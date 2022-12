Noël approche à grands pas et vous manquez d’inspiration pour trouver vos derniers paquets ? Numerama vous propose une liste de 10 idées de cadeau tech et gaming à moins de 100 euros qui ne laisseront personnes indifférent : écouteurs sans fil, souris gamer, ampoules connectées Nespresso …

Noël n’est plus qu’à quelques jours et dans la course effrénée à la recherche des meilleurs cadeaux, vous venez de vous rendre compte qu’il vous manque encore quelques idées. Vous pourrez trouver votre bonheur dans notre liste de cadeau pour un Secret Santa, ou si votre budget est restreint, pensez à piocher dans cette liste de petits présents à moins de 10 euros.

Si votre budget est plus généreux, Numerama vous a dressé une liste de beaux cadeaux à faire avec une enveloppe de 100 euros. Il y en a pour tous les goûts. Vous pourrez ainsi gâter votre amie gameuse, votre oncle amateur de café ou encore votre beau-frère toujours en panne de batterie et votre nièce mélomane.

10 cadeaux à moins de 100 euros

Petit résumé de ce que nous vous proposons dans ce guide :

Des écouteurs sans fil Nothing Ear à 72 €

Si dans votre entourage, des proches utilisent encore la prise jack de leur téléphone, il est temps de leur faire découvrir la joie et le bonheur des écouteurs sans fil. Les écouteurs Bluetooth haut de gamme coûtent souvent plusieurs centaines d’euros. Pourtant, il n’est pas nécessaire de dépenser une telle somme pour en offrir une paire de qualité. Les Nothing Ears 1 frisent l’excellence et ne coûtent pas plus de 100 €. La marque a récemment sorti un nouveau modèle, les Nothing Ear Stick. Ils coûtent un peu plus cher, et hormis leur design plus soigné, la performance de ces écouteurs reste sensiblement la même. Si l’idée d’offrir des écouteurs sans fils vous plaît, découvrez notre sélection des meilleurs écouteurs Bluetooth. Toutefois, prévoyez un budget plus important.

Le boîtier des écouteurs Nothing Ear(1) // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Abonnement de 6 mois au Xbox Game Pass à 59 €

L’abonnement Xbox Game Pass donne accès à plusieurs titres

Offrir un jeu vidéo, c’est plus compliqué qu’il n’y paraît. On ne sait pas forcément quels titres la personne possède, ni ceux qu’elle aimerait avoir. Simplifiez-vous la vie en offrant un abonnement au service Xbox Game Pass. Un peu comme un service de SVOD, le Xbox Game Pass propose l’accès à tout un catalogue de jeux. Assurez-vous simplement de l’adresser à un proche possédant une Xbox Series X, ou une Xbox Series S. Si la personne que vous souhaitiez gâter est plutôt PlayStation5, faites plutôt un tour sur notre guide des meilleurs jeux PS5.

La carte que nous vous suggérons ici, correspond à un abonnement de 6 mois. Durée pendant laquelle l’heureux bénéficiaire pourra à loisir jouer à différents titres. Le catalogue est régulièrement alimenté et permet de faire de belles découvertes avec des jeux que nous n’aurions probablement pas achetés.

Un sac à dos chic et classe pour ordi à 79 €

Le sac à dos de Rains est imperméable // Source : Rains

Ce cadeau est à la fois beau et pratique. Il permet de transporter ses affaires et son ordinateur dans un sac à dos classe et élégant. Ce sac à dos au design minimaliste et épuré possède une grande poche centrale dans laquelle vous pouvez facilement y glisser un ordinateur. Avec de bonnes dimensions de 29 × 45 x10 cm, le sac conserve un très beau volume tout en restant harmonieux une fois porté sur le dos. Résistant, il est aussi imperméable et gardera vos affaires à l’abri des intempéries.

D’autres modèles de sac à dos pour ordinateur plus accessibles existent. Cependant, celui-ci se distingue autant par son élégance et sa simplicité que pour sa praticité. C’est donc un très beau cadeau à moins de 100 €.

Une enceinte Bluetooth portable à 86 €

L’enceinte UE Wonderboom 3 est petite, mais puissante

Si les personnes que vous souhaitez gâter aiment écouter de la musique, partout, tout le temps, vous devriez sérieusement considérer cette idée. Cette petite enceinte Bluetooth de la marque Ultimate Ears s’emporte facilement partout. La Wonderboom 3 rend honneur à la marque en restituant un son équilibré à 360° avec une portée de 40 m.

Elle embarque toutes les qualités qu’on attend d’une enceinte portable. Robuste, elle résiste aux chocs en plus d’être étanche. Niveau autonomie, elle est capable de tenir 14 heures, plutôt très bien pour une enceinte de sa taille. Un mode spécial plein-air est disponible, mais reste assez gadget. Au regard de son format, elle est parfaite ! Si la piste de la musique vous a séduit, peut-être aimeriez-vous découvrir d’autres modèles dans notre guide des meilleures enceintes connectées.

Une batterie externe Anker à 54 €

Épargnez la panne sèche à l’un de vos proches en lui offrant une batterie externe. Ces petits appareils forts pratiques sont également assez onéreux dès lors que l’on se tourne vers des références sérieuses. En la matière, Anker est une marque qui n’a plus rien à prouver. Le modèle que l’on vous propose, la Anker USB-C 525, possède une puissance de 20 W. Pas de quoi recharger un laptop, mais suffisamment pour redonner de la puissance à une Switch ou charger la batterie d’un smartphone. Avec une capacité totale de 20 000 mAh, vous pourrez enchaîner la charge de plusieurs appareils comme un casque Bluetooth, votre iPhone 14, puis une liseuse.

Sa capacité et sa petite taille en font un excellent compagnon lors de vos déplacements, d’autant plus qu’elle est livrée avec un petit sac de voyage. La powerbank d’Anker est assez polyvalente puisqu’elle permet de connecter un appareil en USB-A ou en USB-C. En revanche, elle ne propose pas la charge par induction. Pour plus de choix, consultez notre guide des meilleures batteries externes.

Batterie externe Anker USB-C 525

Un kit d’ampoules connectées Philips Hue à 99 €

La domotique se démocratise et de nombreux foyers s’équipent d’objets connectés. Dans le domaine de la maison connectée, rien de mieux que les ampoules connectées pour commencer et la gamme Hue de Philips s’érige comme une référence incontournable. Ces équipements ne sont pas donnés et c’est pour cette raison, qu’ils constituent un beau cadeau.

Avec ce kit Philips Hue, vous permettrez à l’heureux élu, ou à l’heureuse élue, de plutôt bien commencer son installation. Le coffret se compose de trois ampoules connectées E27, d’un pont de connexion ainsi que d’une télécommande pour gérer le tout. Les ampoules sont de couleurs blanches et il est possible de régler leur luminosité afin d’adapter l’environnement lumineux aux différentes activités quotidiennes. Vous pouvez donc choisir une ambiance plus tamisée le soir ou, au contraire, choisir une lumière plus vive lors d’une session de télétravail.

Le montage est simple et vous pouvez ensuite contrôler votre système par Bluetooth que votre smartphone utilise iOS ou Android. Les ampoules utilisent le protocole Zigbee pour communiquer entre elles et sont compatibles avec le projet Matter qui vise à faciliter la domotique, et ainsi rendre la maison connectée encore plus accessible. Sans vous y connaître, vous pouvez faire confiance les yeux fermés à la gamme Hue de Philips.

Une souris gaming Logitech à 99 €

Cette souris plébiscitée par les pros du jeu vidéo fera le bonheur de la gameuse ou du gameur qui la recevra. Grâce au capteur Hero de Logitech, la souris est capable de suivre des mouvements ultra-rapides avec précision pour un jeu professionnel. Légère, elle glisse sur tout type de surface. La prise en main est agréable et son ergonomie s’adapte aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers.

Elle est parfaite pour les MMORPG et pour jouer à l’adaption de Returnal sur PC. À condition que votre ordi possède 32 Go de RAM si vous voulez y jouer décemment. Sinon, nous avons quelques idées de jeux narratifs sur PC en réserve.

Une machine Soadstream à 99 €

La machine Sodastream Art

C’est très bien de limiter la quantité de déchets que l’on produit en préférant, par exemple, les gourdes aux bouteilles plastiques. Mais on a vite fait de se lasser de l’eau du robinet. Le Sodastream Art donnera un peu de peps à vos boissons, en gazéifiant votre eau. Il suffit de clipser la recharge de gaz à l’arrière de la machine, puis de positionner votre carafe en dessous et d’actionner le levier. Sans piles, ni électricité, l’appareil transformera votre eau plate en eau pétillante en quelques secondes.

La machine Sodastream Art est livré avec un cylindre CO2 Quick permettant de gazéifier 60 L d’eau. Sont également inclus dans ce pack, une grande bouteille de 1 L ainsi qu’une petite bouteille de transport munie de sa lanière, d’une contenance de 500 mL. Vous pourrez laver simplement ces deux bouteilles en les plaçant dans le lave-vaisselle.

Un appareil photo instantané Fujifilm à 79 €

L’Instax mini 11 // Source : Fujifilm

Les smartphones sont devenus si performants en photo que la plupart d’entre nous n’utilisent plus d’appareils photo pour immortaliser des moments de notre vie. On a cependant parfois trop tendance à laisser ces jolis souvenirs « dormir » dans notre cloud ou sur notre PC. Pour cette raison, le Fujifilm Instax Mini 11 peut être un bon compagnon.

L’idée n’est pas vraiment de l’utiliser à chaque prise, mais plutôt de l’emporter avec vous lors d’occasions spéciales (fêtes de famille, soirée entre amis). Cet appareil photo instantané vous donnera, en effet, immédiatement un petit cliché (62 x46 mm) du moment capturé, que vous pourrez afficher chez vous ou donner en souvenir à vos proches.

Une machine Nespresso Krups à 95 €

La machine à expresso Krups

Les machines à café à dosette, simples et rapides à utiliser, ont révolutionné la vie des amateurs d’expresso. Plus besoin de s’ennuyer à trouver un filtre et de s’évertuer à verser la bonne quantité de café sans en mettre partout. Il suffit de glisser la dosette dans le compartiment prévu à cet effet et d’appuyer sur un bouton ou deux. Plus besoin non plus d’être équipé de la machine à percolateur du bar du coin pour déguster un bon expresso.

Aujourd’hui, il est possible pour moins de 100 euros, de s’en offrir une, ou d’en glisser un exemplaire sous le sapin pour une personne qu’on aime bien. La Krups Essenza Mini noir Nespresso a un design sobre et compact (22,4 X 8,4, 33 mm) qui se fondra dans tous les intérieurs et elle propose deux formats de tasse : expresso ou long. Petite option pratique : elle se met automatiquement à l’arrêt après 9 minutes d’inactivité. Sa modeste taille lui permet de faire l’équivalent de 6 cafés expresso environ. Après quoi, il faudra vider le réceptacle à dosettes et remplir le réservoir.

