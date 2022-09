iOS 16 change complètement l’interface de l’écran verrouillé de l’iPhone, après 15 années très conservatrices. La nouvelle mise à jour des smartphones Apple apporte aussi plusieurs petites nouveautés très pratiques au quotidien.

Il serait mensonger de parler d’iOS 16 comme d’une grande mise à jour. La liste des nouveautés apportées par la dernière version du système d’exploitation de l’iPhone est longue, mais une seule d’entre elles marquera vraiment les esprits. iOS 16 restera dans les mémoires comme la mise à jour qui a apporté un écran de verrouillage personnalisable aux iPhone, après 15 années très classiques avec l’heure, la date et un fond d’écran. Le reste n’a rien de mémorable, mais est-ce vraiment surprenant, au vu de la maturité des smartphones ? Android 13, sorti un mois plus tôt, n’avait quasiment pas de nouveautés.

Depuis le 12 septembre 2022 (en France, en début de soirée), iOS 16 est disponible pour tous les utilisateurs en possession d’un iPhone 8, d’un iPhone SE de 2è génération ou d’un modèle plus récent. Après trois mois d’utilisation quotidienne (nous avons installé la première version bêta le 6 juin), voici notre bilan.

Apple ouvre la voie à la personnalisation avec iOS 16

Comme expliqué dans notre introduction, iOS 16 permet de personnaliser son écran de verrouillage. Il est par exemple possible d’en avoir plusieurs, pour changer de fond d’écran et de thème en fonction de son humeur. Il suffit de maintenir son doigt enfoncé quelques secondes sur l’écran de verrouillage pour accéder à une vue spéciale, qui permet de passer d’un lockscreen à un autre.

Tout à droite de cette vue spéciale, on a la possibilité de créer un nouvel écran de verrouillage. Apple propose des options prédéfinies, mais va aussi piocher dans votre photothèque à la recherche des meilleurs portraits ou paysages. Certaines créations d’Apple sont très réussies, comme l’écran à émojis (on en choisit trois, l’iPhone crée un fond d’écran amusant) ou l’écran à planète, qui permet de suivre la rotation de la Terre, de la Lune ou du système solaire en temps réel.

Pour la première fois, il est aussi possible d’avoir un fond d’écran évolutif. À chaque déverrouillage, votre iPhone peut afficher une photo différente. L’utilisatrice ou utilisateur est libre de faire ce qu’il veut, ce qui n’a jamais été le cas auparavant sous iOS. Un vrai changement de doctrine. D’ailleurs, nouvelle preuve de l’ouverture d’Apple, on peut même changer la typographie de l’heure et personnaliser sa couleur d’affichage. On imagine mal le Apple de 2010 faire preuve d’une aussi grande ouverture d’esprit, mais l’époque n’est plus la même.

Les widgets !

L’autre nouveauté importante avec ces nouveaux écrans de verrouillage, c’est les widgets. Les propriétaires d’une Apple Watch ne seront pas dépaysés, les autres devront se familiariser avec ce qu’Apple qualifie de « complications ». Au-dessus de l’heure ou en dessous, iOS 16 permet d’afficher des petites icônes de différentes tailles pour, par exemple, accéder en un coup d’œil à la météo, à l’autonomie de ses écouteurs, à un autre fuseau horaire ou à son calendrier. Tous les développeurs peuvent créer des widgets, ce qui veut dire que les possibilités sont infinies. On a beaucoup apprécié cette nouveauté qui permet de vraiment rendre son iPhone plus complet.

L’écran verrouillé d’iOS 16 a d’autres nouvelles capacités, comme la possibilité d’afficher l’album d’un morceau en cours de lecture en plein écran. Comme avant. Plus tard, il permettra aussi aux développeurs de créer des notifications dynamiques, pour potentiellement vous aider à suivre le résultat d’un match directement depuis son écran de verrouillage. Une fonction qui servira aussi à la nouvelle encoche dynamique de l’iPhone 14 Pro, qui absorbera ces notifications interactives.

Après plusieurs mois avec iOS 16, l’écran de verrouillage d’iOS 15 et d’anciennes versions d’iOS nous semble presque obsolète. La preuve que le pari de modernisation de la marque est réussi, même si cet excès de confiance à l’utilisateur lui ressemble peu. Certains utiliseront sans doute cette nouvelle fonction de manière subjectivement moche, mais cette possibilité de personnalisation est tout de même bienvenue. iOS 16 réussit son pari, tout en conservant l’ADN d’Apple.

Plans, Messages, Mail, Météo et Maison… Des nouvelles versions pratiques

À défaut d’introduire de vraies nouvelles applications, iOS 16 en améliore plusieurs. Ces changements sont assez inégaux (une nouveauté pour Plans, un redesign complet pour Maison), mais l’expérience utilisateur est à chaque fois améliorée. Nous avons sélectionné dans le cadre de notre test les cinq applications vraiment meilleures avec la mise à jour.

Plans

Pour les utilisateurs français d’Apple Maps, la vraie nouveauté de 2022 est l’arrivée des nouvelles cartes en France. Si iOS 16 ne touche rien sur cet aspect, il apporte tout de même une fonction attendue depuis très longtemps : l’itinéraire multi-étapes. En voiture particulièrement, c’est très pratique. On rentre plusieurs adresses, on choisit un ordre d’exécution et on se laisse guider. Pas besoin de toucher son iPhone à chaque fois que l’on arrive à un endroit pour relancer l’itinéraire. Nous l’avons énormément utilisé cet été et nous adorons cette fonction.

Météo

Au premier démarrage, l’application Météo d’iOS 16 semble identique à celle d’iOS 15. Vous observerez toutefois, au bout d’un certain de temps, d’étranges écarts de température avec les appareils sous iOS 15, à cause d’une méthodologie de calcul différente. Ces écarts de 2-3 degrés peuvent choquer, mais nous n’avons pas l’expertise nécessaire pour savoir qui dit vrai entre iOS 15 et iOS 16. Ce n’est donc pas la fonction qui a retenu notre attention, même si ces écarts se sont avérés assez perturbants cet été. Il s’agit clairement d’un élément à suivre.

La fonction que nous préférons dans Météo version iOS 16, c’est l’affichage étendu de certaines données. Touchez les prévisions du jour, vous aurez accès à une courbe complète montrant l’évolution de la température. Une vraie bonne idée, qui améliore l’expérience. Toutes les autres données (coucher du soleil, pluie, indice UV…) ont aussi droit à ce nouvel affichage.

Messages

Dans iOS 16, l’application Messages s’améliore. Désormais, comme dans WhatsApp, vous pouvez supprimer un message ou le modifier quelques minutes après son envoi. De nouvelles fonctions pour aider iMessage, le service de messagerie d’Apple, à rivaliser avec ses concurrents. Malheureusement, seuls les appareils sous iOS 16 ou macOS Ventura voient la suppression ou la modification, c’est donc dangereux si vous parlez à une personne avec un appareil pas à jour.

Autre déception, les profils dans Messages sont encore trop peu mis en avant. Dernier exemple à date, nous avons été ajoutés à une conversation de groupe à 10 personnes récemment. Seulement 2 d’entre elles avaient configuré leurs profils, ce qui fait que nous ne savions pas qui étaient les 8 autres. Pour rivaliser avec les autres, Apple doit encore faire mieux.

Mail

Le logiciel dédié aux mails s’améliore aussi dans iOS 16. Il s’inspire globalement de Gmail, avec la possibilité d’annuler un envoi effectué par erreur (il y a une sorte de minuteur quand vous cliquez sur « Envoyer ») ou de programmer un envoi au lundi matin ou à une date précise.

Maison

Enfin, Maison est l’application la plus remodelée par Apple avec iOS 16. Très critiquée par ses utilisateurs (dont nous), l’application dédiée à la domotique a le droit à une nouvelle interface bien plus moderne, avec des pastilles arrondies. Ce n’est pas encore parfait (les réglages ne sont pas faciles à trouver, certains objets sont cachés, les automations sont mal conçues), mais il y a vraiment du mieux. On s’est plu à utiliser l’application d’Apple pour la première fois. On a apprécié d’ailleurs la possibilité de n’afficher que les accessoires dédiés à la lumière ou que ceux dédiés à la température, pour gagner du temps.

Toutes les autres petites fonctions cool d’iOS 16

Dans iOS 16, Apple introduit aussi plein de petites fonctions très pratiques, qui pourraient vraiment changer votre utilisation de l’iPhone en fonction de ce que vous en faites. Par exemple :

L’affichage du pourcentage de batterie restante est de retour en haut à droite de l’écran. C’est une option à activer dans les réglages.

Vous voulez supprimer le fond d’une photo ? iOS 16 permet de le faire très facilement. Il suffit de maintenir enfoncé son doigt sur une personne, un animal ou un objet et de faire glisser l’image automatiquement extraite.

Vous commencez un FaceTime sur iPhone ? Vous pourrez le basculer sur votre iPad ou votre Mac sans avoir à raccrocher bientôt. Seule limite : il faut iPadOS 16 ou macOS Ventura pour ça. Ces mises à jour arriveront en octobre.

Comme Google Translate, l’application Apple Traduire permet désormais de traduire le contenu d’une photo en temps réel. Parfait pour un menu de restaurant à l’étranger.

L’application Forme, exclusive aux propriétaires d’une Apple Watch jusque-là, est maintenant disponible pour tous. Elle permet de consulter son nombre de pas ou de kilomètres effectués, et prochainement de s’inscrire à Apple Fitness+ sans montre.

Vous ne connaissez pas le mot de passe de votre Wi-Fi ? iOS 16 permet de le consulter en se rendant dans les réglages et en s’authentifiant avec Face ID. Le mot de passe apparaît alors en clair et peut être copié-collé.

Pour la première fois, le clavier de votre iPhone peut vibrer à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Une nouveauté réclamée depuis longtemps, en particulier par les ex-utilisateurs d’Android.

Quand vous devez rentrer vos coordonnées bancaires, iOS 16 remplit automatiquement le cryptogramme. Autrefois, Apple n’enregistrait pas cet élément.

Dans les prochains mois, d’autres nouveautés arriveront. Continuity Camera permet de transformer son iPhone en webcam de Mac, les PassKeys ambitionnent de tuer les mots de passe et la photothèque iCloud partagée permet à une famille de ne plus avoir à se transférer des photos cool à chaque fois.

Sans être la mise à jour la plus bluffante de l’histoire d’Apple, iOS 16 est loin d’être une mise à jour mineure. On ne peut que lui reprocher de lâcher à la fois l’iPhone 6S et l’iPhone 7, qui sont donc privés du nouvel écran de verrouillage. Mais l’iPhone 8 a tout de même 5 ans, ce qui est une longévité plutôt rare dans l’univers du smartphone.