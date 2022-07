Disponible en version bêta depuis le 11 juillet, iOS 16 apporte beaucoup de nouveautés, dont un nouvel écran de verrouillage bien mis en avant par Apple. Il existe aussi une dizaine de petites fonctions fort pratiques, sur laquelle la marque a peu communiqué.

Début juin, lors de sa conférence WWDC, Apple a présenté iOS 16 et iPadOS 16. Les futures versions des systèmes d’exploitation des iPhone et iPad apportent pas mal de nouveautés significatives, comme un nouvel écran de verrouillage, la possibilité de modifier un iMessage et un système de multitâche avec plusieurs fenêtres pour les tablettes de la marque. Ces mises à jour seront disponibles pour tous les utilisateurs en septembre, mais les plus impatients d’entre vous peuvent d’ores et déjà les installer. Des versions bêta sont disponibles depuis le 11 juillet, il suffit de se rendre sur beta.apple.com pour les télécharger.

Depuis début juin, Numerama teste les futures versions des OS d’Apple. S’il est trop tôt pour publier ce qui pourrait s’apparenter à un test (nous attendrons les versions finales), nous avons passé ces dernières semaines à lister toutes les petites nouveautés plaisantes que nous avons découvertes dans iOS 16 et iPadOS 16. En voici dix.

1 – Le mot de passe du Wi-Fi finalement accessible

15 ans après le premier iPhone, Apple s’est enfin rendu compte que toute sa clientèle ne connaissait pas par cœur le mot de passe du Wi-Fi.

Dans les réglages d’iOS 16, quand on sélectionne un réseau, on peut afficher en clair sa clé d’authentification (après une vérification Face ID, Touch ID ou par mot de passe). Il est possible de le copier-coller pour l’envoyer à quelqu’un qui n’aurait pas un appareil Apple (entre appareils Apple, le partage d’un mot de passe Wi-Fi est automatique).

iOS 16 se souvient du mot de passe du Wi-Fi. // Source : Captures Numerama

2 – Face ID fonctionne quand on est allongé

Depuis l’iPhone X, Apple permet de déverrouiller son smartphone, d’accéder à une application sécurisée ou de payer avec son système de reconnaissance faciale Face ID. Étrangement, Face ID ne fonctionne aujourd’hui que lorsque l’on tient son smartphone verticalement.

Avec iOS 16, ce défaut disparaît enfin. Les iPhone 12 et 13 (pas les X, XS, XR et 11 😔) peuvent désormais vous reconnaître si vous les tenez horizontalement, dans un jeu ou au lit par exemple.

3 – Le cryptogramme de votre carte bancaire enfin sauvegardé

Certains risquent d’avoir peur en lisant ce sous-titre, mais cette nouveauté est tout de même bien utile. Désormais, quand un site nous demande nos coordonnées de carte bancaire, Safari peut tout compléter, y compris le champ CVC (cryptogramme). Sur iOS 15, ce champ reste systématiquement vide.

4 – Le résultat d’un match de foot sur l’écran de verrouillage

Été oblige, il n’y a pas beaucoup de compétitions sportives en ce moment. C’est à la rentrée que la nouvelle fonction d’épinglage des sports d’iOS 16 devrait devenir plus pratique. Dans Spotlight, recherchez le nom de votre équipe préférée et ajoutez le match en cours de diffusion à votre écran de verrouillage. Un widget sera mis à jour tout au long du match, avec le score en temps réel, sans application.

iOS 16 peut rentrer toutes vos données bancaires d’un seul coup. Il pourra aussi vous donner les résultats d’un match depuis Spotlight. // Source : Captures Numerama

5 – Un fond d’écran qui change à chaque fois

Depuis iPhone OS 1, on ne peut choisir qu’un seul fond d’écran sur son iPhone. Avec iOS 16, il est possible de choisir une sélection de photos ou de laisser une intelligence artificielle le faire à votre place. À vous de régler la fréquence à laquelle vous souhaitez voir votre fond d’écran changer. On peut le faire à chaque réveil de l’écran si on le souhaite. Intéressant si vous voulez par exemple profiter des fonds d’écran montrant les panoramas pris par James Webb.

6 – Météo : des courbes de température

Ça tombe particulièrement bien en pleine canicule, iOS 16 permet d’ouvrir des modules spéciaux dans l’application Météo. Si l’on clique sur le programme des températures, on a maintenant accès à des courbes montrant l’évolution des degrés sur la journée.

Météo donne des informations enrichies sur toutes ses sections. Les fonds d’écran peuvent changer à chaque fois. // Source : Captures Numerama

7 – Des retours haptiques sur le clavier

Sur Android, il est possible depuis plusieurs années de faire vibrer le clavier dès que l’on appuie sur une touche. Ce n’était pas agréable au début, ça l’est devenu avec le temps, grâce à l’émergence des moteurs haptiques qui améliorent les vibrations et donnent l’impression de vraiment enfoncer une touche.

iOS 16 permet de faire la même chose sur iPhone. C’est une option à activer dans les réglages mais, une fois sélectionnée, le smartphone vibre très légèrement quand on écrit. De notre côté, on adore.

8 – L’écran de l’iPad peut afficher plus de choses

Nouveauté réservée aux iPad, qui plus est piquée aux Mac, la possibilité d’agrandir la surface disponible sur l’écran. Comment ça fonctionne ? Les icônes et le texte deviennent plus petits, afin de laisser plus de place à d’autres éléments. Si vous avez une bonne vue et que vous souhaitez utiliser le multitâche Stage Manager, ça pourrait être très pratique.

L’aperçu n’est pas à jour, mais « Plus d’espace » permet de rétrécir l’interface. // Source : Capture Numerama

9 – Les mémos vocaux dans iMessage changent de design

Vraie fausse nouveauté : les mémos vocaux sont désormais cachés dans la rubrique « applications » d’iMessage. Quand on clique sur l’icône bleue dédiée aux mémos vocaux, on a accès à une vraie interface en plein écran, ce qui n’était pas le cas avant. Malheureusement, il n’y a pas d’autres nouveautés. On ne peut toujours pas écouter un message avant de l’envoyer ou modifier juste une partie.

10 – Les photos masquées protégées par Face ID 😏

Bonne nouvelle si vous avez des nudes photos importantes à cacher, iOS 16 protège automatiquement quelques dossiers de votre photothèque par mot de passe. Il est désormais impossible d’accéder aux photos masquées à ou la corbeille sans passer par Face ID, Touch ID ou le code de son iPhone.

L’interface des mémos vocaux dans Amazon à gauche, des photos protégées à droite. // Source : Captures Numerama

Bonus : les autres petites nouveautés cool

Puisque nous n’avons pas pu tout mettre dans cette sélection, citons quelques-unes des autres nouveautés d’iOS 16 qui arriveront cet automne. Il y a par exemple l‘annulation d’un mail dans les 10 secondes suivant son envoi (une sorte de compte à rebours), la possibilité d’ajuster l’audio spatial avec des AirPods en scannant ses oreilles avec la caméra TrueDepth ou les sous-titres instantanés qui, en anglais seulement, ajoutent du texte à tout ce qui passe par le haut-parleur de votre appareil. Ces fonctions sont d’ores et déjà disponibles dans la bêta d’iOS/iPadOS 16.