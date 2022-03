Android 13 : nouveautés, date de sortie, smartphones compatibles… tout savoir sur la mise à jour de Google

En test chez les développeurs depuis février 2022, la future version d’Android devrait être lancée sur de premiers appareils cet été. À quoi faut-il s’attendre ? Cet article sera régulièrement mis à jour, au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles informations sur Android 13.

Tous les ans, Google publie une nouvelle version majeure d’Android, son système d’exploitation dédié aux smartphones et aux tablettes. Après Android 12 l’année dernière, ce sera au tour d’Android 13 cet été. La future mise à jour de l’OS mobile, qui aurait pu s’appeler Android Tiramisu si Google n’avait pas abandonné les desserts avec Android 10, devrait arriver plus rapidement que les précédentes versions grâce à un cycle de test raccourci. Une première bêta publique devrait arriver en avril, avant un lancement final autour du mois d’août.

Le cycle d’Android 13. // Source : Google

Quand sort Android 13 ?

Depuis le 10 février 2022, Google propose aux développeurs une première « version preview » d’Android 13. Le 17 mars, l’entreprise a publié une deuxième version développeur, qui devrait être la dernière. Comme l’indique la frise plus haut, Google devrait commencer le cycle bêta d’Android 13 en avril et compte sortir quatre préversions d’ici cet été. Après le mois de juillet, vraisemblablement au mois d’août, Android 13 devrait arriver en « version stable ». Les années précédentes, il avait fallu attendre l’automne. Google semble vouloir aller plus vite cette fois, ce qui peut laisser penser que le nombre de nouveautés sera léger.

Quelles sont les nouveautés d’Android 13 ?

Grâce au travail du site 9to5google, parti à la recherche du maximum de nouveautés dans les premières versions d’Android 13, on connaît déjà quelques chantiers sur lesquels Google travaille. Il faut toutefois rester prudent, Google a pour habitude de ne rien dévoiler sur les nouveautés de sa future mise à jour avant sa conférence I/O, prévue le 11 mai cette année. Comme la bêta arrivera en avril, on peut imaginer qu’on en saura plus un peu plus dès sa publication. Il est aussi possible que certaines des nouveautés des « developer preview » ne soient pas prêtes à temps pour Android 13.

L’écran d’accueil pourrait afficher deux colonnes différentes, sans doute pour les grands écrans des tablettes et des smartphones pliants.

Un profil invité pourrait vous permettre de prêter votre smartphone/tablette à un ami ou une amie en ne lui donnant accès qu’à certaines applications.

Certains éléments d’interface, comme le widget « En cours de lecture », auraient le droit à un nouveau design plus moderne.

Glisser-déposer une notification en haut ou en bas de l’écran permettrait de ne l’afficher que sur la moitié de l’écran, pour en utiliser deux en même temps.

Le mode « Ne pas déranger » pourrait changer de nom et devenir le « Mode priorité ». Google prépare-t-il une réplique du mode Concentration d’Apple ?

Une sorte de barre Windows, déjà vue dans Android 12L, ferait son apparition. Elle permettrait aux propriétaires d’une tablette ou d’un grand smartphone d’épingler des applications dans un dock.

Les grosses nouveautés d’Android 13, si elles arrivent, seront dévoilées plus tard.

Captures d’écran Android 13. // Source : 9to5google

Quels smartphones compatibles avec Android 13 ?

Les constructeurs n’ont pour l’instant pas communiqué sur Android 13, mais tous devraient déployer la mise à jour sur leurs smartphones les plus récents. En toute logique, les premiers servis seront les Google Pixel, comme l’année dernière avec Android 12. Les autres marques, comme Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo et OnePlus, devraient aussi rapidement s’y mettre.

Comment installer Android 13 ?

Pour l’instant, installer Android 13 n’est ni facile ni recommandé. Il est impossible de télécharger la « developer preview » sans perdre toutes les données de son smartphone, puisqu’il faut la flasher depuis son ordinateur. En plus de ça, il y a encore de nombreux bugs, pour très peu de nouveautés. Ces préversions ne sont pas pour tous les utilisateurs.

Quand Google lancera une version publique en avril, alors Android 13 pourra être installé facilement. Il suffira de s’inscrire à son programme bêta pour télécharger la mise à jour directement depuis son smartphone. Nous vous conseillons d’attendre et nous vous expliquerons comment faire à ce moment.