Tous les ans au Mobile World Congress, Google organise une immense chasse aux trésors. Sur une vingtaine de stands, il est possible de ramasser des pins et des autocollants. Si on les obtient tous, on gagne une récompense.

Depuis plusieurs années, les visiteurs du MWC de Barcelone ramassent des badges en forme du logo d’Android. Certains le font parce qu’il les trouve jolis, d’autres pour remporter l’immense chasse aux trésors organisée tous les ans par Google. Le géant du web a pris l’habitude de répartir des autocollants aux quatre coins du salon (il faut parfois marcher un quart d’heure pour passer d’un badge à un autre), afin de divertir les visiteurs tout en les incitant à se rendre sur les stands de ses partenaires.

En fin de journée du 27 février, Numerama est parti à la collecte des badges. Qu’a-t-on gagné ? A-ton perdu du temps ? Voici notre chasse aux trésors en vidéo :

Une chasse aux trésors organisée sur 2 jours

Pour obtenir la récompense finale, il faut trouver 20 badges. Il y en a 4 sur le stand de Google (qui oblige à participer à une expérience avec ses démonstrateurs pour obtenir les pins), 16 dispatchés sur les stands d’autres marques, qui les laissent à disposition dans des bocaux.

Sur certains stands, une boîte avec le logo d’Android indique qu’un badge se cache ici. // Source : Nino Barbey pour Numerama

TCL, Samsung, Honor, Oppo, Xiaomi, Nokia… Ce sont sans surprises les marques qui utilisent Android qui participent à la chasse aux trésors. S’ajoutent à elles des opérateurs, comme Vodafone, NTT Docomo ou SK Telecom. Le premier badge se trouve au hall 2, les derniers sont au hall 7. Il faut donc traverser l’intégralité du centre des expositions de Barcelone pour tous les collecter.

La chasse aux trésors prend donc approximativement un heure.

La carte de Google indique où se trouvent les badges. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Si l’on obtient tous les badges à la fin du premier jour, on obtient une médaille d’argent sur laquelle est gravée « MWC 2023 Barcelona ». Le second jour, la chasse aux trésors reprend avec de nouvelles couleurs. Si on la gagne une nouvelle fois, alors Google donne une médaille d’or.

La médaille argent que l’on obtient en réussissant une journée. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Une initiative amusante, mais peu écolo

Après des années à nous demander à quoi correspondaient ces badges distribués sur le salon, nous devons avouer que nous trouvons l’initiative maligne. En plus d’être amusante, alors qu’une journée dans le brouhaha d’un salon peut être stressante, elle permet à Google de mettre en avant ses partenaires, tout en soignant l’image de marque d’Android. Le fait de rendre obligatoires certaines des démonstrations pour obtenir un badge, comme sur le stand de Nearby Share (l’AirDrop de Google), est une excellente manière de communiquer.

Sur ce stand, Google nous a forcé à regarder une démonstration pour obtenir son badge. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Si le concept de chasse aux trésors est excellent et devrait continuer, voire s’étendre à d’autres salons, on peut reprocher à Google d’abuser du plastique, alors que la marque communique souvent sur ses initiatives écologiques. Pourquoi mettre chaque pins/autocollant dans un sachet en plastique, alors qu’il suffirait de laisser des autocollants en libre-service dans un panier ?

A-t-on perdu notre temps pendant cette chasse aux trésors ? Assurément. Mais elle nous a permis de nous amuser, tout en passant devant plusieurs stands intéressants dont nous vous parlons dans notre page dédiée au MWC 2023.

