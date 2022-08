Il existe trois façons différentes de consulter une estimation de son autonomie restante sur iOS : la barre d’état, le centre de contrôle ou un widget.

Avec iOS 16, Apple réintroduit l’affichage du pourcentage de batterie restant sur iPhone, cinq ans après l’avoir supprimé. Une nouveauté qui réjouit certains adeptes de l’iPhone, qui en avaient assez de se baser sur une estimation approximative.

Comment consulter son autonomie restante sur iPhone ? En plus de cette nouvelle option exclusive à iOS 16, il existe d’autres manières de le faire. Numerama vous présente ces différentes options.

Directement dans la barre d’état

Sur les iPhone sans encoche

De l’iPhone 3GS à l’iPhone 8, en passant par les iPhone SE, il est possible d’afficher un pourcentage correspondant à l’autonomie restante de son iPhone à gauche du petit logo en forme de batterie (qui est en haut à droite). Rendez-vous dans l’application Réglages, rubrique Batterie et activez l’option Pourcentage de la batterie. L’indicateur apparaîtra alors en haut à droite de l’écran et y restera en permanence.

Depuis l’iPhone 3GS, Apple propose l’affichage du pourcentage de la batterie. // Source : Numerama

Sur les iPhone avec encoche (iOS 16+)

À partir de l’iPhone X, les smartphones d’Apple ont changé de design. À cause de leur encoche, ils ont perdu l’habilité d’afficher le pourcentage de la batterie dans leur barre d’état. Cependant, si vous utilisez iOS 16 ou une version ultérieure, il est possible d’afficher le pourcentage dans le logo batterie. La procédure est la même, rendez-vous dans Réglages, Batterie et activez Pourcentage de la batterie. En mode économie d’énergie, l’option s’active toute seule.

iOS 16 permet de faire revenir le pourcentage de la batterie. // Source : Numerama

À noter que tous les iPhone n’y ont pas droit. Les versions mini et les iPhone XR et iPhone 11, qui ont des écrans LCD, sont privés de cette fonction.

Depuis le centre de contrôle

Puisqu’Apple a retiré le pourcentage de la batterie de la barre d’état avec l’iPhone X, elle l’a déplacé ailleurs. En effectuant un geste vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran, on peut afficher le centre de contrôle (c’est ici qu’on gère la luminosité, le volume et la lampe torche). Dans cet espace, il y a le pourcentage de la batterie, même si vous n’avez rien activé.

Le centre de contrôle affiche le pourcentage de batterie. // Source : Numerama

Avec un widget sur son écran d’accueil

Enfin, dernière option : les widgets. Depuis iOS 14, Apple permet de personnaliser son écran d’accueil avec des tuiles interactives. Pour y accéder, maintenez votre doigt appuyé quelques secondes sur l’écran d’accueil pour faire trembler les icônes. Appuyez sur l’icône + en haut à gauche, trouvez l’option Batteries et choisissez celui qui vous convient le plus. Faites le ensuite glisser sur l’écran d’accueil, afin d’avoir l’affichage de votre batterie au milieu de vos icônes.

Apple propose plusieurs widgets pour la batterie. On peut aussi y voir le statut de son Apple Watch ou de ses AirPods. // Source : Numerama

Ces astuces sont aussi valables sur iPad, mais, grâce à son écran plus grand, la tablette a assez de place pour afficher le pourcentage de la batterie en entier dans sa barre d’état.