Lundi 27 février s’ouvre le Mobile World Congress, le plus grand salon de la planète dédié aux technologies mobiles. Numerama est à Barcelone et vous proposera divers articles et vidéos sur les annonces barcelonaises, aussi insolites soient-elles.

Quelle sera la vedette du MWC 2023, qui s’ouvre lundi 27 février à Barcelone ? Un smartphone aussi épais qu’une brique avec une autonomie d’une semaine, un ordinateur conceptuel capable de se recharger en quelques secondes, des écrans capables de se plier dans tous les sens ? Tous les ans, le Mobile World Congress de Barcelone, le petit frère du CES de Las Vegas, est le lieu choisi par des centaines d’entreprises pour présenter leurs dernières innovations, mais aussi, et surtout, une tonne de gadgets.

Si le MWC a perdu de sa splendeur (de grandes marques comme Samsung, qui y présentait ses nouveaux smartphones auparavant, organisent maintenant leurs propres conférences), il s’agit encore aujourd’hui d’un des salons les plus emblématiques du secteur des nouvelles technologies. Numerama y a envoyé deux de ses journalistes, dont la mission sera de parcourir les allées du salon à la recherche des idées les plus originales.

Les grands constructeurs présents sur place

À quoi faut-il s’attendre au MWC 2023 ? En plus de très nombreuses startups et opérateurs venus présenter les dernières innovations en matière de 5G, plusieurs géants de la tech comptent utiliser le salon pour annoncer des nouveautés majeures. Voici une liste non exhaustive des marques présentes sur place :

Xiaomi organise une grande conférence de presse le dimanche 26 février. La marque chinoise compte y dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, conçus en partenariat avec le géant de la photo Leica (les iPhone et les Galaxy S sont sa cible). D’autres produits devraient être annoncés, puis exposés au salon.

organise une grande conférence de presse le dimanche 26 février. La marque chinoise compte y dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, conçus en partenariat avec le géant de la photo Leica (les iPhone et les Galaxy S sont sa cible). D’autres produits devraient être annoncés, puis exposés au salon. Honor , désormais séparé de Huawei, annoncera un nouveau téléphone pliant à Barcelone. Un bon signe pour ce segment très haut de gamme, quelques jours après l’annonce du Oppo Find N2 Flip.

, désormais séparé de Huawei, annoncera un nouveau téléphone pliant à Barcelone. Un bon signe pour ce segment très haut de gamme, quelques jours après l’annonce du Oppo Find N2 Flip. Realme , le petit frère d’Oppo, pourrait annoncer des innovations liées à la recharge ultra-rapide. Certaines rumeurs mentionnent aussi l’existence d’un smartphone avec un clone de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro.

, le petit frère d’Oppo, pourrait annoncer des innovations liées à la recharge ultra-rapide. Certaines rumeurs mentionnent aussi l’existence d’un smartphone avec un clone de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro. OnePlus , qui a déjà annoncé ses nouveaux produits OnePlus 11 et OnePlus Pad, présentera une version conceptuelle de son dernier smartphone à Barcelone. Les premières images montrent un produit avec des LED au dos, comme le Nothing Phone, conçu par son cofondateur. Difficile de ne pas y voir une provocation.

, qui a déjà annoncé ses nouveaux produits OnePlus 11 et OnePlus Pad, présentera une version conceptuelle de son dernier smartphone à Barcelone. Les premières images montrent un produit avec des LED au dos, comme le Nothing Phone, conçu par son cofondateur. Difficile de ne pas y voir une provocation. Oppo a grillé la priorité au MWC avec sa propre conférence londonienne le 15 février. À Barcelone, il présentera tout de même des innovations sur son stand. On peut s’attendre à de nouvelles prouesses sur la recharge ultra-rapide et la réalité augmentée.

a grillé la priorité au MWC avec sa propre conférence londonienne le 15 février. À Barcelone, il présentera tout de même des innovations sur son stand. On peut s’attendre à de nouvelles prouesses sur la recharge ultra-rapide et la réalité augmentée. D’autres constructeurs, comme Lenovo, TCL, ZTE et Huawei sont présents. Eux aussi prévoient des annonces à Barcelone.

En 2022, le Movile World Congress est revenu après 2 ans de Covid. // Source : Numerama

Quel est le point commun entre tous les acteurs de cette liste ? Ils sont tous chinois. Le line-up du MWC 2023 symbolise bien la montée en puissance de ces nouveaux constructeurs, qui piquent la vedette aux marques historiques, qui souhaitent désormais être indépendantes. Notons tout de même que des marques comme Samsung, Qualcomm, Nokia, Intel et Google sont bien attendues sur place, avec de petites annonces pour certaines, juste un stand pour d’autres. Apple, lui, ne se rend jamais au MWC. La stratégie du Californien est d’être le maître de sa communication.

Quelles sont les tendances à surveiller ?

En plus de toutes ces annonces majeures, les allées du MWC 2023 devraient permettre de confirmer des tendances aperçues au CES 2023. Par exemple, on peut s’attendre à ce que la maison connectée, grâce au protocole Matter, soit une nouvelle fois à l’honneur. La réalité virtuelle et mixte, alors qu’Apple s’apprête à pénétrer le marché, devrait aussi alimenter de nombreux fantasmes, malgré la perte de vitesse du métavers.

Évidemment, le congrès de la téléphonie mobile mettra aussi la 5G en avant, avec la promesse d’une « 5G standalone » enfin prête. Aujourd’hui, la 5G française repose sur un cœur de réseau 4G, ce qui limite ses capacités. Très prochainement, elle devrait basculer vers la nouvelle génération de réseau, afin de montrer de quoi elle est vraiment capable.

Au CES, il y avait Matter partout. Le standard domotique sera-t-il aussi la surprise du MWC ? // Source : Numerama

Le MWC 2023 pourrait aussi être l’occasion de découvrir de nouvelles tendances. Si ChatGPT est arrivé trop tard pour être la star du CES, la bataille de l’IA est aujourd’hui beaucoup plus importante. Y aura-t-il des centaines de startups avec des projets basées sur des modèles génératifs, comme celui d’OpenAI ? C’est fort possible. L’an passé, c’était le métavers qui était partout. Enfin, le MWC devrait être, sauf surprise, le paradis des gadgets.

