Dans un marché dominé par l’Apple Watch, les montres connectées de Samsung sont souvent présentées comme la meilleure alternative pour les propriétaires d’un smartphone Android. La nouvelle génération s’améliore aux bons endroits, avec l’espoir d’enfin rattraper Apple.

La même chose, en beaucoup mieux. Voilà, en substance, une bonne définition des Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic de Samsung, qui nous ont énormément plu lors de notre prise en main.

Pour cause, les changements opérés par Samsung avec cette nouvelle génération sont exactement ceux qu’il fallait faire. On a envie de donner une chance aux nouvelles montres connectées du Coréen, après s’être montrés longtemps très réticents. L’Apple Watch domine tellement ce secteur qu’il est difficile de croire aux montres connectées sous Wear OS, puisqu’aucune n’a jamais réussi à mettre tout le monde d’accord. La Galaxy Watch 6 pourrait être la bonne.

Un écran qui repousse les bordures

Fidèle à ses habitudes, Samsung propose deux versions de sa montre connectée. Il y a d’abord la Galaxy Watch 6, au design plutôt moderne et technologique, puis la Galaxy Watch 6 Classic, inspirée de l’horlogerie classique. Libre à chacun d’avoir ses propres préférences (de notre côté, nous préférons très largement le modèle classique).

La Galaxy Watch 6 à gauche, la Galaxy Watch 5 à droite. L’écart est immense, alors qu’elles font la même taille. // Source : Numerama

Cinq ans après Apple, qui avait opéré un changement similaire avec l’Apple Watch Series 4, Samsung s’attaque enfin aux bordures d’écran. À l’époque, nous avions dit de cette nouvelle Apple Watch à l’écran bord à bord qu’elle était enfin « une smartwatch que l’on avait envie de porter ». Un avis qui n’a pas changé plusieurs années plus tard, la nouvelle montre de Samsung nous fait le même effet. Avec 20 % de bordures en moins, dans un gabarit similaire, la Galaxy Watch 6 devient beaucoup plus sexy. Elle ne ressemble plus à un jouet mais à une vraie montre.

Samsung fait d’autres efforts, comme la multiplication par deux de la luminosité (de 1000 à 2000 nits), l’arrivée d’un nouveau système pour changer de bracelet (avec juste un bouton) et des fonctions de santé améliorées (notification en cas d’un problème de fréquence cardiaque, coaching du sommeil, suivi du cycle…).

La Galaxy Watch 6 Classic, avec son design moins universel (mais un anneau rotatif pour naviguer). // Source : Numerama

Les performances devraient aussi être meilleures

Cerise sur le gâteau, Samsung ne se contente pas d’un design amélioré. La nouvelle puce Exynos W930 conçue par le Coréen offrirait 18 % de performances supplémentaires, ce qui devrait éliminer les lenteurs des précédents modèles. La batterie est aussi meilleure (de 247 à 300 mAh pour les petites versions, de 321 à 400 mAh pour les grandes). Bref, tout est réuni pour faire de bonnes montres connectées.

Seul frein à l’achat : le prix. Samsung est une marque haut de gamme, en concurrence directe avec l’Apple Watch.

Galaxy Watch 6 Galaxy Watch 6 Classic 40 mm 319 euros 44 mm 349 euros 43 mm 419 euros 47 mm 449 euros

Si l’autonomie est au rendez-vous, la Galaxy Watch 6 de Samsung a tout de la meilleure rivale de l’Apple Watch. On a hâte de la tester.

