Sommaire Apple

Samsung

Meta

Oppo

Google

Xiaomi

Après une année 2022 pleine de nouveautés, mais sans bouleversement majeur, l’année 2023 pourrait être plus rafraîchissante pour le secteur des nouvelles technologies. Dans cet article, Numerama récapitule les rumeurs sur les principales grandes marques.

Que retiendra-t-on de 2022 ? Si l’année a été riche en nouveautés technologiques, force est de constater qu’aucune ne marquera probablement son temps. Les faits les plus marquants de ces derniers mois sont plutôt le rachat de Twitter par Elon Musk et l’arrivée de nouvelles formes d’intelligences artificielles, comme ChatGPT. Les nouveaux produits, pour une fois, passent au second plan.

2023 fera-t-elle mieux ? Si la menace d’une crise économique peut laisser penser que les marques resteront sages, plusieurs d’entre elles devraient tout de même se lancer dans de nouvelles catégories. De quoi présager un bilan nettement plus favorable à la fin de l’année.

Apple, enfin l’année du casque de réalité mixte ?

Comme tous les ans, Apple est la marque la plus attendue. C’est normal, Apple a l’incroyable pouvoir de dicter la marche à suivre à l’industrie. Que vous aimiez Apple ou non, impossible de passer à côté de ce phénomène. Quand l’entreprise californienne fait quelque chose, ses concurrents tentent de faire pareil. C’est systématique.

À quoi faut-il s’attendre avec Apple en 2023 ? D’après les rumeurs, voici la liste des produits que devrait annoncer la marque dans les prochains mois. On commence par les classiques, ceux que n’importe qui pourrait prédire :

Les iPhone 15 , vraisemblablement avec un port USB-C et un nouveau modèle Ultra avec un zoom périscopique.

, vraisemblablement avec un port USB-C et un nouveau modèle Ultra avec un zoom périscopique. L’ Apple Watch Series 9 et l’ Apple Watch Ultra Series 2.

et l’ De nouvelles révisions plus puissantes des iPad .

. Des mises à jour pour iOS , macOS , watchOS et tvOS .

, , et . Des nouveaux Mac avec des puces plus puissantes (M2 Pro, M2 Ultra, M3…), à commencer par les MacBook Pro 14 et 16 pouces, puis le premier Mac Pro sans Intel.

L’iPhone 14 Pro Max pourrait être remplacé par un iPhone 15 Ultra, avec un appareil photo en plus. // Source : Anthony Wonner pour Numerama

Si tout ça est classique, on attend aussi Apple sur de nouveaux secteurs en 2023. C’est là où l’année d’Apple pourrait être intéressante :

Après des années de rumeurs, Apple pourrait dévoiler son casque Reality dédiée à la réalité mixte. Il pourrait s’agir d’une annonce majeure, qui propulserait l’industrie dans une nouvelle ère.

dédiée à la réalité mixte. Il pourrait s’agir d’une annonce majeure, qui propulserait l’industrie dans une nouvelle ère. La maison connectée pourrait être à l’honneur, avec de nouvelles versions du HomePod dont un modèle avec un écran et une webcam pour passer des appels.

dont un modèle avec un écran et une webcam pour passer des appels. Pour la première fois, Apple pourrait lancer un grand MacBook Air avec un écran de 15 pouces.

Le casque d’Apple est extrêmement attendu, puisqu’il pousserait la marque à lancer un nouveau système d’exploitation et à préparer le terrain de la réalité augmentée, à laquelle Apple croit énormément depuis plusieurs années. Si cette annonce a lieu en 2023, il est possible qu’elle soit la plus importante de l’année.

Samsung, des renouvellements ou des innovations ?

Samsung est une marque qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Smartphones, tablettes, ordinateurs, réfrigérateurs, fours, téléviseurs, barres de son… Le Coréen est partout. Prédire son année 2023 est extrêmement compliqué, puisque Samsung a pour habitude de lancer des centaines de produits tous les ans. Mieux vaut donc s’intéresser aux grosses tendances.

Depuis quelque temps, on reproche beaucoup à Samsung de moins innover. Le Coréen va-t-il de nouveau surprendre en 2023 ? S’il y a des secteurs sur lesquels l’innovation risque d’être limitée en 2023 (les téléviseurs QD-OLED sont déjà là, et on doute que le microLED devienne abordable d’un seul coup), Samsung pourrait nous surprendre sur certaines catégories en fin d’année :

Au CES, début janvier, Samsung devrait beaucoup parler de maison. En plus de nouveaux appareils électroménagers, le standard Matter, qui permet d’unifier la maison connectée, devrait être à l’honneur. Y aura-t-il de nouveaux produits compatibles avec tous les écosystèmes ?

Technologie QD-OLED par Samsung Display // Source : Samsung Display

Début février, la nouvelle saison des smartphones devrait être lancée par Samsung. Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra devraient être de légères révisions de leurs prédécesseurs. Une des nouveautés notables serait l’abandon des puces Samsung Exynos au profit des Snapdragon de Qualcomm, plus fiables. Ils pourraient aussi innover sur la photo avec un capteur de 200 Mpix.

devraient être de légères révisions de leurs prédécesseurs. Une des nouveautés notables serait l’abandon des puces Samsung Exynos au profit des Snapdragon de Qualcomm, plus fiables. Ils pourraient aussi innover sur la photo avec un capteur de 200 Mpix. Tout au long de l’année, Samsung devrait régulièrement lancer des produits plus abordables. Comme à son habitude.

Cet été, on s’attend logiquement à de nouveaux smartphones pliants . Après un Galaxy Z Fold 4 très réussi, mais très proche des modèles précédents, Samsung se doit de réagir. L’arrivée des acteurs chinois comme Oppo et Vivo pourrait pousser le Coréen à sortir de nouveaux modèles plus sophistiqués. On attend aussi Samsung sur d’autres produits, comme des tablettes ou des ordinateurs pliants .

. Après un Galaxy Z Fold 4 très réussi, mais très proche des modèles précédents, Samsung se doit de réagir. L’arrivée des acteurs chinois comme Oppo et Vivo pourrait pousser le Coréen à sortir de nouveaux modèles plus sophistiqués. On attend aussi Samsung sur d’autres produits, comme . Enfin, quid de la réalité virtuelle et mixte ? Un temps précurseur, Samsung a déserté ce marché. Selon certaines rumeurs, la marque coréenne lancerait un casque de réalité mixte en 2023, histoire de ne pas laisser Meta et Apple trop tranquilles.

Meta, un Quest 3 pour rendre la réalité mixte abordable ?

Meta ne va pas très bien, comme en témoigne le licenciement de 11 000 salariés. La maison-mère de Facebook a d’ailleurs fermé la plupart de ses divisions matérielles, comme celle en charge des écrans/enceintes Portal. Les réseaux sociaux et le métavers sont au centre de ses préoccupations.

En 2023, il devrait toutefois y avoir une annonce matérielle de la part de Mark Zuckerberg et de ses équipes. Après le casque de réalité virtuelle Quest 2 ultra populaire aux États-Unis (449 euros) et le casque de réalité mixte Quest Pro extrêmement prometteur, mais ultra coûteux (1799 euros), Meta devrait proposer un produit hybride entre ces deux objets.

Le casque Meta Quest Pro permet d’accéder à la réalité virtuelle et à la réalité mixte. // Source : Numerama

Le seul produit vraiment attendu chez Meta en 2023 est le Quest 3, le successeur du Quest 2 avec des caméras en couleurs, pour vous permettre de voir le vrai monde sans le retirer (le Quest 2 se contente de noir et blanc). Pour casser les prix de la réalité mixte, Meta fera sûrement des concessions matérielles. On imagine mal les manettes du Quest Pro et le suivi des yeux survivre à ce produit grand-public.

Oppo n’a plus peur du haut de gamme

Progressivement, Oppo monte. Connue du grand-public pour partenariats avec des événements de renommée planétaire (Roland Garros, la Ligue des Champions…), la marque chinoise a prouvé plusieurs fois qu’elle était capable de rivaliser avec Samsung et Apple. Le Find X5 Pro, son smartphone sorti début 2022, est sans doute le plus convaincant de l’année.

En 2023, on s’attend à ce qu’Oppo assume encore plus son statut de marque chinoise haut de gamme (elle reprend en quelque sorte le positionnement de Huawei, freiné par les États-Unis). Même si elle sait qu’elle n’en vendra pas autant que de ses produits à 200-300 euros, Oppo a déjà fait savoir qu’elle lancera un concurrent du Galaxy Z Flip pliant de Samsung au début d’année. La marque chinoise, qui propose des lunettes de réalité augmentée en Chine, s’est aussi fait remarquer avec son smartphone à écran déroulant. Sera-t-il commercialisé cette année ?

L’Oppo Find N Flip arrivera en France début 2023. // Source : Oppo

Google, enfin un smartphone pliant ?

Quid de Google, dont on ne comprend pas encore bien les ambitions matérielles ? Les Pixel 7 sont excellents, mais la firme semble encore loin de rivaliser avec le top 5 des meilleurs vendeurs. Sa manière d’annoncer des produits plusieurs mois avant leur annonce étonne aussi beaucoup.

En 2023, voici les produits attendus chez Google :

Des nouveautés côté maison connectée : l’émergence de Matter pourrait pousser Google à renouveler ses enceintes Nest et à lancer de nouvelles générations de ses accessoires avec le standard Thread.

: l’émergence de Matter pourrait pousser Google à renouveler ses enceintes Nest et à lancer de nouvelles générations de ses accessoires avec le standard Thread. Des nouveaux smartphones : les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel 7a sont logiquement attendus d’ici l’automne 2023.

: les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel 7a sont logiquement attendus d’ici l’automne 2023. Une nouvelle montre : après une Pixel Watch très décevante, Google peut-il sortir un produit plus puissant et plus endurant ?

après une Pixel Watch très décevante, Google peut-il sortir un produit plus puissant et plus endurant ? La tablette Pixel Tablet : annoncée mi-2022, elle devrait être lancée en 2023. D’ici là, on ne peut qu’espérer que Google améliore son design pour la rendre vraiment compétitive.

La Pixel Tablet dispose d’un support qui la transforme en enceinte connectée. // Source : Google

Enfin, Google devrait, après deux années de rumeurs, lancer un Pixel Fold à écran pliant. Son design devrait reprendre celui du Galaxy Z Fold, à savoir une tablette capable de se plier en deux.

Xiaomi, le retour des petits prix ?

Wang Xiang, le président de Xiaomi a démissionné à la fin de l’année 2022. Après une période compliquée (le Covid a joué de mauvais tours à Xiaomi), la marque chinoise veut se réinventer pour gagner en parts de marché et repartir à la conquête du monde. Ultra populaire en France, Xiaomi mise sur William Lu, son vice-président en charge de la division low cost Redmi, pour prendre la relève. Au vu de la personnalité désignée, la logique voudrait que Xiaomi se recentre sur l’entrée de gamme en continuant de casser les prix.