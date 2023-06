Comme à chaque conférence organisée dans le cadre de la WWDC, Apple fait le tour des nouveautés de ses futures mises à jour logicielles. Concernant l’Apple Watch, les changements sont importants.

watchOS est rarement le système d’exploitation que l’on suit avec assiduité quand Apple en parle dans une conférence comme celle de la WWDC (c’est davantage une aubaine pour souffler). Avec watchOS 10, annoncé en même temps que le casque Vision Pro, la firme de Cupertino entend pourtant bouleverser les habitudes, avec de vraies évolutions apportées à sa montre connectée. L’Apple Watch est un produit qui fait un peu trop de surplace depuis des années, et il était temps que ça bouge.

En 2022, Apple a lancé l’Apple Watch Ultra, un modèle haut de gamme encore sous-exploité. Le but de watchOS 10 est justement de lui faire honneur, avec des apps repensées pour tirer profit de son grand écran. Une évolution qui s’applique aussi aux autres modèles : les Apple Watch sont de plus en plus grandes, mais l’interface n’avait jamais vraiment évolué en parallèle.

watchOS 10 // Source : Apple

watchOS 10 change tout

L’interface proposée par watchOS 10 risque de changer la manière dont on utilise la montre connectée. Sur l’écran verrouillé, il suffira de faire tourner la Digital Crown pour faire apparaître à la suite une série de widgets dans un ordre malin — Apple appelle ça une Pile intelligente. Vous venez de lancer un minuteur ? Il apparaîtra en premier dans la liste s’il prend fin bientôt. Cette prise en charge des priorités devrait rendre l’Apple Watch plus pratique, avec des options inédites de navigation.

En parallèle, Apple a repensé les applications affichées sur la montre pour qu’elles prennent plus de place sur l’écran. Tout est fait pour que ce soit plus joli et, surtout, ergonomique quand on regarde son poignet. En plus, il y aura un cadran avec Snoopy.

L’Apple Watch ne serait rien sans son emphase sur les activités sportives. À ce sujet, les capteurs intégrés permettront de mieux enregistrer les données de certains mouvements (exemple : un coup de raquette de tennis) ou encore de renforcer l’app Boussole pour les randonneurs (nouveaux points de repère). Les cyclistes ne seront pas mis de côté, avec les rappels automatiques de l’app Exercice, la calorimétrie pour les vélos électriques et la détection des chutes. L’Apple Watch pourra même se connecter à des accessoires Bluetooth (comme des capteurs de puissance, de vitesse ou encore de cadence).

Enfin, watchOS va voir si vous allez bien, avec un focus sur la santé mentale grâce à l’app Pleine conscience.

