Au Mobile World Congress de Barcelone, Oppo dévoile deux chargeurs ultra puissants (150W et 240W). L’un sortira en 2022 et peut recharger un smartphone en 15 minutes, l’autre arrivera plus tard et passe sous la barre des 9 minutes.

Pas vraiment à la mode chez les constructeurs historiques (Apple et Samsung), la recharge ultra-rapide plaît beaucoup aux marques chinoises. Depuis 2018, Oppo, Xiaomi et Huawei veulent recharger leurs smartphones le plus vite possible. Xiaomi commercialise aujourd’hui des smartphones compatibles avec la recharge 120W, tandis qu’Oppo monte à 80W.

Au Mobile World Congress de Barcelone, Oppo veut faire savoir à son rival qu’il ne lui laissera pas trop longtemps la première place. Il annonce un chargeur de 150W, prêt à être commercialisé, et un autre de 240W, conçu pour être le plus rapide au monde.

9 minutes pour passer de 0 à 100%

Dès cette année, Oppo devrait lancer un premier smartphone compatible avec la recharge 150W. Il devrait s’agir d’un mobile OnePlus, les deux marques ayant officialisé leur rapprochement l’année dernière (elles ont toujours appartenu au même groupe). Sa batterie de 4500 mAh devrait se recharger en 15 minutes grâce à une technologie innovante rechargeant deux cellules à basses tensions, afin de ne pas détériorer l’appareil trop vite (au moins en théorie).

Oppo lancera bientôt un téléphone capable de se recharger en 15 minutes, grâce à un chargeur d’une puissance de 150W. La marque travaille aussi sur un chargeur 240W. Petite démo. #MWC22 pic.twitter.com/wXFOdGPZHu — Numerama (@Numerama) February 28, 2022

Plus tard, Oppo veut frapper encore plus fort. Son chargeur « SuperVOOC » de 240W devrait réduire le temps de chargement de 15 à 9 minutes, avec pour objectif de changer complètement la manière dont on utilise son smartphone. En effet, la peur du 0% ne devrait plus exister dans de telles conditions. 3 minutes sur le chargeur devraient suffire à récupérer 50% (nous avons vu un prototype fonctionnel à Barcelone). Toutefois, on peut se demander si les constructeurs ne vont pas trop loin. 9 minutes, 15 minutes ou 30 minutes, n’est-ce pas déjà suffisamment rapide ? Sauront-ils résister à la tentation d’aller encore plus haut ?

Il y a quelques mois, Xiaomi avait annoncé un prototype d’un chargeur d’une puissance de 200W. On imagine qu’il ne tardera pas à répondre aux 240W d’Oppo, sûrement avec une chargeur de 250W (on a pu voir du 65, 66 et 67W dans le passé). En ce qui concerne l’usure de nos smartphones avec une telle puissance, seul l’avenir pourra répondre à cette question. Les constructeurs assurent qu’il n’y aucun risque, ces trois dernières années ont tendance à leur donne raison, mais il y aura forcément une limite.