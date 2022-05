C’est la particularité de l’édition 2022 de la conférence I/O : Google a donné un petit aperçu de ses futurs produits, qu’il s’agisse du Pixel 7, de la Pixel Watch ou de la Pixel Tablet.

Il aura fallu attendre la toute fin de la conférence Google I/O pour que la firme de Mountain View abatte vraiment ses cartes, en donnant des nouvelles de ses produits, mais aussi en donnant un petit aperçu de ce que sera l’avenir. On a ainsi eu droit à une première apparition du smartphone Pixel 7, mais aussi la présentation d’une montre et d’une tablette.

Les deux produits, très justement surnommés Pixel Watch et Pixel Tablet, sont attendus pour cet automne, comme le pixel 7. Il est intéressant de noter que c’est la première fois que Google opte pour un premier teasing en avance de ses futurs produits, comme si l’entreprise américaine souhaitait ne pas se faire griller la politesse par d’éventuels leakers.

Pour aller plus loin Google annonce le Pixel 6a, un smartphone sexy… mais seulement disponible cet été

La Pixel Watch de Google

Comme il s’agit d’un coup d’œil de ce qui attend sa clientèle, Google n’est pas entré trop les détails de chaque produit. L’entreprise a fait savoir que ses produits ont été conçus par ses soins de A à Z. La montre affiche un cadran circulaire, avec un relief bombé sur le dessus. La couronne de la montre est annoncée comme étant tactile, tandis que la finition est en acier inoxydable.

Cette montre connectée sera en mesure d’assurer toutes les missions que l’on confie d’ordinaire à ce genre de produits. Elle proposera des fonctionnalités pour payer, pour avoir des informations sur son état de santé et son bien-être, sur la météo et le suivi de l’exercice physique, et ainsi de suite. Elle sera en mesure de se connecter à des appareils tiers, comme le Pixel 7.

Un aperçu de la montre connectée de Google. // Source : capture d’écran

La Pixel Tablet de Google

Google a aussi très légèrement levé le voile sur une future tablette de son cru, qui a été baptisée très logiquement… Pixel Tablet. Elle est attendue pour un peu plus tard, car l’entreprise américaine a évoqué un lancement commercial plutôt pour 2023. Très peu d’éléments ont été livrés pour le moment, si ce n’est qu’elle tournera avec une puce Tensor.

Ce processeur, qui équipe le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, et bientôt le Pixel 7 (avec une version plus aboutie), est un système sur puce maison conçu par Google. Comme Apple, la firme de Mountain View souhaite avoir une plus grande maitrise sur cette partie du matériel. Les puces Tensor ont pour particularité de fournir des capacités en matière d’apprentissage automatique, un domaine de l’IA.

La fameuse tablette Pixel. // Source : Capture d’écran

La conférence a aussi été l’occasion pour Google parler de plusieurs services en cours de développement ou en train d’être déployés. C’est le cas de « multisearch near me », pour trouver ce que l’on veut près de chez soi, et un générateur de cartes bancaires virtuelles. La firme de Mountain View a aussi présenté une évolution de sa commande « OK Google » pour intégrer le regard.