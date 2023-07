Il ne reste plus que quelques jours avant la fin des soldes d’été. Prolongés, d’une semaine, les soldes s’achèveront officiellement le mardi 1ᵉʳ aout. Les stocks s’amenuisent et certaines offres ne sont plus disponibles. Retrouvez dans ce guide, les derniers bons plans sur les TV, smartphones, laptop et tout le rayon tech. Darty, Boulanger, la Fnac, Amazon, tous les sites y passent pour ne rien manquer de la dernière démarque.

Tous les ans, en cette période estivale, prix cassés et rabais envahissent les magasins et les sites e-commerce pour une durée de quatre semaines. Les soldes étaient initialement prévus du mercredi 28 juin au mardi 25 juillet 2023. La ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie et responsable des PME, Olivia Grégoire, décide le mercredi 5 juillet de prolonger les soldes d’une semaine pour venir en soutient aux commerçants. Les soldes d’été 2023 prendront donc fin le mardi 1ᵉʳ aout 2023. Si c’est le bon moment pour changer de smartphone, ou compléter votre setup gaming, attention à ne pas vous ruer sur la première promo alléchante.

Les meilleures offres tech de la deuxième démarque

Retrouvez ici la liste des produits soldés présentés dans l’article.

Les TV en promos

Les laptop en solde

Trottinettes et VAE soldés

Les soldes Apple

Les casques et écouteurs sans fil à prix réduits

Équipement gaming à petit prix pour les soldes

Les smartphones en promotions

Électroménager et maison connecté ont aussi leurs bons plans pendant les soldes d’été

Les télés soldées

TV Samsung Crystal UHD TU75CU7105

Les grands téléviseurs ne sont pas donnés. Ce téléviseur Samsung, avec une diagonale de 75″, coûte 799 € pendant les soldes chez E.Leclerc. C’est une centaine d’euros moins chers qu’en temps normal.

Assurez-vous, avant toutes choses, de disposer de suffisamment d’espace pour accueillir cette télé de 189 cm de diagonal. Fines, les bordures sont quasi inexistantes et renforcent l’immersion. L’image est belle et lumineuse grâce à la dalle LCD compatible HDR10+ et la technologie PurColor. Le processeur Crystal s’occupe, quant à lui, d’adapter tout type de contenus en 4K. Sans le Dolby Atmos, le téléviseur parvient tout de même à une bonne qualité sonore avec notamment l’OTS (Object Tracking Sound). Adjoindre une barre de son est tout à fait possible pour l’effet surround. Il est possible de jouer en 4K avec ce téléviseur, mais notez qu’il ne dispose pas de ports HDMI 2.1.

TV Philips Ambilight The One 55″ en solde à 699 € au lieu de 799 €

Les TV Ambilight de Philips se démarquent des autres téléviseurs par la lumière émise dans le prolongement de l’image. Le modèle The One de 55″ est habituellement vendu au prix de 799 € et coûtait encore pas loin de 1 000 € en début d’année. Pour les soldes, vous pouvez l’obtenir pour 699 €.

Le téléviseur The One de Philips, le 55PUS8897/12 pour les intimes, dispose d’une diagonale de 139 cm. L’écran se contente d’une dalle LED de très bonne facture, capable d’afficher le contenu en 4K et assure la compatibilité avec Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10 et HDR 10+. Sans égaler la luminosité d’une dalle OLED, le contraste et la colorimétrie permettent d’obtenir une belle image. La fréquence d’affichage à 100 Hz ainsi que la présence d’un port HDMI 2.1 en font une télé adaptée au gaming. Enfin, ses LED disposées tout autour de la télé diffuse de la lumière, créant un halo lumineux dans la continuité de l’image. Si certains trouvent cela gadget, d’autres apprécieront le côté immersif et l’ambiance chaleureuse créée par l’Ambilight. Vous pouvez à tout moment désactiver cette fonctionnalité ou choisir de n’allumer que les LED.

TV LG OLED CS 55″ à 949 € au lieu de 1 299 €

En soldant son téléviseur OLED CS de 55″, LG permet de s’équiper d’un excellent téléviseur pour moins de mille euros. Habituellement vendue 1 299 €, il passe à 949 € au cours de cette troisième démarque des soldes d’été.

Sortie juste avant le Black Friday en octobre dernier, la gamme CS est un mélange entre le modèle C1 et C2. La LG OLED CS emprunte son design à la C1 et propose les performances de la C2. On retrouve donc un écran OLED d’une diagonale de 139 cm. Le processeur utilise l’intelligence artificielle pour le traitement de l’image, les contrastes, la luminosité, la compatibilité HDR et permet même une mise à l’échelle de l’image (upscalling) si vous regardez des contenus qui ne seraient pas en 4K. Disposant de l’AMD FreeSync, d’un port HDMI 2.1 et d’une fréquence d’affichage de 100 Hz, le téléviseur est parfaitement adapté pour y brancher une console. S’agissant d’une smart TV, retrouvez directement sur l’interface de la télé toutes vos plateformes de streaming favorites.

TV LG OLED55C2 à 1 290 € au lieu de 1 599 €

Sortie en 2022, la télé LG OLED55C2 est récente et le site officiel de la marque l’affiche à 1 599 €. On l’a trouvé soldée chez Boulanger au prix le plus bas de 1 290 €. Une belle économie de plus de 200 €.

Le téléviseur LG OLED C2 améliore la version précédente, notamment avec un design plus travaillé et un pied plus pratique. Elle est équipée d’une belle diagonale de 139 cm assortie d’un dalle OLED lumineuse pour regarder films et séries en accédant directement depuis votre télé, à vos plateformes de SVOD favoris. Nativement cadencé sur 100 Hz, la fréquence de balayage s’adapte jusqu’à 120 Hz et les 4 ports HDMI 2.1 finiront de convaincre gameuses et gameurs de jouer aux meilleurs jeux PS5 en qualité 4K. Petit plus gaming, VRR et technologie G-Sync sont de la partie. Un beau téléviseur à la pointe de la technologie qui offre un bon rapport qualité prix.

TV TCL 55″ mini LED à 799 € au lieu de 910 €

Commercialisée à 990 € à sa sortie en 2022, la télé 55C835 de TCL se trouve en ce moment une bonne centaine d’euros moins cher chez E.Leclerc à 799 € .Elle se trouve habituellement entre 900 et 990 € sur les autres sites revendeurs.

Avec ses téléviseurs milieu de gamme abordables, TCL a pour habitude de proposer des télés aux prix très abordables. Avec sa gamme C83, la marque mise sur les MiniLED. Plus nombreuses que sur un écran classique, elle se rapproche de l’OLED d’écrans plus luxueux, sans pour autant les égaler. Les MiniLED font un travail remarquable sur la qualité de l’image d’autant plus que la compatibilité HDR et Dolby Vision sont de la partie. Le téléviseur 55C835 de TCL s’offre une belle diagonale de 139 cm correspondant à 55″ avec une définition 4K. La fréquence d’affichage en 144 Hz et ses multiples ports HDMI 2.1 , quatre au total, font de ce modèle un écran idéal pour profiter des dernières consoles.

C’est le système d’exploitation Google TV qui s’occupe de fluidifier et faciliter la navigation sur votre Smart télé. Les principales applications et principaux services de streaming sont accessibles rapidement depuis la télécommande sans oublier l’accès à un large catalogue de jeux vidéo.

Les ordinateurs portables en solde

MSI Thin GF63 12VF-250 FR soldé à 1 099 € au lieu de 1 599 €

MSI est une marque incontournable du PC gaming. Souvent onéreux, les laptops gamer sont plus accessibles pednant les soldes comme ce MSI Thin GF6312VF qui en profite pour passer de 1 599 € à 1 099 €.

Avec son processeur Intel Core i5-12450H et sa RTX 4060, le MSI Thinh offre de belles performances pour un prix contenu. 512 Go de stockage SSD et 16 Go de mémoire vive complètent la fiche technique. Esthétiquement, le MSI Thin GF6312VF est sobre, mais son clavier rétroéclairé RGB est là pour souligner sa touche gaming. L’écran de 15,6 » offre une résolution FHD de 1 920 × 1 080 et la dalle est cadencé à 144 Hz. La machine fait son poids et affiche 3,4 kilos sur la balance. Loin d’être un ultraportable, il reste cependant facilement transportable.

Samsung Galaxy Book2 360 soldé à 919 € au lieu de 1 299 €

Idéal pour le travail, cet ultra-portable de Samsung voit passer sont prix de 1 299 € à 919 € pendant les soldes. Offrez-vous le modèle premium, au prix de l’entrée de gamme.

Taillé pour vous accompagner partout avec son poids plume de 1,16 kilos, le Galaxy Book2 embarque l’essentiel sans faire l’impasse sur la connectique. Malgré sa finesse, vous disposez des ports classique USB-A, USB-C-HDMI en plus d’un lecteur de cartes microSD et d’une prise jack. Sa charnière permet de faire pivoter l’écran à 360 ° pour se rapprocher de l’usage d’une tablette et visionner des films ou des séries confortablement. D’autant plus que son écran de 13,3 pouces s’équipe d’une dalle OLED lumineuse avec une définition FHD en 16:9. En plus d’être endurant et de tenir une journée grâce à sa batterie de 61,1 Wh, le Galaxy Book2 est performant. Il embarque une puce Intel Core i7 1255U de 12 eme génération, doté de 12 coeurs. 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD viennent compléter la fiche technique.

Acer Swift Edge en solde à 899 € avec 30 % de remise

L’ultra portable d’Acer coûte 1 299 € en dehors de toute remise. En ce moment, Boulanger le propose en solde avec 30 % de réduction à 899 €.

Si vous cherchez un petit laptop léger facile à transporter, ne cherchez pas plus loin. Le rapport qualité prix offert par ce modèle Acer en solde est difficile à battre. En plus d’être performant et de s’équiper d’une belle dalle OLED de 16″, l’autonomie de la batterie vous laisse une bonne journée de 7 h 30 à distance d’une prise. À l’intérieur de la machine, un Ryzen AMD 5 à 6 cœurs, accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go de mémoire, s’occupe de faire tourner vos logiciels et applications en toute fluidité. Sans être tout à fait conçu pour le gaming, le PC portable d’Acer est capable de lancer la majorité des jeux, même gourmands, à condition de ne pas pousser les graphismes au max. Côté connectique, on retrouve de l’USB-A, de l’USB-C, une entrée HDMI 2.1 en plus d’une prise jack. À noter que le Swift Edge est compatible Wi-Fi 6E.

Trottinettes et VAE en solde

Ninebot Kickscooter E2 en solde à 259 €

Habituellement, la trottinette E2E de Nibebot-Segway, se trouve à 349 €. Pendant les soldes, on la trouve autour de 300 €. Le site de Darty la propose à 259 €.

Légère, facile à plier et à emporter partout dans vos déplacements, la Kickscooter E2, remplit parfaitement toutes ses promesses. Avec seulement 14,2 kg sur la balance, la Kickscooter s’emporte facilement dans le métro ou dans le bus d’autant plus que son système de pliage est on ne peut plus simple. Son moteur de 250 W vous accompagne jusqu’à 20 km/h, c’est 5 km/h en dessous la vitesse maximale autorisée. Cependant, le confort de conduite est au rendez-vous avec une excellente maniabilité et un système de freinage efficace et sécurisé avec un frein électrique avant et un frein mécanique à disque à l’arrière. La trottinette supporte un poids allant jusqu’à 90 kg.

Xiaomi Mi Scooter Essential soldée à 299 € au lieu de 349 €

La trottinette électrique Mi Scooter Essential, que nous vous présentions déjà dans notre guide, correspond à tout ce que sait faire la marque chinoise. Une entrée de gamme abordable qui roule bien. Sortie en 2020, elle coûte habituellement 349 €. Pour les soldes, vous pouvez réaliser une petite économie de 50 € sur ce modèle qui passe donc à 299 €.

Dans cette gamme de prix, difficile de trouver mieux. Son petit poids de seulement 12 kilos et son système de pliage très simple en font un allié dans vos trajets du quotidien, surtout si vous empruntez les transports en commun. Sa conduite douce est rassurante et parfaitement adaptée à un usage en ville, ou pour des débutants. Elle atteint les 20 km/h et montrera ses limites dans les montées les plus ardues. Si vous êtes à la recherche de sensations et de vitesse, passez votre chemin. Pour toutes celles et ceux qui, en revanche, sont à la recherche d’un moyen de mobilité douce fiable pour des déplacements pratiques et des trajets quotidiens, la Mi Scooter Essential est tout indiquée.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 à 429 € au lieu de 529 €

Présent sur de nombreux secteurs, Xiaomi est réputé pour proposer des produits tech au bon rapport qualité prix. Cependant, leurs trottinettes ont dû accuser une augmentation récente des prix. Avec les soldes, la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 baisse de prix et est proposé au prix intéressant de 429 €.

Petite, pratique et légère avec ses 13,2 kilos, la trottinette de Xiaomi est la solution idéale pour vos déplacements urbains. Le puissant moteur de 600 W max, bridé aux 25 km/h règlementaires, ne vous laissera pas tomber dans les montées et maintiendra une bonne vitesse même en pente à 16 %. Le système de pliage n’est pas le plus simple, mais évite tout pliage intempestif en plein voyage et n’empêche pas son utilisation au quotidien dans les transports en communs. Son petit gabarit permet de la glisser dans vos bagages. Enfin, comptez cinq heures et demie de charge pour une bonne vingtaine de kilomètres. Prenez garde aux 30 km d’autonomie affichés, obtenus dans des conditions bien spécifiques qui ne seront pas les vôtre.

Les soldes Apple

Apple iPhone 14 Pro Max soldé à 1 207 €

Sortie récemment, l’iPhone 14 Pro Max est le modèle le plus premium de la gamme d’iPhone récemment sorti. Encore affiché à 1 400 € sur l’Apple Store, vous l’avez pour 1 207 € sur Amazon pendant les soldes d’été. Pour ce prix, vous n’aurez guère le choix du coloris et il vous faudra vous contenter du Noir Sidéral. À noter que d’autre coloris sont également disponibles pour quelques dizaines d’euros supplémentaires, ce qui reste en dessous du prix affiché par Apple.

Dernier-né de la marque, l’iPhone 14 Pro Max embarque le processeur maison Bionic A16. L’expérience est fluide et plaisante, à la hauteur de ce qu’on attend du haut de gamme d’Apple. Ce nouveau modèle voit apparaitre, le Dynamic Island qui rend l’encoche plus dynamique en l’intégrant à vos activités affichées à l’écran. Écran surmonté d’une dalle OLED de de pas moins de 6,7 pouces et qui occupe quasiment l’intégralité de la surface. Un nouveau capteur de 48 Mpx s’invite au niveau du module photo qui prend d’excellents clichés peu importe la luminosité ambiante. L’autonomie n’a jamais été un problème sur les modèles premium d’Apple qui ne déroge pas à la règle. En somme, un beau produit haut de gamme, aux finitions soignées et à l’expérience utilisateur plus qu’agréable avec très peu de défauts.

Apple AirPods 3ᵉ génération

Dans la lignée des AirPods 2, les AirPods 3ᵉ génération sont sortis fin 2021 et coûtent encore 219 € sur le site d’Apple dans leur version équipée du boitier MagSafe. En ce moment, vous les trouvez en soldes à 186 €.

Apple reprend le design de ses écouteurs sans fil haut de gamme et l’applique à ses AirPods 3ᵉ génération. La tige moins longue se positionne de biais, et la grande différence avec le modèle pro, c’est bien sûr la réduction de bruit active dont se passe volontiers ce modèle. En revanche, le confort d’utilisation est toujours à la hauteur avec des écouteurs légers qui se glisseront dans la plupart des oreilles. Apple améliore l’autonomie en la prolongeant d’une heure d’écoute, la faisant passer de 5 à 6 heures. Il est possible de les géolocaliser et l’expérience fluide offerte par l’écosystème d’Apple marche toujours aussi bien. Dès l’ouverture du boitier, vos écouteurs sont détectés que vous soyez sur votre tablette, votre MacBook ou sur votre iPhone. Le modèle proposé dispose de la technologie MagSafe au niveau du boitier permettant une recharge sans fils. La version filaire est un peu moins chère, soldé à 181 € au lieu de 209 €.

Apple iPhone 14 soldé à 829 € au lieu de 1 019 €

Rarement en promotion, le dernier iPhone s’offre une belle ristourne de presque 20% et passe à 829 €.

L‘iPhone 14 n’est pas le modèle le plus premium de sa gamme, mais bénéficie d’excellentes finitions et de la qualité Apple. Avec son écran de 6,2 pouces, l’iPhone 14 dispose d’une bonne maniabilité en plus de la luminosité et du confort visuel qu’on connaît des dalles d’Apple. Seul regret peut-être, le blocage de la fréquence d’affichage en 60 Hz, qui ne gène nullement le visionnage de contenus et n’empêchera pas les jeux de tourner. La puce Bionic A15 s’occupe de faire tourner les tâches avec fluidité et comptez une bonne journée d’autonomie concernant la batterie. Si à sa sortie à plus de 1 000 € il était conseillé de se tourner vers l’iPhone 13, en solde à moins de 870 €, l’iPhone 14 devient intéressant.

iPad 9 à 319 € au lieu de 439 €

Encore commercialisé à 439 € sur le site d’Apple, Rakuten la propose à 319 € pour les soldes, là où d’autres revendeurs l’affichent encore à 380 €.

S’il n’est pas le plus récent des iPad, l’iPad 9 conserve encore une bonne fiche technique malgré un design qui prend de l’âge. Passé le détail des bordures épaisses et de la présence du Touch ID, la tablette d’Apple de 2021 révèle tout son potentiel. L’utilisation est fluide pour une expérience utilisateur à la hauteur de la marque grâce à sa puce A13 Bionic et son écran Rétina de 10,2″. La fréquence d’affichage ne dépassera pas les 60 Hz, mais sera suffisante pour tous les joueurs et joueuses. L’iPad 9 est une tablette familiale conçue pour une utilisation domestique et remplie son rôle à la perfection.

Sur le site officiel de la marque, l’iPad 9 est encore affiché à plus de 400 €. Si à ce prix-là, on peut trouver mieux en dénichant un bon plan sur l’iPad 10, soldée à moins de 320 €, l’iPad de 9e génération d’Apple devient sans contestes, une excellente occasion pour partager l’expérience Apple en famille.

AirPods Pro 2 à 235 € au lieu de 299 €

Les produits Apple, surtout lorsqu’ils sont aussi bons que les AirPods Pro 2, font rarement l’objet de grosse promotion. Les derniers écouteurs haut de gamme sans fil d’Apple descendent d’ailleurs rarement en dessous de la barre des 250 €. Ubaldi les propose à 235 € pendant la période de soldes.

Profitez d’une isolation et d’une réduction de bruit active parmi les meilleurs du marché. Le mode transparence vous permet de rester en contact avec les bruits environnants. L’ajout de fonctionnalité au niveau de la tige facilite l’expérience utilisateur. D’une simple glissement de doigt, modifiez le volume à votre convenance ou changez de piste, le tout avec la précision et la fluidité que l’on connaît de la marque. La puce H2 fait un travail remarquable dans la restitution sonore avec un équilibre parfait sans saturation même à volume élevé. Vendus avec trois tailles d’embouts en silicone, les AirPods Pro 2 sont confortables et s’ajustent parfaitement à votre conduit auditif, garantissant aninsi un bon maintient.

Les casques audio sans fils en solde

Sony WH-CH720N en solde à 89 € au lieu de 149 €

Déjà relativement abordable en dehors de toute remise, le casque de Sony WH-CH720N est encore plus intéressant pendant les soldes d’été. De 149 €, il passe à 99 € sur le site de Boulanger, qui rajoute 10% de réduction supplémentaire avec le code AUDIO10, faisant passer le casque à 89 €

Le casque WH-CH720N offre un excellent rapport qualité prix. Malgré le plastique employé, le design est digne des modèles plus premium et le casque est confortable à l’utilisation. Le casque ne se replie pas sur lui, mais se transporte assez facilement. Vous retrouverez une réduction de bruit active certes, moins efficace que sur des casques plus haut de gamme, mais qui vous permet de vous couper un minimum de l’environnement sonore. Un mode transparence est également présent. De plus, il dispose d’une excellente autonomie pouvant atteindre la cinquantaine d’heures d’écoute sans l’ANC, et trente heures avec la réduction de bruit.

Nothing Ear Stick soldé à 79 € au lieu de 119 €

Qu’ils clignotent ou qu’ils laissent apparaitre leur circuit et cartes imprimées, les appareils Nothing se distinguent par leur design. Ces écouteurs, à l’allure très industrielle, et disponibles en version transparente, ne font pas exception. Au-delà d’un design remarquable, Nothing, c’est aussi une garantie d’un bon rapport qualité prix. La première version de leurs écouteurs sans fil, les Nothing Ear Stick coûtent habituellement plus d’une centaine d’euros. Pendant les soldes, Amazon les proposent à 79 €.

Esthétiquement, le boitier fait penser à un tube de rouge à lèvre et se range facilement dans n’importe quelle poche ou petit sac. Dépourvus de réduction de bruit active, les écouteurs profitent néanmoins d’une belle qualité sonore. Ergonomiques, ces écouteurs de type intra- auriculaire sont confortables à porter et tiennent bien en place. Si vous êtes à la recherche d’écouteur Bluetooth pas trop cher sans sacrifier la qualité, les Ear Stick en solde sont vraiment une bonne affaire.

Casque Sony WH1000XM4 à 279 € au lieu de 330 €

Le casque WH1000XM4 de Sony est un des best-seller de la marque et s’est imposé comme une référence sur le marché des casque audio sans fil à réduction de bruit active. À sa sortie, son prix frolait les 400 €, avant de se stabiliser autour des 330 €. En ce moment, on le trouve en solde pour moins de 300 €.

Sony a réussi la prouesse d’offrir une immersion sonore complète grâce à une réduction de bruit active bluffante et inédite au moment de la sortie du casque en 2020. Depuis, les marques tentent de surpasser les performances du XM4, et même si des progrès ont été faits, le WH1000XM4 reste une valeur sûre. Sony a intégré l’intelligence artificielle dans le traitement du son pour parvenir à cette qualité de restitution sonore. Un mode transparence permet de garder une oreille sur son environnement. Tout est parfaitement équilibré et les voix naturelles. Les finitions sont soignées, et hormis un design un peu en retrait, le casque est léger, confortable et agréable à porter pendant les très longues heure d’écoute possibles. En effet, l’autonomie du Sony WH1000XM4 est d’une trentaine d’heure. Si déjà à son prix ordinaire, on le recommande à son successeur le XM5, on le recommande encore plus à ce prix.

L’excellent casque Sony WH1000XM4 est en soldes // Source : montage Numerama

Casque Bose QC SE à 179 € au lieu de 269 €

Référence incontournable de l’audio, Bose propose une édition spéciale de son casque best-seller le Quiet Comfort 45. Il reprend les caractéristiques de ce dernier à la différence que le sac de transport est moins rigide qu’avec l’original. Vendu habituellement à 269 €, l’enseigne Darty le propose avec 25 % de remise à 199 €.

Le QC SE est un casque audio sans fil de type circum-auriculaire et épouse parfaitement le contour de vos oreilles. L’ANC vous isole parfaitement des bruits extérieurs vous créant une bulle d’écoute pour profiter de vos morceaux préférés. Le mode transparence vous permet de rester attentif à votre environnement. Le casque se replie facilement et s’emporte partout.

Équipement gaming en solde

Dell Alienware 34″ soldé à 879 € au lieu de 1 099 €

L’équipement gaming n’est pas donné et les soldes sont une super occasion pour réaliser quelques économies sur de beaux équipements. L’écran gamer incurvé AW3423DWF Dell de la gamme Alienware a retenu notre attention. Affiché à 1 096 €, Dell le solde d’abord à 987 €, avant de lui faire perdre encore une centaine d’euros sur son prix grâce au code promo AW34FR110. Finalement, l’écran revient à 879 €.

Une belle dalle incurvée QD-OLED de 34″ vient sublimer votre expérience de jeu. L’immersion est totale et le rendu graphique impressionnant. La dalle est pleinement lumineuse avec un contraste profond sur un grand angle de vue. Écran gamer oblige, l’AMD Free Sync Premium Pro et la certification VESA AdaptativSync Display garantissent une image fluide sans coupures et la prise en charge des jeux en HDR. Le temps de réponse réduit de 0,1 ms assure fluidité tandis que la fréquence de balayage cadencée à 165 Hz vous offre un flot d’images nettes continu.

HP écran gaming Omen 27c

HP ne fait pas que dans la bureautique et dédie ses gamme Victus et Omen au gaming. Son écran incurvé de 27″ Omen 27c coûte un peu plus de 500 € sur le site officiel de la marque. On l’a trouvé soldé à 299 €, un prix très attractif.

L’écran QHD incurvé de 27″ offre une meilleure immersion. Sans égaler la luminosité d’une dalle OLED, la dalle IPS s’en sort pas trop mal dès lors que l’on ajuste les paramètres dans les réglages. Sa résolution de 2 560 x 1 440 pixels délivre des images de très bonne qualité et la technologie HP Eye Ease permet de filtrer la lumière bleue pour éviter la fatigue oculaire le soir venu. La courbure de courbure 1000R est également conçu pour améliorer le confort visuel en s’adaptant naturellement à la forme de vos yeux. Fluidité et réactivité sont au rendez-vous, grâce à un taux de balayage atteignant les 240 Hz et un temps de réponse n’excédant pas 1 ms. Indispensable sur ce type d’écran, la technologie FreeSync empêche les déchirures d’image pour des graphismes plus nets, garantis sans saccades.

Logitech G502 Hero souris gamer filaire à 40 € au lieu de 80 €

Pour tout l’équipement gaming, les soldes sont une réelle opportunité pour s’équiper avec des produits performant de qualité à moindre coût. En plus de figurer dans notre guide des meilleures souris gamer, la souris gamer G502 Hero de Logitech est LA référence de toute une communauté de joueuses et de joueurs.

En tout, 11 boutons programmables répartis sur la molette et les côtés de la souris permettent de programmer raccourcis claviers et macros. Sa forme ergonomique tombe sous la main tandis que son poids de 120 g permet de bien sentir la souris. Le capteur assure un suivi des mouvements jusqu’à 16 000 DPI. Qui dit souris gaming, dit rétro-éclairage RVB que la marque vous propose de personnaliser dans son intégralité.

Bien qu’il s’agisse d’une souris filaire, 50 € reste un excellent prix pour une souris précise de qualité taillée pour le gaming. Certains joueurs de FPS vous diront même que les filaires sont les plus sûres. Les performances de son capteur HERO ne sont plus à prouver et ont fait l’unanimité auprès des joueurs pros.

Les smartphones en solde

Oppo Find X5 256 Go à 489 € au lieu de 699 €

La marque chinoise Oppo a su se faire une place sur le marché de la téléphonie grâce à des produits haut de gamme plus abordables que ses concurrents à qualité égale. Le modèle Find X5, plus light que le Find X5 Pro, n’en reste pas moins un téléphone premium qui mérite que l’on s’y attarde.

Les finitions soignées, son design fin et sa robustesse ne trompent pas, il s’agit bien d’un smartphone haut de gamme digne de rivaliser avec Samsung. Sa dalle AMOLED de 6,55 pouces offre une définition FHD+ très appréciable et une luminosité exemplaire. À vous de choisir votre fréquence d’affichage entre le 60 et le 120 Hz. Jouer n’est donc pas un soucis pour ce téléphone. Bien que le téléphone soit sorti en 2022, c’est une puce Snapdragon 888 de 2021 qu’il embarque. Malgré ce choix de prime abord déroutant, tout tourne parfaitement sans surchauffe. La batterie de 4 800 mAh vous assure une journée d’utilisation et la charge rapide permet de récupérer un bon niveau d’énergie en un minimum de temps.

Si son prix de lancement avoisinant les 1 000 € pouvait être un frein, son prix soldé ne vous laissera pas indifférent. Sur le site de SFR, on le trouve actuellement soldé à 489 €.

Samsung Galaxy S23 128 Go à 799€ au lieu de 899 €

Sorti cette année, le Samsung Galaxy S23 se vend habituellement à 899 € sur le site de la marque. Pendant les soldes, le site de la Fnac le propose à 799 €

Tout récent, le dernier smartphone haut de gamme de Samsung ne manque pas d’arguments pour convaincre. Samsung abandonne enfin les puces Exynos au profit d’une Snapdragon 8 Gen2 qui améliore ainsi l’autonomie de ses téléphones tout en évitant les surchauffes. L’écran AMOLED de 6,2 pouces est ce qui se fait de mieux sur le marché de la téléphonie mobile et le module photo laisse place à trois capteurs subtilement intégré à l’arrière de l’appareil dont le principal affiche 50 Mpx.

Avec presque 200 € de moins, le modèle avec 128 Go de stockage devient intéressant pendant les soldes. Le Galaxy S23 est un smartphone haut de gamme récent, réactif avec une bonne prise en main et peut se vanter d’être équipé d’une des dalles les plus lumineuses.

Électroménager et maison connectée en solde

Batterie externe Samsung de 10 000 mAh à 9,99 €

Très utiles, mais rarement à moins de 40 €, les batteries externes vous préserve de la panne sèche sur vos appareils connectés. La batterie externe de Samsung, d’une capacité de 10 000 mAh, est habituellement vendu 49,99 €. Pour les soldes, Boulanger la propose à 29,99 € et une offre de remise vous permet d’économiser encore 20 €. La batterie vous revient alors qu’à 9,99 €.

Avec son poids de 240 g et ses dimensions de 72 x 142 x 13.8 cm, la batterie de Samsung s’emporte facilement. Sa grande capacité de 10 000 mAh permet de recharger jusqu’à deux fois un smartphone avec une puissance de charge atteignant les 25 W. Ses deux ports USB permettent de mettre en charge simultanément deux appareils. Petit et compact, c’est un compagnon de voyage indispensable pour ne jamais être à court de batterie.

Aspirateur Roomba i7+ à 489 € au lieu de 929 €

iRobot est une marque spécialisée et reconnue dans la maison connectée et plus spécifiquement les aspirateurs. Sa gamme de Roomba fait l’unanimité et pour les soldes, le tout récent Roomba i7 + est à moitié prix à 489 € au lieu de 929 €.

Efficacité d’aspiration et praticité sont au rendez-vous. Sa station de vidange permet d’oublier votre compagnon de ménage pendant 60 jours. Une fois plein, il déverse son contenu dans des sacs anti-allergène empêchant au pollen et moisissures de s’échapper. Idem lorsque sa batterie est faible. Si le Roomba s’épuise en plein milieu de sa session de nettoyage, il revient tout seul à sa base pour reprendre l’énergie nécessaire à la poursuite de sa tâche. Un système de navigation intelligent grâce au système de cartographie lui permet de planifier les zones de nettoyage et d’éviter les meubles et de contourner les obstacles. Son détecteur de poussière repère les endroits qui nécessite un nettoyage plus profond. Le Roomba i7+ s’accompagne d’une application intuitive et assez facile à prendre en main pour programmer et analyser les sessions de ménage. Ce petit compagnon à tout pour plaire, surtout à ce prix.

Vidéoprojecteur The Freestyle en solde à 523 € au lieu de 799 €

Samsung ne se contente pas de vendre des smartphones, et son petit vidéo projecteur portatif, initialement vendu 799 €, devient très intéressant en solde à 523 €.

Petit coup de cœur pour ce vidéoprojecteur qui sait se faire discret. Son petit diamètre de moins de dix centimètres, sa poignée de transport et son poids de 800 g le rendent mobile et facile à emporter. Grâce à la batterie externe qu’il peut accueillir via son port USB-C une séance en extérieur est même envisageable. L’angle de projection se règle à 180° et si l’envie vous prend de regarder les dernières séries sur votre plateforme SVOD favorite, c’est possible. La définition est Full HD de 1 920×1 080 pixels, et The Freestyle est comptaible HDR pour de belles images d’une taille comprise entre 30 et 100 pouces, soit 76 et 254 cm de diagonal.

Ventilateur Rowenta Turbo Silence à 84 € au lieu de 130 €

Vendu plus de 130 € sur le site officiel de la marque, l’excellent ventilateur Rowenta Turbo Silence, qui figue dans notre guide réservé aux meilleurs ventilateurs, se trouve actuellement avec plus de 30 % de remise sur le site d’Amazon à 84 €.

Rowenta mise sur un design audacieux et relativement imposant, loin des modèles plus fins et des lignes épurées. Cependant, vous pourrez compter sur sa robustesse et la qualité de ses finitions. Son pied télescopique permet un réglage en hauteur jusqu’à 30 cm. La prise en main est rapide et facile à appréhender. En tout, quatre vitesses et deux modes, qui comprennent un « silence » et un « turbo », permettent notamment une utilisation nocturne avec un niveau sonore bas. Ce modèle ne s’encombre pas de fonctionnalités inutiles et ventilera votre pièce efficacement. Tout ce qu’on attend d’un ventilateur en plein été.

N’attendez pas le dernier moment pour faire votre choix. Les ventilateurs sont souvent pris d’assaut à la moindre élévation des températures. Attendre vous fait courir le risque de vous rabattre sur un modèle moins performant, pas forcément moins cher, voir de ne pas trouver de ventilateur du tout.

Roomba i5+ à 399 € au lieu de 699 €

Acteur incontournable du ménage connecté, la marque iRobot dispose de tout une gamme d’aspirateurs robots efficaces. Darty propose le modèle Roomba i5+ à seulement 399 €,. C’est plus de 40 % de remise sur son prix de départ de 699 €.

Le Roomba i5 s’équipe d’une station de vidange, la Clean Base, d’une capacité de 0,7 litre permettant de stocker l’équivalent d’environ une trentaine de sessions d’aspiration. Le Roomba i5+ assure un nettoyage précis. Dépourvus de caméras, la trajectoire sera moins précise qu’avec un modèle plus haut de gamme, mais laissera vos sols visiblement propres et exempts de poussière. Ses roues crantées lui permettent de surmonter de petits obstacles et les trois brosses, dont deux en caoutchouc et une en nylon, font un travail remarquable. L’application est simple et intuitive et permet de planifier vos sessions de nettoyage en plus d’accéder à une cartographie intelligente.

Tout savoir sur les soldes d’été 2023 en France

Quelles sont les dates des soldes d’été 2023 ?

Cette année, le coup d’envoi des soldes d’été est fixé au mercredi 28 juin 2023 à 8 h du matin et devaient s’achever le mardi 25 juillet à minuit. Les consommateurs disposaient donc de quatre semaines pour réaliser de bonnes affaires auprès des commerçants et des boutiques en ligne. Le mercredi 5 juillet, une semaine après le début des soldes, la ministre déléguée chargé de PME, annonce la prolongation des soldes. La date officielle de la fin des soldes passe du mardi 25 juillet au mardi 1ᵉʳ aout. Une décision visant à aider les petits commerces et boutiques de proximité.

Ce mois de promotions estivales se découpe en démarque, chacune durant environ une semaine. Le choix est laissé aux boutiques en lignes et commerçants. Plus les soldes avancent, plus les réductions octroyées sont importantes, et plus les quantités disponibles diminuent.

Quel est le meilleur moment pour aller faire les soldes ?

Au début des soldes, vous avez plus le choix et augmentez les chances de trouver le produit que vous recherchez. En fin de soldes, les promotions sont souvent très importantes, mais peu exemplaires restent en stock. Surtout s’il s’agit de références récentes connues et appréciées. Donc à vous de voir si vous cherchez le meilleur prix ou un modèle précis.

Souvent, les commerçants enregistrent une petite baisse de régime en milieu de soldes et réalisent le plus gros de leur chiffre d’affaires de la période sur les premières semaines.

