Comment télécharger une vidéo YouTube sur son PC ?

Télécharger une vidéo YouTube sur le PC n’est pas chose aisée, car le site de vidéos ne fournit pas de bouton dédié. Diverses solutions sont toutefois disponibles pour contourner le problème.

YouTube ne fournit pas de bouton permettant de télécharger des vidéos sur son ordinateur ou sur son smartphone. Les conditions d’utilisation du service n’encouragent d’ailleurs pas au recours d’outils permettant de télécharger des vidéos YouTube. Les sites qui fournissent ce type d’aide sont parfois obligés de fermer, sous la pression des titulaires de droits d’auteur.

Si YouTube n’est pas non plus favorable à l’égard de ces sites, il existe un débat sur la légalité de ces téléchargements. En France, du fait d’une exception au droit d’auteur, à travers le mécanisme autorisant les particuliers à effectuer une copie privée dans le cadre familial, le droit d’enregistrer des vidéos est défendu, comme s’il s’agissait d’un enregistrement radio ou TV.

YouTube est très bien pour voir des vidéos, mais dès qu’il s’agit de les télécharger, ça devient beaucoup plus complexe. // Source : Louise Audry pour Numerama

Voici trois solutions à votre disposition.

Télécharger des vidéos YouTube avec une extension de navigateur

La première méthode consiste à mobiliser votre navigateur web, en lui greffant un module complémentaire. Il existe de nombreuses extensions capables de détecter et télécharger sur le PC une vidéo YouTube. On peut citer Video DownloadHelper pour Firefox. Concernant Chrome, c’est plus compliqué, à cause de l’existence de certaines restrictions.

Chrome étant un navigateur appartenant à Google, qui possède aussi YouTube, il ne facilite pas la tâche des internautes voulant récupérer des vidéos. Il existe certes un module comme Video Downlader Plus pour Chrome, Edge, Vivaldi ou Brave, mais il est inopérant avec Chrome — un avertissement pour YouTube est d’ailleurs visible dans la description de l’extension.

La page d’accueil de Video DownloadHelper, sur le site de Mozilla. // Source : Video DownloadHelper

Si vous rencontrez des difficultés avec Chrome, trois solutions s’offrent à vous :

Vous pouvez chercher une autre extension sur le Chrome Web Store, qui est l’espace sur lequel l’entreprise présente l’ensemble des modules approuvés ;

Vous pouvez passer provisoirement par un autre navigateur web, comme Firefox ;

Ou bien, vous pouvez tenter une autre méthode présentée ci-dessous.

Le fonctionnement de ces modules peut varier, mais le principe général est qu’ils détectent la vidéo lorsque vous lancez la lecture dans le navigateur. À partir de là, des options de téléchargement sont en principe disponibles pour récupérer la vidéo dans le format et la qualité (720p, 1080, etc.) de votre choix. La conversation peut nécessiter un temps de traitement.

Ces modules sont parmi ceux les plus répandus — Video DownloadHelper compte deux millions d’utilisateurs. Si le téléchargement ne donne rien, vous pouvez toujours essayer avec une autre extension, mais prenez garde de vous assurer de sa bonne réputation en consultant les avis d’autres internautes et la note globale qui lui a été attribuée.

Télécharger des vidéos YouTube sur son PC avec un site

En cherchant sur le net, il est possible de trouver des sites web qui ont pour seule spécialité de vous permettre de télécharger des vidéos YouTube, en leur envoyant un lien adéquat. La durée de vie de ces sites est toutefois aléatoire, compte tenu des pressions exercées par les ayants droit et de YouTube, qui ont l’action judiciaire comme puissant levier.

De nombreux sites ont ainsi disparu des écrans radars au fil du temps, à l’image de ConvYoutube. D’autres plateformes sont toujours actives, comme TubeNinja ou bien KeepVid. Copiez / collez l’URL de la vidéo YouTube, appuyez sur le bouton pour lancer le processus et choisissez dans quel format et dans quelle qualité vous voulez votre vidéo.

Comme dans le cas des extensions, l’utilisation de sites tiers doit se faire avec une attention particulière. Il n’est pas toujours très évident de savoir qui opère derrière tel ou tel site, et certains de ces espaces peuvent vous inciter à télécharger plutôt un logiciel sur votre ordinateur, au lieu de vous proposer directement le fichier. Dans le doute, passez votre chemin.

Télécharger des vidéos YouTube sur son ordinateur avec VLC

Dernière option, l’utilisation d’un logiciel. Il en existe plusieurs, mais VLC fait très bien le travail, pour peu que l’on suive bien chaque étape. VLC est en outre un logiciel libre et gratuit, dont le code source peut être audité à tout moment, et dont la réputation est excellente. C’est en outre l’option la plus pérenne pour télécharger une vidéo YouTube, avec le minimum de risque.