Dix ans après le lancement de son service en France, à l’époque basé sur des partenariats avec d’autres entreprises, Apple déploie enfin une version d’Apple Plans conçue intégralement en interne, avec des cartes maison. Le nouvel Apple Plans est disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac dès le 8 juillet 2022.

Après plusieurs années d’attente, les propriétaires français et monégasques d’un iPhone, iPad ou Mac peuvent désormais utiliser le nouvel Apple Plans, que la marque californienne avait lancé aux États-Unis en 2020. Ces dernières années, Apple s’est lancé dans un méticuleux exercice de cartographie des routes françaises. Des voitures et des piétons équipés de caméras font le tour du pays afin de générer une carte ultra-précise de nos routes et de nos bâtiments, pour les modéliser en 3D.

Le 8 juillet 2022, un mois après l’officialisation de l’arrivée du service en France, Apple vient de rendre disponible le nouveau Plans. La mise à jour est automatique, votre application devrait automatiquement basculer vers les nouvelles cartes.

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles

Nous sommes-nous un peu trop emballés lors de l’annonce de l’arrivée du nouvel Apple Maps en France ? Sans doute. Après la WWDC, Numerama avait titré sur l’arrivée des itinéraires vélo dans l’application de cartographie d’Apple, une fonction que nous réclamions depuis plusieurs années (Google Maps est pratiquement en monopole aujourd’hui). À notre grande surprise, Apple a décidé de ne pas déployer d’itinéraires vélo en France, alors qu’elle l’a fait dans la plupart des autres pays qui profitent du nouvel Apple Plans. Ce choix est regrettable, nous avions toujours imaginé que cette fonction arriverait le jour où le nouvel Apple Plans serait prêt (d’autant plus qu’Apple a forcément dû modéliser les pistes cyclables ces dernières années). D’autres villes sont dans la même situation que nous, comme Berlin ou Hong-Kong.

D’autres nouveautés normalement liées à la version moderne d’Apple Plans ne sont pas disponibles au lancement en France et à Monaco. Voici un petit tableau récapitulatif de toutes les fonctions disponibles, afin de vous aider à y voir plus clair sur ce nous gagnons en juillet 2022 :

Fonction Disponibilité en France Nouvelles cartes plus précises, réalisées par Apple Oui ✅ Bâtiments en 3D Oui ✅ Limitation de vitesse en itinéraire voiture Oui ✅ Guidage vocal amélioré Oui ✅ Meilleur affichage des voies lors des itinéraires en voiture Non ❌ GPS vélo Non ❌ Look Around (concurrent de Google Street View) Oui ✅ Look Around dans les rues piétonnes Oui, mais seulement à Paris, Nice, Lyon et Marseille ✅ Navigation en réalité augmentée Non ❌

Chose importante : le nouvel Apple Plans est disponible dans l’intégralité du pays, pas uniquement dans les grandes villes. En revanche, une nouvelle fois, les DOM-TOM sont laissés de côté. Là-bas, le déploiement du nouvel Apple Plans n’est pas pour l’instant prévu.

Captures d’écran du nouvel Apple Maps en France. // Source : Apple

Apple Plans peut-il rivaliser avec Google ?

Lancé en 2012 avec iOS 5, Apple Plans devait permettre à Apple de « divorcer » de Google. Préinstallés sur les iPhone depuis 2007, année de commercialisation du premier iPhone, les applications YouTube et Google Maps faisaient leur disparition. Malheureusement pour elle, Apple a rapidement compris que lancer un service de cartographie n’était pas facile et a sans doute connu un des plus grands fiascos de son histoire. Apple Plans a déçu, Apple s’est excusé et Scott Forstall, à l’époque en charge d’iOS et ex-bras droit de Steve Jobs, a été remercié.

Au fur et à mesure des années, Apple Plans s’est amélioré. Si le service disponible en France depuis plusieurs années n’est pas franchement mauvais par rapport à Google Maps ou à Waze, la marque californienne a tout de même décidé de faire ce qu’elle aurait dû faire le début, à savoir cartographier elle-même la planète. À la fin des années 2010, des véhicules Apple Maps ont commencé à faire le tour des États-Unis, ce qui a permis à Apple de lancer en 2020 une nouvelle version de sa carte, bien plus précise qu’autrefois.

Le vélo et la réalité augmentée, deux fonctions phares d’Apple Maps aux États-Unis, ne sont pas disponibles en France. // Source : Apple

Avant la France et Monaco, 10 pays ont eu le droit au nouvel Apple Plans. À notre tour d’en profiter avec une carte beaucoup plus précise, des bâtiments dessinés en 3D, une meilleure navigation et, surtout, Look Around, un Google Street View maison. Grâce à l’icône en forme de jumelles, vous pouvez maintenant voir des panoramas 360 degrés des routes et des endroits photographiés par Apple. Cette fonction est disponible dans la France entière, même si la visite des lieux piétons est pour l’instant exclusive à quatre grandes villes (Paris, Nice, Lyon et Marseille).

En théorie, maintenant que la France est un pays avec le « New Apple Maps », nous devrions profiter des futures nouveautés du service de cartographie d’Apple en même temps que tout le monde. Malheureusement, la non-arrivée du mode vélo et de la réalité augmentée nous fait douter. Y aura-t-il de nouveau un gros décalage avec les États-Unis ? On espère rapidement découvrir ces fonctions en France, mais… on ne voit pas pourquoi Apple n’aurait pas attendu quelques mois de plus, si elles étaient prêtes à débarquer.