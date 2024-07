Lecture Zen Résumer l'article

Disponible en bêta publique depuis le 15 juillet 2024, iOS 18 introduit plusieurs nouveautés majeures comme des icônes colorées et une nouvelle application Photos. La mise à jour de l’iPhone dispose d’autres petites fonctions inédites, qu’Apple ne met pas forcément en avant.

Cet automne, avec iOS 18, Apple va ajouter de la couleur à l’écran d’accueil de votre iPhone. La mise à jour apportera aussi plusieurs nouveautés liées à l’intelligence artificielle, qu’Apple appelle Apple Intelligence, mais elles ne seront pas disponibles dans l’Union européenne. Tout le monde peut installer iOS 18 en bêta depuis le 15 juillet, en attendant sa sortie en version finale en septembre, simultanément aux iPhone 16. Tous les iPhone à partir du XR/XR sont compatibles.

Avec iOS 18, Apple met en avant plusieurs nouveautés majeures, comme une refonte de l’application Photos ou un centre de contrôle personnalisable. Cet article s’intéresse aux petites fonctions à venir sur iPhone, celles qui ne sont pas mises en avant sur le site de la marque.

Pour aller plus loin Comment installer iOS 18 sur un iPhone (en bêta) ?

Les 8 petites fonctions cachées d’iOS 18 sur iPhone

1) Lampe torche : en long et en large

Avec ses derniers iPhone (14 Pro, 15 et 15 Pro), Apple a discrètement introduit une nouveauté matérielle jusque-là inexploitée : un flash adaptatif capable d’envoyer de la lumière dans une direction précise. L’objectif premier est d’améliorer la qualité des photos de nuit, avec un flash qui n’éblouit pas toute l’image, mais juste la personne photographiée.

Dans iOS 18, Apple donne une autre capacité au flash de ses iPhone : la possibilité de servir de lampe torche directionnelle. Une nouvelle interface permet de régler l’intensité de la lumière (ce n’est pas nouveau), mais aussi la largeur du rayon. On peut ainsi choisir entre un long faisceau qui pointe un endroit bien précis ou une plus large lumière, qui éclaire tout autour d’elle. Hyper cool pour retrouver ses affaires !

L’interface de la lampe torche permet d’orienter la lumière de haut en bas et de gauche à droite. // Source : Numerama

2) Cacher ses applications secrètes

Pour la première fois sur un iPhone, iOS 18 introduit deux nouveautés pour les personnes qui souhaitent utiliser des applications discrètement :

Les applications peuvent être verrouillées avec Face ID ou Touch ID. Il faudra forcément s’authentifier pour les ouvrir.

Les applications peuvent être masquées totalement. Vous ne recevrez plus aucune notification, elles n’apparaîtront pas dans l’historique « Temps d’écran » ou « Batterie » et il faudra Face ID pour les voir dans un dossier spécial.

Le masquage d’une app dans iOS 18. // Source : Numerama

Pour cacher une application, il suffit de toucher son icône quelques secondes et de choisir l’option « Exiger Face ID ». iOS 18 proposera de choisir entre un simple verrouillage ou un effacement total.

3) Changer les raccourcis sur l’écran de verrouillage

En plus du centre de contrôle et des icônes colorées, iOS 18 introduit la possibilité de modifier les deux raccourcis de l’écran de verrouillage. En maintenant son doigt sur son fond d’écran quelques secondes et en sélectionnant « Personnaliser », il est possible de supprimer les accès rapides à la lampe torche et à l’appareil photo.

Une longue liste d’options est disponible pour, par exemple, écrire une note ou lancer une application. Reste à changer ses habitudes, ce qui n’est pas facile.

Les deux icônes en bas de l’écran de verrouillage peuvent changer. // Source : Numerama

4) Appeler un contact sans connaître son numéro

Qui se souvient du clavier T9, qui permettait d’écrire sur les téléphones à clavier en tapotant sur des chiffres ? « Numerama » s’écrivait alors 68637272, puisque ses lettres correspondent à ces chiffres.

Avec iOS 18, Apple ressuscite le T9. L’application Téléphone, depuis son clavier, permet de trouver un contact en écrivant un numéro correspondant à son nom ou prénom, en T9. Il suffit ensuite de toucher son nom. De quoi gagner du temps si vous avez une longue liste de contacts.

Trouver un nom avec des chiffres, c’est possible dans iOS 18. // Source : Numerama

5) Des claviers qui parlent deux langues

Nouveauté amusante : iOS 18 permet de fusionner deux claviers. Vous avez un clavier AZERTY français et un clavier QWERTY anglais ? La mise à jour vous proposera de fabriquer un clavier « FR EN », capable de corriger les deux langues.

iOS 18 peut aussi prédire des phrases en français, en devinant ce que vous allez dire. Avec iOS 17, la prédiction était réservée à la langue anglaise.

Les claviers d’iOS 18 parlent deux langues (voir barre d’espace) et président des mots ou des phrases. On peut les toucher pour gagner du temps. // Source : Numerama

6) Messages : des réactions avec des émojis et des autocollants

Avec iOS 18, les applications Photos et Messages reçoivent de nombreuses nouveautés. La première gagne une nouvelle interface, la seconde adopte le RCS (pour les communications entre iOS et Android), des nouveaux effets de texte et la possibilité de programmer l’envoi d’un message.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Il y a une autre nouveauté amusante dans Messages : la possibilité d’utiliser des émojis n’importe où. Les réactions aux messages ne sont plus limitées aux icônes d’Apple, on peut désormais mettre l’émoji de son choix, voire des autocollants. Les « stickers » peuvent d’ailleurs s’insérer dans le texte au même titre que n’importe quel émoji. Seul regret : il faut un correspondant sous iOS 18. Autrement, Apple ne montrera pas le bon émoji.

Les emojis et les stickers sont partout dans iOS 18. // Source : Numerama

7) Mots de passe : enfin une application pour gérer ses codes

Depuis 2013, iCloud embarque un gestionnaire de mot de passe. Un code enregistré sur un Mac est automatiquement suggéré quand on se connecte au même site sur un iPhone, ce qui facilite la vie des utilisateurs de l’écosystème Apple. La fonction « iCloud Keychain » s’est régulièrement améliorée ces dernières années avec la gestion de la double authentification, des clés d’accès ou l’auto-remplissage des codes de validation dans les applications. Elle a néanmoins un seul défaut : pour chercher un mot de passe manuellement, il faut demander à Siri ou se rendre dans les réglages.

Avec iOS 18, Apple assume enfin le statut de son gestionnaire de mots de passe. iCloud Keychain n’est plus une fonction, mais une app appelée Mots de passe (Apple Passwords, en anglais). Elle permet de retrouver ses mots de passe, tous ses codes 2FA et de partager des accès avec ses proches.

L’interface d’Apple Passwords dans iOS 18. L’app est aussi disponible sur Mac, avec un bouton en haut de l’écran. // Source : Numerama

8) Copier-coller un lien sur un texte : enfin de la logique

Dernière nouveauté bien pratique : par défaut, iOS 18 considère désormais que le copier-coller d’un lien sur du texte revient à ajouter un lien hypertexte. Le texte reste, mais devient cliquable. Auparavant, le lien remplaçait le texte. C’est bête, mais c’est vraiment pratique (surtout pour un journaliste 😉).

Voilà ce qu’il se passe quand on colle un lien sur un texte. // Source : Numerama

iOS 18 cache d’autres petites fonctions bienvenues, comme la gestion des maths dans Notes (un « 2×2= » suggèrera automatiquement « 4 »), une meilleure reconnaissance de l’écriture manuscrite, l’enregistrement des appels (pas encore disponible en bêta) ou l’amélioration des voix dans l’appli Apple TV. On vous laisse découvrir, en attendant Apple Intelligence et ses très nombreuses fonctions !

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+