pour les développeurs, des outils pour les chercheurs, des capteurs intégrés à ses autres appareils, des cours de sport avec Fitness+, l’intégration d’un carnet de bord pour ne pas oublier ses médicaments, le suivi des cycles menstruels, le suivi de contact Covid-19, etc.

En visite à Paris le 22 juin 2023, à l’occasion d’une rencontre avec les créateurs français de trois applications (Luna for Health pour diagnostiquer l’endométriose, Foodvisor pour suivre son alimentation et DiabetoLog pour suivre sa glycémie et ses traitements), la Dr. Sumbul Desai a accepté de discuter avec Numerama de son rôle chez Apple, en tant que vice-présidente en charge de la santé. L’ancienne responsable de l’innovation médicale à Stanford, de plus en plus mise en avant lors des « keynote » de la marque, prône « une médecine proactive ». Elle se dit convaincue qu’il existe encore « plein d’opportunités dans le domaine de la santé ».

Dr. Sumbul Desai : « mon travail principal est la santé »

Numerama : En tant que docteur, avez-vous l’impression d’avoir un plus grand impact sur la santé des gens dans une entreprise comme Apple, que si vous exerciez dans un grand institut, un hôpital ou une entreprise de santé ?

Dr. Sumbul Desai : J’espère que oui, évidemment, puisque j’ai décidé de rejoindre une grande entreprise. Mais, je ne veux pas dénigrer le fait d’être un prestataire de soins, car j’en étais une et que j’ai l’intention d’en redevenir une à un moment donné dans ma vie. Quand vous travaillez avec des individus qui sont devant vous, c’est quelque chose de très spécial. C’est un des privilèges d’être médecin.

Dans une entreprise comme Apple, j’espère pouvoir faire cela de manière multipliée. Aider plusieurs personnes à une plus grande échelle. Si nous pouvons donner à nos clients la possibilité de prendre soin de leur santé de manière plus efficace, il n’y a pas de plus grand cadeau.

Une grande partie de ma motivation est de m’assurer que personne ne se sent impuissant face à sa propre santé. Pour moi, la possibilité de ressentir et de donner à une telle échelle est incroyablement inspirante. Mais, je pense aussi que chaque prestataire qui donne des soins contribue à la société d’une manière également très importante.

Sumbul Desai lors de la WWDC 2023. Elle a annoncé une application pour la santé mentale et un nouvel avertisseur si vous tenez votre téléphone trop proche des yeux. // Source : Apple

Quelle est la priorité d’Apple aujourd’hui ? Continuer de développer de nouvelles technologies pour l’Apple Watch ou convaincre les personnes qui n’en portent pas une de le faire ? Peut-on dire que le meilleur est encore à venir au niveau de la santé connectée ?

Vous savez, quand nous pensons à la santé, nous le faisons vraiment de manière holistique. Nous ne pensons pas nécessairement : « on va faire ça pour la Watch et on va faire ça pour le téléphone ». On se demande toujours où notre technologie peut faire la différence dans l’expérience et où nous pouvons donner des informations qui peuvent faire quelque chose pour vous, des informations qui sont exploitables. Cela peut concerner le téléphone, la montre et peut-être d’autres choses.

Pour répondre à votre question, est-ce que je pense que le meilleur est à venir ? Je pense à cela tous les jours et c’est ce qui nous motive.

Donc, la montre n’est pas le plus important ?

La Watch est un outil incroyable, mais je pense aussi qu’il y a d’autres choses sur lesquelles nous travaillons, comme l’application Santé. Il y a beaucoup de choses dedans. Par exemple, le suivi de la santé mentale n’est pas nécessairement lié à la montre ou à l’application iPhone. Ce n’est pas nécessairement l’un ou l’autre, car nous pensons que c’est une réflexion importante et nous voulons pouvoir l’amener aux gens de la manière qui les arrange. Mon travail principal est la santé.

C’est à l’Apple Store des Champs-Elysées qu’avait lieu la rencontre entre des développeurs et la vice-présidente d’Apple. // Source : Apple

À Paris, vous avez rencontré trois développeurs talentueux qui ont mis au point des applications liées à la santé. Quelles sont les applications que vous utilisez sur votre téléphone ?

Ce n’est jamais facile de choisir ! Je vais vous donner quelques exemples de choses que j’utilise tous les jours. Certaines applications sont les nôtres, d’autres sont des applications de développeurs.

En tant que coureuse, j’utilise la fonction de cardio fitness presque tous les jours. Après chaque course, je regarde toujours si ma courbe s’améliore. C’est quelque chose qui me fascine. C’est concret, je peux vraiment voir la différence si j’ai fait une course plus difficile, avec mon VO2 Max qui augmente. J’aime aussi beaucoup la fonction de suivi des cycles. Même en tant que médecin, je n’avais jamais remarqué que j’avais des frissons avant mes cycles. Pendant le Covid, j’ai remarqué que j’avais des frissons. Pendant cette période, à chaque fois que quelque chose arrivait, on se disait « oh mon Dieu, je suis en train de tomber malade » et il s’avère que j’avais en réalité des frissons dus à mes cycles. C’est quelque chose que j’ai appris grâce à cette fonctionnalité, car elle peut suivre des symptômes.

Chez les développeurs, il y a une application très cool qui s’appelle I am. Elle affiche des affirmations positives tous les jours. Juste pour la santé mentale, j’aime ça. Ils ont une belle interface, elle apparaît sur la montre et c’est juste un petit cadeau agréable pendant la journée. Foodvisor est aussi une application que j’utilise pour le suivi de la nutrition, je l’apprécie vraiment et je trouve que la partie photo est vraiment très cool. Les développeurs vont sur des domaines qui les passionnent vraiment.

Est-ce que je pense que le meilleur est à venir ? Je pense à cela tous les jours et c’est ce qui nous motive. Dr. Sumbul Desai

Rien d’autre ?

Sumbul Desai déverrouille son iPhone pour retrouver des applications.

Oh, si ! Une autre que j’utilise beaucoup est Oral-B, croyez-le ou non. Parce que j’ai trois enfants et que je dois m’assurer qu’ils se brossent les dents assez longtemps. Et, c’est la seule chose qui fonctionne parce que l’application joue une petite musique sympa, je l’utilise presque tous les jours. Il y a aussi Withings, qui est une entreprise française. J’adore leurs balances, je pense qu’ils font un travail incroyable et je l’utilise très régulièrement aussi pour voir comment se porte mon hydratation. Ce que j’aime, c’est que l’application Santé regroupe toutes ces choses.

Avec les technologies de santé mises en place par Apple, pensez-vous que l’on bascule progressivement vers de la santé prédictive, qui anticiperait des phénomènes avant qu’ils ne se produisent ?

Si nous prenons du recul et que nous pensons à ce sur quoi nous nous concentrons avec Apple Santé, nous voulons 1) que chaque individu prenne des mesures pour sa santé chaque jour et 2) que les gens pensent à leur santé de manière proactive plutôt que réactive. Généralement à l’hôpital, quand je vois des gens, c’est souvent trop tard. Ce que nous voulons vraiment faire, c’est amener les gens à penser à leur santé avant que quelque chose n’arrive. Par exemple, nous avons une fonction de détection du rythme cardiaque irrégulier. Il y a aussi une fonction de détection de fréquence cardiaque élevée. Si nous remarquons que votre fréquence cardiaque est élevée en arrière-plan, nous vous en informerons. Nous avons des messages de clients tous les jours, littéralement tous les jours. Nous avons reçu des courriels qui nous disent : « Mon Dieu, cette fonctionnalité m’a sauvé la vie ». Et, c’est parce que c’est le cas. Ils sont allés chez le médecin et ils ont découvert qu’ils avaient un autre problème, comme une fibrillation auriculaire, et ont obtenu de l’aide. Cela nous motive vraiment à réfléchir à la façon dont nous pouvons utiliser cette technologie.

L’Apple Watch peut réaliser des cardiogrammes et générer des PDF pour les médecins. // Source : Louise Audry / Numerama

Nous faisons tout ça avec trois principes fondamentaux. Premièrement, tout doit pouvoir mener à une action. Si nous vous disons quelque chose, nous devons nous assurer que vous pouvez réellement agir. Deuxièmement, cela doit être basé sur la science. Même s’il existe beaucoup d’hypothèses, nous menons généralement des études et des recherches pour nous assurer que nos conseils correspondent à la vérité clinique. La science est vraiment importante. Enfin, évidemment, nous nous concentrons sur la vie privée.

La raison pour laquelle je mentionne ces points est qu’ils sont très étroitement liés à notre conviction que la science doit orienter notre compréhension et ce que nous pouvons vous dire. Nous ne serons pas nécessairement les premiers, parce que nous voulons nous assurer que la recherche qui se cache derrière est solide. C’est l’un de nos grands intérêts à travailler en partenariat avec les communautés médicales, leur expertise et leurs recherches nous aident à être plus réfléchis sur ce que nous pouvons vous dire proactivement sur votre santé.

Ce que nous voulons vraiment faire, c’est amener les gens à penser à leur santé avant que quelque chose n’arrive.

Est-ce pour ça que vous avez limité le thermomètre de l’Apple Watch au suivi des cycles menstruels, parce que les gens n’auraient rien pu faire des autres informations ?

Oui, ils n’auraient rien pu faire avec, et il y a aussi une question de validation. Quand nous avons validé la température, c’était pour la détection de l’ovulation. Pour d’autres cas, nous mènerons des études pour nous assurer que nous pouvons réellement vous donner des informations précises. Je sais que les gens veulent toujours que nous leur disions davantage. Nous sommes vraiment fiers du fait de travailler avec des scientifiques pour y arriver. C’est vraiment, vraiment essentiel. Je suis fière de nos équipes, de ce que nous le faisons. Nos ingénieurs, nos designers, nos cliniciens… Ils sont tous concernés par la science.

Propos recueillis par Nicolas Lellouche.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !