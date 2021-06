À partir du 1er juillet 2021, le pass sanitaire européen entre en vigueur : si vous voulez voyager au sein de l'espace européen, il vous faudra le télécharger, et le présenter. Voici comment le télécharger.

Le pass sanitaire européen entre officiellement en vigueur demain, le 1er juillet 2021. Il sera obligatoire pour les déplacements au sein des 27 pays membres de l’Union européenne, ainsi qu’au Liechtenstein, en Suisse, en Islande, en Norvège, à Monaco et à Andorre. Il était d’ores et déjà disponible en France depuis le 25 juin.

C’est la Commission européenne qui a définitivement adopté ce pass sanitaire le 14 juin dernier. Le certificat COVID numérique de l’UE, comme il est officiellement appelé, peut être « un certificat de vaccination, un résultat de test négatif, ou des documents attestant que la personne concernée s’est rétablie d’une infection précédente à la Covid-19 », explique le ministère de la Santé.

Numerama vous explique comment télécharger votre certificat de vaccination, ou le résultat de votre test négatif, et comment l’importer sur TousAntiCovid.

Comment télécharger son certificat de vaccination européen ?

Pour récupérer et télécharger votre attestation de vaccination, il vous faudra vous rendre sur le site dédié de l’Assurance Maladie. Une fois dessus, vous devrez ensuite vous identifier via l’outil France Connect avec vos identifiants et mots de passe habituels (ceux que vous utilisez pour faire votre déclaration d’impôts en ligne, par exemple). Vous aurez alors accès à votre certificat, que vous pourrez télécharger en PDF.

Le pass présente plusieurs informations : votre identité (prénom et nom), votre date de naissance, le vaccin qui a été utilisé pour vous préserver du coronavirus, l’état de la vaccination (première ou seconde injection), la date de la dernière piqûre et votre statut (en cours ou terminée). On trouve également deux codes QR, dont l’un sert à inclure ce PDF dans l’application TousAntiCovid.

Une fois votre PDF téléchargé, vous aurez alors plusieurs possibilités. Vous pourrez simplement l’imprimer, car vous êtes libres de présenter une version papier lors de vos voyages en Europe. Cependant, si vous avez peur d’égarer la feuille et votre pass européen, vous pouvez également choisir de l’importer sur l’application TousAntiCovid.

Comment télécharger son certificat de test négatif ?

La démarche est sensiblement la même pour télécharger un certificat de test négatif. Il vous faudra cependant vous rendre sur un autre site, celui de la Sidep. Une fois dessus, vous devrez également vous connecter avec l’outil France Connect, puis vous aurez accès à votre certificat, que vous pourrez télécharger au format PDF.

Attention cependant : « un test positif est valable comme preuve de rétablissement pendant 6 mois maximum en France, mais cela peut varier en fonction des pays de destination », explique le ministère de la Santé.

Comment ajouter son certificat à TousAntiCovid ?

Que vous ajoutiez votre certificat de vaccination ou votre résultat de test négatif, la démarche sera cette fois la même. Si vous avez déjà téléchargé votre QR Code dans l’application TousAntiCovid Carnet, vous n’avez rien à faire : le QR Code sera mis à jour automatiquement au format européen à partir du 1er juillet.

Pour intégrer votre certificat à l’application, il faut suivre les étapes suivantes :

ouvrez votre application TousAntiCovid, et allez dans l’onglet « Carnet »,

cliquez sur « Ajoutez un certificat »,

scannez le QR Code situé au bas de votre certificat.

Et le tour est joué.

Attention cependant : « les certificats de test et de vaccination émis jusqu’au 25 juin continueront d’être lisibles en cas d’utilisation du pass sanitaire ‘activités’ sur le territoire français. Mais pour voyager en Europe, il est nécessaire de récupérer le certificat au format européen », prévient le ministère de la Santé.

