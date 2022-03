Test du Oppo Find X5 Pro : Samsung devrait se méfier de ce smartphone

Commercialisé à un tarif trop élevé pour devenir un best-seller (1 299 euros), le Oppo Find X5 Pro est un smartphone extrêmement intéressant. Adversaire direct du Samsung Galaxy S22 Ultra, il réussit à le détrôner sur de nombreux aspects.

En Europe, il y a beaucoup plus de smartphones que sur d’autres territoires. Là où Apple et Samsung sont quasiment en situation du duopole sur certains marchés, dont les États-Unis, nous avons en France de nombreuses alternatives asiatiques comme Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo, Asus ou Realme. Ces constructeurs, pour se différencier de ceux qui sont déjà bien installés, osent généralement des choses nouvelles, comme la recharge ultra-rapide ou l’emploi de matériaux plus élitistes.

Avec son Find X5 Pro, Oppo veut prouver au monde qu’il est largement capable de concurrencer Apple et Samsung, voire de les surpasser sur certains points. Nous avons essayé ce smartphone pendant plus d’une semaine.

Un smartphone en céramique, quelle bonne idée

Pendant longtemps, les constructeurs chinois avaient du mal à paraître crédibles. Parce qu’ils copiaient trop les autres, souvent en faisant moins bien, les consommateurs n’arrivaient pas à les prendre au sérieux. Entre temps, il y a eu une véritable montée en gamme.

Aujourd’hui, une marque comme Oppo excelle. Son Find X5 Pro est un des plus beaux smartphones au monde, si ce n’est le plus joli. Très agréable à manipuler, intelligemment symétrique pour donner une sensation de maîtrise et recouvert de céramique, le Find X5 Pro est un smartphone magnifique. Son revêtement renvoie une impression très agréable lorsqu’on le touche, ce qui lui confère un avantage considérable sur la concurrence. Son poids, de 218 grammes, est aussi inférieur à celui de la plupart de ses rivaux haut de gamme.

Le dos en céramique du Oppo Find X5 Pro est magnifique. // Source : Louise Audry pour Numerama

« Si la céramique est si géniale, pourquoi les autres n’en utilisent pas ? » Puisqu’on imagine que vous vous posez cette question en lisant cet article, répondons-y. Il s’agit d’une question de volumes. Oppo ne vendra jamais autant de Find X5 Pro qu’Apple vend d’iPhone 13 Pro. En plus de cet aspect, Oppo a l’avantage de posséder ses propres usines. Bref, pour lui, la céramique est une option. Pour Apple ou Samsung, au moins sur les produits les plus populaires, ce n’est pas possible.

Au passage, vous remarquerez sans doute dans nos photos que le module caméra du Find X5 Pro est plutôt bien intégré à l’appareil. C’est visuellement réussi. L’écran du smartphone, bord à bord et incurvé, est du niveau de celui du Galaxy S22 Ultra de Samsung. C’est normal, Samsung Display est le fournisseur d’Oppo.

Une fiche technique parfaite

Il n’y a pas qu’extérieurement que le Find X5 Pro excelle. Sous ses entrailles, on trouve une fiche technique de rêve, qui a de quoi faire rêver tous les geeks (et les autres, qui seront au moins assurés d’être tranquilles pendant longtemps). Son processeur Snapdragon 8 Gen 1, signé Qualcomm, est le plus puissant du moment dans l’écosystème Android. Nous avons joué pendant plusieurs heures sur le Find X5 Pro dans une qualité optimale, sans que l’appareil ne chauffe trop. C’est un bonheur.

Le Oppo Find X5 Pro est un smartphone très performant. // Source : Louise Audry pour Numerama

L’écran du smartphone d’Oppo est aussi splendide. Très grand (6,7 pouces), il ne se destinera logiquement pas aux amateurs de petits appareils. Si la taille ne vous fait pas peur, vous devriez néanmoins être ravis. La dalle OLED utilisée par Oppo est de technologie LTPO 2.0, ce qui veut dire qu’elle peut faire varier son taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz. Lorsque vous utilisez le smartphone activement, sa fluidité est incroyable. Quand vous ne faites pas grand-chose (montrer des photos par exemple), le rafraîchissement de l’écran diminue au maximum pour consommer peu d’énergie. C’est la même technologie que l’on retrouve dans les Samsung Galaxy ou Apple iPhone haut de gamme, et cela permet au Oppo Find X5 Pro d’avoir un des plus beaux écrans du marché. Tout est parfait.

Le reste de la fiche technique du Find X5 Pro est tout aussi élogieux. Verre Gorilla Glass Victus à l’avant pour le protéger des chutes, retours haptiques vraiment précis, capteur d’empreintes sous l’écran, 12 Go de RAM, 256 Go (il n’y a qu’un seul modèle), étanchéité IP68… Oppo fait vraiment très bien. Si vous avez peur d’Android et des surcouches chinoises, vous pouvez aussi être rassurés par ColorOS, le très bon logiciel d’Oppo qui fonctionne de manière optimale.

ColorOS est une des meilleures surcouches Android. // Source : Louise Audry pour Numerama

La recharge rapide, l’autre point fort

Cette caractéristique pourrait vous surprendre : l’Oppo Find X5 Pro n’a pas une, mais deux batteries. Tient-il deux fois plus longtemps que la concurrence ? Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Là où un Galaxy S22 Ultra utilise une cellule de 5000 mAh, le Find X5 Pro en a deux de 2500 mAh.

Grâce à cette petite ruse, Oppo est capable de proposer une recharge ultra-rapide à ses smartphones sans risque de surchauffe. Le courant est divisé en deux, ce qui permet à la marque d’offrir une recharge basse tension même si elle utilise un chargeur surpuissant de 80W (fourni dans la boîte). Grâce à lui, le smartphone peut récupérer la moitié de sa batterie en une dizaine de minutes. En un peu plus de 35 minutes, on atteint les 100%. Impressionnant !

Le module caméra du Find X5 Pro. // Source : Louise Audry pour Numerama

Si vous pensez que cette fonction est anecdotique, nous pensons que vous vous trompez. Avec un temps de recharge aussi court, la manière dont nous utilisons nos smartphones change complètement. Fini les recharges toute la nuit, on branche l’appareil pendant sa douche du matin et on revient au maximum. Cela rend l’autonomie quasiment secondaire. À ce propos, le Find X5 Pro tient bien la journée, mais ne va pas au-delà. Nous sommes loin de l’autonomie phénoménale d’un iPhone 13 Pro Max.

Enfin, précisons que le Find X5 Pro supporte aussi la recharge sans-fil, là aussi dans des dimensions différentes des autres. Là où les constructeurs historiques se limitent à 15W, Oppo propose des chargeurs sans-fil d’une puissance de 50W. Nous ne les avons malheureusement pas essayés et, à la question du risque posé pour l’appareil sur le long terme, nous ne pouvons que répondre que nous n’en savons rien. Oppo dit avoir fait le nécessaire, mais qu’en sera-t-il vraiment après 3 ans de recharge ultra-rapide ?

En photo, Oppo devient un grand

Enfin, abordons la photographie. Depuis le Find X3 l’an passé, Oppo semble être passé à la vitesse supérieure. Il avait obtenu en 2021 l’exclusivité sur les derniers capteurs de 50 Mpix de Sony et avait eu l’intelligence de proposer deux fois le même capteur pour deux modules différents (grand-angle et ultra grand-angle). Son objectif était de proposer la meilleure fidélité colorimétrique possible et d’aller titiller Apple sur un domaine où il ne trouve généralement pas d’opposition. Le Find X3 Pro était bluffant.

Avec le Find X5 Pro, Oppo ne change pas sa formule gagnante, mais l’améliore. On a toujours deux fois le même capteur de 50 Mpix au dos du smartphone. L’un est dédié à l’ultra grand-angle et aux photos macro (ouverture f/2.2), l’autre sert aux photos du quotidien et innove au niveau de la stabilisation (5 axes). En plus de tout ça, on trouve un troisième appareil photo dédié au zoom x2 (capteur de 13 Mpix).

L’appareil photo du Oppo Find X5 Pro est signé Hasselblad. // Source : Louise Audry pour Numerama

Cette nouvelle génération de smartphones Oppo introduit aussi deux changements, dont un vraiment important. En effet, pour la première fois de son histoire, Oppo équipe un de ses smartphones d’une puce développée en interne.

Pour faire simple, les processeurs des smartphones sont généralement équipés d’une puce nommée « NPU », dédiée à l’intelligence artificielle. Le Find X5 Pro étant doté d’une puce Qualcomm, il embarque un NPU Qualcomm. Mais ce n’est pas tout. Le smartphone se distingue du reste du marché par son second NPU, le MariSilicon X, développé en interne par Oppo.

Qu’est-ce que cela change ? Pour l’instant, c’est difficile à dire. Le MariSilicon X se charge de réduire le bruit des photos et d’améliorer leur traitement, mais ce sont des termes vagues. Selon nous, c’est dans le futur que ce changement pourrait tout changer. En effectuant ce premier pas, Oppo s’émancipe peu à peu de Qualcomm et va pouvoir imposer ses propres changements au traitement algorithmique des photos, un peu comme Apple ou Google. Dans le futur, nous ne serions pas étonnés de le voir lancer ses propres puces et de divorcer complètement de Qualcomm. Bref, c’est assez énorme (et excitant).

Enfin, l’autre changement plus discutable est la signature d’un partenariat avec le constructeur photo Hasselblad, qui aurait « co-designé » le module caméra du Find X5 Pro. Soyons honnêtes, ce partenariat est marketing. Oppo a de plus grandes capacités qu’Hasselblad et n’a pas besoin de lui.

Les trois niveaux de zoom du Oppo Find X5 Pro. // Source : Numerama

Les portraits sont réussis sur le Find X5 Pro, avec une bonne prise en compte des angles et des couleurs. // Source : Numerama

Photo de nuit prise avec le Find X5 Pro. Malgré l’absence de lumière, il s’en sort très bien. // Source : Numerama

De jour comme de nuit, en photo comme en vidéo, le Find X5 Pro est un excellent photophone. Son seul défaut selon nous est l’absence d’un vrai zoom de la mort qui tue, comme ce que l’on retrouve chez Samsung ou Huawei. Un agrandissement x2 est trop limité et ne lui permet pas de se démarquer. C’est dommage, avec un zoom x5, il aurait peut-être été le plus complet du marché.