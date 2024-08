Lecture Zen Résumer l'article

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold… Pour la première fois, Google décline son smartphone vedette en quatre versions. Lequel est le meilleur pour vous ? Quelles sont les nouveautés liées à l’intelligence artificielle Gemini ? Cet article récapitule les annonces du 13 août.

Pour la première fois de son histoire, Google lance quatre nouveaux téléphones simultanément. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui avaient introduit l’intelligence artificielle dans l’écosystème Android, seront bientôt remplacés par les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Google, qui a longtemps misé sur des téléphones à des prix abordables pour rivaliser avec Apple et Samsung, se positionne désormais comme un constructeur premium, avec une gamme complète et des caractéristiques sans lacune.

Quelles sont les nouveautés des Google Pixel 9 ? La génération 2024 marque-t-elle un vrai bond en avant, après une génération Pixel 8 qui avait surtout fait monter les prix ? Dans cet article, Numerama récapitule les nouveautés du 13 août, en attendant de pouvoir tester ces produits.

Quelles sont les différences entre les quatre téléphones Google Pixel 9 ?

Avant d’entrer dans les détails sur les nouveautés matérielles et logicielles, voici une présentation de la nouvelle famille de smartphones Google :

Pixel 9 : il s’agit du produit le moins cher de la gamme, avec un écran de 6,3 pouces et seulement deux appareils photo (50 Mpix en principal, 48 Mpix en ultra grand-angle). Il dispose de la même puce Tensor G4 que les autres Pixel, mais se contente de « seulement » 12 Go de RAM.

: il s’agit du produit le moins cher de la gamme, avec un écran de 6,3 pouces et seulement deux appareils photo (50 Mpix en principal, 48 Mpix en ultra grand-angle). Il dispose de la même puce Tensor G4 que les autres Pixel, mais se contente de « seulement » 12 Go de RAM. Pixel 9 Pro : pour la première fois, le Pixel 9 Pro fait la même taille que le Pixel 9 (pas besoin de choisir un téléphone géant pour avoir le meilleur). Avec son écran de 6,3 pouces, le Pixel 9 Pro est donc destiné aux personnes qui veulent un téléphone ultra-complet dans un petit encombrement. Il dispose d’un troisième appareil photo (un zoom x5), d’une dalle OLED LTPO (1-120 Hz) et de 16 Go de RAM.

pour la première fois, le Pixel 9 Pro fait la même taille que le Pixel 9 (pas besoin de choisir un téléphone géant pour avoir le meilleur). Avec son écran de 6,3 pouces, le Pixel 9 Pro est donc destiné aux personnes qui veulent un téléphone ultra-complet dans un petit encombrement. Il dispose d’un troisième appareil photo (un zoom x5), d’une dalle OLED LTPO (1-120 Hz) et de 16 Go de RAM. Pixel 9 Pro XL : d’une certaine manière, le Pixel 9 Pro XL est le vrai successeur du Pixel 8 Pro. Il s’agit d’un téléphone plus grand, avec un écran d’une diagonale de 6,8 pouces. Pour le reste, il est identique au Pixel 9 Pro, avec une batterie de plus grande capacité (5 060 mAh au lieu de 4 700 mAh).

La famille des produits Pixel, avec les Pixel 9, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold à gauche. // Source : Google

Pixel 9 Pro Fold : dernier arrivant original, il s’agit d’une version pliante du Pixel 9 Pro, avec un grand écran de 8 pouces capable de se refermer. Cet appareil haut de gamme affiche plusieurs caractéristiques différentes, comme son triple module caméra avec des capteurs probablement inférieurs à ceux des autres Pixel 9.

Caractéristique Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9 Pro Fold Taille de l’écran 6,3 pouces 6,3 pouces 6,8 pouces 8 pouces Taille de l’écran externe ❌ ❌ ❌ 6,3 pouces Taux de rafraîchissement 60-120 Hz 1-120 Hz 1-120 Hz 1-120 Hz (interne) / 60-120 Hz (externe) Luminosité maximale annoncée 2 700 nits 3 000 nits 3 000 nits 2 700 nits Verre utilisé Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Verre ultrafin (interne) / Gorilla Glass Victus 2 (externe) Processeur Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 RAM 12 Go 16 Go 16 Go 16 Go Capacité de la batterie 4 700 mAh 4 700 mAh 5 060 mAh 4 650 mAh Puissance de recharge Jusqu’à 27 W Jusqu’à 27 W Jusqu’à 37 W Jusqu’à 27 W Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Poids 198 g 199 g 221 g 257 g Appareil photo principal 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 48 Mpx Appareil photo ultra grand-angle 48 Mpx 48 Mpx 48 Mpx 10,5 Mpx Appareil photo zoom ❌ 48 Mpx (x5 optique, x30 num) 48 Mpx (x5 optique, x30 num) 10,8 Mpx (x5 optique, x20 num) Options de stockage 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go / 512 Go 128 Go / 256 Go / 512 Go 256 Go / 512 Go Prix 899 euros 1 099 euros 1 199 euros 1 329 euros

Un nouveau design et de nouveaux capteurs photo pour les Google Pixel 9

Esthétiquement, les Pixel 9 ont pour mérite de rompre avec le design des précédentes générations. Pour la première fois depuis le Pixel 6, Google ne propose plus de verre incurvé et mise sur une proposition plus originale, avec des bords plats, comme chez Apple et Samsung.

À l’arrière, les Pixel 9 ont aussi droit à un ravalement de façade. Google conserve la disposition horizontale de ses appareils photo, mais les dispose désormais dans un bloc ovale, toujours en protubérance. Tous les Pixel 9 (hors Fold) partagent un capteur principal de 50 Mpix et un capteur pour l’ultra grand-angle de 48 Mpix (au lieu de 12 Mpix sur les précédents modèles). Les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL disposent d’un troisième capteur de 48 Mpix, relié à un module périscopique avec un zoom x5.

Le Google Pixel 9 et ses bords plus plats. Son design a l’air très réussi. // Source : Google

À en croire Google, les Pixel 9 sont les téléphones les plus solides de son histoire. La marque met en avant l’utilisation de verre Gorilla Glass Victus 2, mais aussi l’arrivée de bordures plus plates, qui réduisent le risque d’éclatement du verre en cas de chute. Dans le passé, les Pixel ont connu quelques déboires matériels, comme des boutons qui se bloquaient au bout de quelques mois. Il n’y a plus qu’à espérer qu’ils ne se reproduisent plus.

L’autre nouveauté surprise de cette nouvelle génération est l’arrivée d’une charge plus rapide que l’on pensait exclusive aux marques chinoises. Si Google ne va pas aussi vite que Xiaomi ou Oppo (qui rechargent intégralement un appareil en 15 minute)s, la marque promet jusqu’à 70 % de recharge en 30 minutes.

L’intelligence artificielle en local, toujours la priorité de Google

Android 15 n’étant pas totalement prêt, les Pixel 9 seront livrés sous Android 14 (mais ils recevront des mises à jour pendant sept ans, donc pas de panique). Le logiciel est évidemment au cœur de la proposition de Google qui, comme l’année dernière, n’a plus que deux lettres en tête : IA.

Le Google Pixel 9 est reconnaissable grâce à son double module caméra. // Source : Google

Premièrement, et pour la première fois, Google offre un an d’abonnement Gemini Advanced avec ses téléphones Pro, soit une économie de 22 euros par mois avec 2 To de stockage inclus dans le cloud. Ensuite, et sans surprise, de nombreuses nouveautés liées à l’IA sont au programme. Google dit que sa puce Tensor G4 a été conçue pour faire tourner des modèles comme Gemini Nano sans Internet. C’est aussi pour l’IA que les Pixel 9 passent à 12 ou 16 Go de RAM. Parmi les grandes nouveautés IA des Pixel 9, il y a :

Gemini Live : annoncé en mai, il s’agit d’un assistant vocal capable de parler comme un humain, de commenter le flux d’une caméra et de donner des indications précises. C’est en quelque sorte le rival du nouveau ChatGPT Voice.

annoncé en mai, il s’agit d’un assistant vocal capable de parler comme un humain, de commenter le flux d’une caméra et de donner des indications précises. C’est en quelque sorte le rival du nouveau ChatGPT Voice. Pixel Weather : pour la première fois, Google lance une application météo. En plus d’une interface franchement réussie, elle est apte à utiliser Gemini pour résumer toutes les informations pratiques sur la journée à venir.

pour la première fois, Google lance une application météo. En plus d’une interface franchement réussie, elle est apte à utiliser Gemini pour résumer toutes les informations pratiques sur la journée à venir. Pixel Screenshots : il s’agit d’un gestionnaire de captures d’écran. L’idée de Google est d’utiliser l’IA pour comprendre les raisons d’un screenshot, afin de vous aider à mieux trier vos idées. Une recherche « idée cadeau » dans Pixel Screenshots proposera une sélection de tout ce que vous avez récemment enregistré, grâce à l’IA.

: il s’agit d’un gestionnaire de captures d’écran. L’idée de Google est d’utiliser l’IA pour comprendre les raisons d’un screenshot, afin de vous aider à mieux trier vos idées. Une recherche « idée cadeau » dans Pixel Screenshots proposera une sélection de tout ce que vous avez récemment enregistré, grâce à l’IA. Pixel Studio : Google intègre un générateur d’images à ses Pixel, un peu à l’image d’Apple Intelligence avec Image Playground.

Google intègre un générateur d’images à ses Pixel, un peu à l’image d’Apple Intelligence avec Image Playground. Add Me : cette fonction règle le problème des photos de groupe. Prenez en photo vos amis, échangez votre place avec quelqu’un et Google fusionnera les deux images avec l’IA, pour que tout le monde soit au même endroit.

La fonction Add Me permet de s’ajouter sur une photo déjà prise. // Source : Google

Auto Frame : vous avez trop zoomé dans une photo ? L’éditeur magique de Google Photos peut maintenant fabriquer des pixels autour, pour dézoomer pour de faux.

vous avez trop zoomé dans une photo ? L’éditeur magique de Google Photos peut maintenant fabriquer des pixels autour, pour dézoomer pour de faux. Reimagine : vous n’aimez pas la couleur du ciel ? Vous souhaitez vous téléporter sur une île déserte ? En un prompt, c’est possible dans Google Photos.

vous n’aimez pas la couleur du ciel ? Vous souhaitez vous téléporter sur une île déserte ? En un prompt, c’est possible dans Google Photos. Call Assist : qui résume les appels téléphoniques grâce à l’IA, en proposant un résumé contextuel de tout ce qui a été dit.

Les appels satellite du Pixel 9. // Source : Google

Dernière nouveauté des Pixel 9, qui n’est pas encore disponible en France : l’arrivée des appels satellitaires, comme chez Apple. Ils permettent de passer des appels d’urgence sans réseau, mais seulement aux États-Unis pour l’instant.

Les prix continuent de grimper

À 899 euros au minimum (Pixel 9), 1 099 euros (Pixel 9 Pro) ou 1 199 euros (Pixel 9 Pro XL), les nouveaux téléphones de Google sont des appareils haut de gamme positionnés face aux iPhone et aux Galaxy S, là où leurs prédécesseurs misaient tout sur le rapport qualité-prix. Cela limitera forcément leur succès, même s’il y a de grandes chances que Google excelle comme les années précédentes. Le Pixel 9 Pro Fold, qui sortira dans un second temps (mais qui arrive bien en France), coûte 1 899 euros au minimum.

Le Pixel 9 Pro Fold ouvert donne envie, mais il coûte cher. // Source : Google

Disponibles en précommande dès aujourd’hui, les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL seront lancés le 22 août. Le plus petit Pixel 9 Pro, lui, arrivera en septembre. Numerama vous proposera un test complet dès qu’il mettra la main sur ces nouveaux appareils qui, reconnaissons-le, semblent extrêmement prometteurs.

