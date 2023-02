Présente au Mobile World Congress, la compagnie chinoise Xiaomi a dévoilé l’Electric Scooter 4 Ultra, sa nouvelle trottinette électrique haut de gamme qui coûtera… 999 euros.

Et, une de plus pour Xiaomi ! Après plusieurs annonces dans le monde du téléphone et de la montre connectée durant le Mobile World Congress (MWC) 2023 qui se tient actuellement à Barcelone, la marque asiatique n’a pas oublié le secteur de la mobilité électrique.

Ce dimanche 26 février 2023, le constructeur chinois a dévoilé sa toute nouvelle trottinette électrique, l’Electric Scooter 4 Ultra. Cette trottinette électrique « premium » semble s’adresser à un certain public, puisque son prix de mise en vente est de… 999 euros. Un montant important, mais en vaut-il le coût ?

Une double suspension pour le confort et un moteur plus puissant

Tout d’abord, l’Electric Scooter 4 Ultra dispose d’une nouveauté par rapport à ses prédécesseurs : un système de double suspension permettant de « réduire efficacement les vibrations et les secousses lors de la conduite », comme l’explique l’entreprise sur sa présentation du nouveau véhicule électrique.

Elle possède également des pneus Xiaomi DuraGel de 10 pouces « autoréparants » en cas de crevaison inférieure à 3,5 millimètres. Plus larges que sur le modèle Pro de l’Electric Scooter 4, ces pneus auto-obturants permettront aux plus malchanceux de finir leur trajet sans pneu à plat, en cas d’imprévu sur la route. Plus besoin de transporter la pompe à air portable de la marque.

Xiaomi a mis en avant le moteur de sa nouvelle trottinette : le nouveau modèle Ultra peut monter jusqu’à 949 Wh, contre « seulement » 700 pour le modèle Pro. Un gain de puissance non négligeable pour les adeptes des montées en trottinette électrique. Ainsi, ces 249 Wh supplémentaires permettront de passer des dénivelés positifs de 25 % à une vitesse maximale (et limitée par la loi) de 25 km/h.

Une meilleure batterie et une sécurité renforcée… mais un poids élevé

Doté d’une batterie au lithium à large capacité de 561.5 Wh, l’engin électrique de Xiaomi permettra à ses utilisateurs les plus aventuriers de rouler pendant 70 km dans le meilleur des mondes. Et, pour la recharger ? Il suffira de la brancher durant 6,5 heures avec un adaptateur de 124 W. C’est donc une batterie améliorée et à la charge plus rapide.

Concernant la sécurité, la marque chinoise a installé un frein à tambour et un frein électromagnétique sur sa trottinette afin de permettre les arrêts imprévus, notamment dans les villes saturées en circulation. Plutôt utile les grandes agglomérations comme Paris, où un accident peut vite survenir.

La trottinette de Xiaomi pourra supporter un poids de 120 kg. // Source : YouTube Xiaomi

Malgré une poignée élargie pour plus de confort, la connectivité Bluetooth et le fait qu’elle soit pliable, l’Electric Scooter 4 Ultra de Xiaomi fait face à un obstacle qui pourrait repousser certains adeptes : son poids très important, 25 kg. À titre de comparaison, sa « petite sœur », le modèle Pro, ne pèse que 17,5 kg. Pas très pratique lorsque l’on souhaite passer de la trottinette au métro parisien et ses nombreuses marches.

Finalement, cette trottinette vaut-elle vraiment de dépenser 1 000€ ? Comme la Ninebot Segway KickScooter P65E, sortie en 2022, la trottinette chinoise haut de gamme est dotée d’une grande puissance et de dispositifs assurant sa durabilité et un grand confort, contre un poids et un prix très importants. L’Electric Scooter 4 Ultra va séduire à coup sûr les adeptes de la marque chinoise. Jusqu’à les inciter à débourser près de 1 000 €, dans la version améliorée d’une trottinette déjà sur le marché et disponible pour quelques centaines d’euros en moins ? On en est moins sûr…

