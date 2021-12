Un site propose à la vente des pulls moches de Noël avec le QR Code du pass sanitaire. D’autres, des t-shirts avec le même visuel. Abstenez-vous.

Noël approche et avec les festivités peut-être aurez-vous envie de revêtir un pull moche pour amuser la galerie. Après tout, cette mode, qui se manifeste surtout en Amérique du Nord, en témoigne par exemple la vente par Microsoft d’un vêtement de ce genre à l’effigie du Démineur, son célèbre jeu vidéo sur Windows, se retrouve aussi en France, à plus petite échelle.

Libre à vous de porter ce genre haut lors du réveillon et de guetter la réaction de vos proches. Mais si c’est bien dans cette direction que vous vous dirigez, attention à ne pas porter n’importe quoi. Pour le dire plus clairement : parmi tous les pulls moches qui existent, celui qui montre votre pass sanitaire est pile un exemple de ce qu’il ne faut surtout pas faire.

Des vêtements avec le QR Code du pass sanitaire dessus ? C’est non

Vous pensez que ce n’est pas un sujet ? Détrompez-vous : au Canada, il existe un site qui s’est mis à en vendre, à l’adresse uglysweaterpassport.com. Le service s’adresse à une clientèle se trouvant dans la région de l’Ontario.

« Avant de pouvoir sortir pour boire un verre pendant les vacances ou se réunir avec des collègues pour boire du rhum ou du lait de poule, nous devons prouver que nous sommes vaccinés. Plus besoin de fouiller dans votre téléphone pour trouver votre preuve de vaccination. Scannez votre chandail et que les réjouissances commencent. Passez des fêtes de fin d’année heureuses, joyeuses, sûres et pas si moches que ça grâce au passeport du pull moche », lit-on sur le site.

Et si vous croyez que ce n’est pas un sujet pour l’Hexagone, accrochez-vous : on trouve justement des initiatives de ce type en France.

En septembre 2021, le site France Bleu relayait l’initiative d’un magasin situé à Vierzon qui propose d’imprimer son pass sanitaire sur un t-shirt. « C’était une plaisanterie », assurait à l’époque le gérant de la boutique. « On savait que ça ne pouvait pas marcher évidemment », ajoutait-il, tout en jurant ne pas garder les données collectées. En fait, cette histoire de t-shirt vise à promouvoir un service d’impression du QR Code sur une carte pour porte-clés.

Cela dit, le fait est qu’on trouve sur le net des boutiques en ligne qui proposent des services de ce type. Ci-dessous, le site propose de créer une impression sur la base de votre pass sanitaire, à Narbonne, en intégrant votre prénom, votre nom, votre date de naissance et aussi votre situation vaccinale, comme on la retrouve dans le QR Code.,

Franchement, achetez autre chose. // Source : Capture d’écran

Dans le cas du pull moche de Noël, une foire aux questions sur le site assure que le QR Code n’affiche que le nom de la personne et sa date de naissance. La FAQ ajoute qu’il est recommandé de toujours avoir avec soi une copie de son pass sanitaire et une pièce d’identité, car « bien que cela fonctionne la plupart du temps », la lecture du pass sur le vêtement pourrait rater.

L’existence de ce pull Noël a notamment été signalée le 20 décembre sur Twitter par Matthieu Audibert, officier de gendarmerie et doctorant en droit privé et sciences criminelles. Un signalement associé d’une double mise en garde :

Non seulement les finalités derrière la récupération du QR Code par ces sites ne sont pas toujours très claires, certaines ou détaillées par les sites proposant ce type de prestation, mais en plus cela expose le pass sanitaire imprimé sur le t-shirt ou cousu dans le pull à la vue de tout le monde. Et donc aussi, potentiellement, à un tiers qui s’en servira à l’insu de son propriétaire légitime.

Ce qu’on disait dans notre article recommandant au public de ne pas publier son pass sanitaire sur les réseaux sociaux reste absolument valable dans le cas d’un code QR sur un pull moche de Noël ou un t-shirt lambda. Ce qui est enjeu ici, ce sont des données personnelles et des données médicales, qui sont par nature plus sensibles. Elles doivent demeurer confidentielles.

Le fait de proposer le QR Code sur un vêtement apparaît peut-être plus préoccupant encore.

Noël est en effet un moment propice pour faire des photos et un pull moche avec le QR Code risque de se retrouver pour une raison ou pour une autre sur de nombreux clichés, sans que la personne qui porte ce haut puisse maîtriser l’usage qui en sera fait. Elle pourrait même au contraire avoir encore plus envie de partager son look sur les réseaux sociaux, sans aucun floutage adéquat.

Si vous voulez mettre des vêtements moches, faites-le donc. Mais épargnez-vous des problèmes ultérieurs en évitant de laisser vos informations personnelles et médicales se balader dans la nature.